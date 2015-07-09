Как живется в современном лофте

Как же все-таки везет тем, кто может позволить себе жить за городом, да еще и в доме, оборудованном по последнему слову техники. Кажется, что на этой небольшой кухне есть все необходимое для полного комфорта – изготовленная по индивидуальному заказу вместительная кухонная гарнитура горохового цвета, встроенные плита, микроволновая печь и духовка. Особое очарование интерьеру придают две металлические лампы, висящие над столом. Кажется, что дизайнеры со всей непосредственностью творческих людей вылили на них ведро белой краски… просто так, для красоты. И получилось действительно очень красиво.