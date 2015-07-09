Как живется в современном лофте

Перед нами – удивительно стильная и позитивная работа молодых дизайнеров из студии Circle Line Interiors. Удачная комбинация стилей лофт, кантри и скандинавского подарили каждой комнате свой особенный шарм. Попав в этот дом, хочется провести в нем как можно больше времени, насладиться его спокойной и умиротворенной атмосферой, а также подсмотреть пару-тройку дизайнерских приемов от мастеров своего дела.
Обзор этого ультрасовременного дома начинаем с гостиной. Первое, что бросается в глаза на этом фото, это вовсе не стилизованное под грубое дерево панно и даже не большой телевизор с плоским экраном, а два стоящих рядом стула-пенька, нижняя часть которых покрашена белой краской – все как в настоящем лесу. Черно-белый узор-лабиринт, украшающий декоративные подушки, очевидно выделяется на фоне остальных предметов и вносит еще больше эксцентричности в этот незаурядный интерьер.
За полупрозрачным бежевым стеклом скрывается уютная спальня. Ее интерьер предельно прост – двуспальная кровать с деревянным изголовьем, две одинаковые
лампочки Ильича, заменяющие классические бра и небольшая, круглая люстра с необычным кабелем в форме ломаной линии. Как вы думаете, какая комната скрывается за прямоугольной аркой с кирпичной отделкой? Конечно же, кухня!
Как же все-таки везет тем, кто может позволить себе жить за городом, да еще и в доме, оборудованном по последнему слову техники. Кажется, что на этой небольшой кухне есть все необходимое для полного комфорта – изготовленная по индивидуальному заказу вместительная кухонная гарнитура горохового цвета, встроенные плита, микроволновая печь и духовка. Особое очарование интерьеру придают две металлические лампы, висящие над столом. Кажется, что дизайнеры со всей непосредственностью творческих людей вылили на них ведро белой краски… просто так, для красоты. И получилось действительно очень красиво.
Композиция в детской выполнена в той же стилистике, что и остальные комнаты – многоуровневое освещение, обилие светлого дерева, максимум свободного пространства и естественного света. Заботливые родители разместили в комнате ребенка несколько спортивных тренажеров.
Пусть всем, кто когда-либо жаловался на неудобный и узкий туалет немедленно станет стыдно! Вы только посмотрите, какие чудеса создаются с помощью неутомимой дизайнерской фантазии. Эта уборная отлично бы вписалась в фантасмагорические кадры фильма Дэвида Линча и других режиссеров-сюрреалистов. На создание ее дизайна ушло не так уж и много времени. Стены были покрыты бумажными обоями, рисунок которых так напоминает серую, шероховатую поверхность бетона. В качестве источника освещения выступают вмонтированные в стеновую нишу несколько лампочек.
Матовое стекло, кирпич и металл, без сомнения, являются любимыми материалами поклонников лофта. Их сочетание рождает невероятно стильную комбинацию, в которой есть что-то мистическое, не до конца раскрытое. Вроде бы мы находимся в квартире с открытой планировкой, но на пути то и дело встречаются неожиданные полупрозрачные перегородки или части кирпичной стены, блокирующие обзор.