Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Элементы дворцового стиля в обычной квартире

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Частный дом, Новые Вешки, гостиная, BEINDESIGN BEINDESIGN Гостиные в эклектичном стиле
Loading admin actions …

Наш образ жизни определяется многими обстоятельствами, которые мы порой не в силах изменить. Но кто не мечтает жить красиво и со вкусом даже в обычной городской квартире? В этой статье мы покажем работы дизайнеров, которые смогли создать особое очарование французского дворца или роскошного поместья, имея в распоряжении небольшую площадь, но богатое воображение.

А еще вы найдете некоторые хитрости и приемы, которые помогут привнести подобную атмосферу и в ваш дом.

Королевская симметрия

Таун-хаус на Новой Риге, Лена Инашвили Art at Home Лена Инашвили Art at Home Гостиная в классическом стиле
Лена Инашвили Art at Home

Таун-хаус на Новой Риге

Лена Инашвили Art at Home
Лена Инашвили Art at Home
Лена Инашвили Art at Home

Симметрия в дворцовой парадной гостиной является одним из основных правил стилизованного интерьера. Два дивана, расположенные напротив друг друга, прекрасно справляются с задачей установки перспективы. Камин или телевизор в таком случае лучше расположить между ними у стены. В таком варианте для просмотра фильмов добавьте еще одно место для сидения — прямо напротив экрана.

Классическая мебель

Классический стиль в интерьере квартиры в ЖК «Duderhof Club», 193 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова Гостиная в классическом стиле
Студия Павла Полынова

Классический стиль в интерьере квартиры в ЖК «Duderhof Club», 193 кв.м.

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

Особым очарованием, проверенным веками, могут похвастаться классические европейские кресла. Красивым и современным сочетанием может стать подбор их обивки в контраст основному дивану.

Каминная зона

Частный дом, Новые Вешки, гостиная, BEINDESIGN BEINDESIGN Гостиные в эклектичном стиле
BEINDESIGN

Частный дом, Новые Вешки, гостиная

BEINDESIGN
BEINDESIGN
BEINDESIGN

В гостиной также очень важна каминная зона, настоящая или с фальш-камином, которая задаст тон интерьеру. Здесь стоит не забыть о пуфиках и придиванных столиках, которые являются практически неотъемлемой частью современной вариации дворцового стиля.

В стиле винтаж

Объект №3, KM Studio KM Studio Кухня в классическом стиле
KM Studio

Объект №3

KM Studio
KM Studio
KM Studio

Для городских условий идеально подойдет сочетание дворцового французского стиля и винтажных элементов в стиле шебби-шик, немного потертых и оттого очень привлекательных.

Стеклянные двери

Гостиная МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА Гостиная в скандинавском стиле
МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА

Гостиная

МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА
МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА
МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА

Стеклянные перегородки со множеством стекол и двойные распашные двери являются классической частью практически любого исторического и богатого французского интерьера.

Вопросы отделки

Таун-хаус на Новой Риге, Лена Инашвили Art at Home Лена Инашвили Art at Home Спальня в классическом стиле
Лена Инашвили Art at Home

Таун-хаус на Новой Риге

Лена Инашвили Art at Home
Лена Инашвили Art at Home
Лена Инашвили Art at Home

В копировании дворцового стиля в современном интерьере очень важно продумать использование отделочных материалов, которые бы поддержали общую концепцию пространства. Самый простой вариант — выбирать нейтральные, но теплые оттенки паркета и обоев, а для декора использовать фризы и бордюры.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Цветовой акцент

Однушка на 78 м. кв., OnePlace studio interior design OnePlace studio interior design Спальня в классическом стиле
OnePlace studio interior design

Однушка на 78 м. кв.

OnePlace studio interior design
OnePlace studio interior design
OnePlace studio interior design

Так как городская квартира имеет ограниченную площадь, классическая цветовая гамма дворцов, в которой часто лишь два цвета (золотой и белый), может смотреться здесь неуместно. Конечно, все зависит от опытности дизайнера в использовании данного стиля, но homify советует использовать современные цветовые акценты. Это могут быть темные и глубокие тона марсала, фиолетового и сливового или же яркие розовый, бирюзовый, желтый и другие.

Текстильное изголовье для спальни

Резиденция в Горках 8, дизайн-студия ZE-MOOV дизайн-студия ZE-MOOV Спальня в классическом стиле
дизайн-студия ZE-MOOV

Резиденция в Горках 8

дизайн-студия ZE-MOOV
дизайн-студия ZE-MOOV
дизайн-студия ZE-MOOV

Очень важной частью дворцовой спальни является роскошное изголовье. Тугая текстильная обивка, гипсовые барельефы и позолота помогут вам создать и в этой комнате вашей квартиры особенное царское настроение.

Современный вариант лайт

Дизайн коттеджа " Воздушный зефир" Samarina projects Спальня в классическом стиле
Samarina projects

Дизайн коттеджа Воздушный зефир

Samarina projects
Samarina projects
Samarina projects

Дворцовый интерьер в стиле лайт идеально подойдет для квартиры молодой девушки или женщины, а также спальни девочки-подростка. На небольшой площади весь интерьер можно оформить в светлой розовой гамме, используя как можно больше белого цвета для ощущения простора.

Прикроватное царство

Царское село, МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА Спальня в классическом стиле
МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА

Царское село

МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА
МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА
МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА

На маленькой прикроватной тумбочке или комоде можно создать оазис элегантности и шика, если подобрать изящные аксессуары к настольное лампе.

Дворцовый этнический

Вечное чувство, "Сестры Стасовы" 'Сестры Стасовы' Спальня в стиле модерн
<q class='-first'>Сестры Стасовы</q>

Вечное чувство

"Сестры Стасовы"
<q class='-first'>Сестры Стасовы</q>
"Сестры Стасовы"

Если вас привлекает красота колоритного востока, обратите внимание на богатые особняки колониальных купцов, которые создавали очень интересные интерьеры на фоне французской роскоши, заполняя ее этническими элементами. В таком интерьере используются более яркие краски, а сложные орнаменты на тканях выдают очарование южных колоний.

Для парадной столовой

Неоклассика, room4life room4life Столовая комната в классическом стиле
room4life

Неоклассика

room4life
room4life
room4life

Дизайн-студия ROOM4LIFE выполнила этот интерьер в изысканной бледной цветовой гамме. Именно такие светлые тона идеальной подойдут для небольшой столовой в квартире.

В маленькой ванной

Квартира в сиреневых тонах, ANIMA ANIMA Ванная в классическом стиле
ANIMA

Квартира в сиреневых тонах

ANIMA
ANIMA
ANIMA

Есть несколько простых идей для городской ванной, которые позволят мгновенно добавить ей дворцового шика. Одна из них — высокие потолочные плинтусы, двойная раковина, отделка некоторых частей ванной мрамором.

Больше классических интерьеров можно увидеть в нашей тематической галерее.

Ванная с будуаром

Ванная комната Студия Искандарова Ванная комната в стиле модерн
Студия Искандарова

Ванная комната

Студия Искандарова
Студия Искандарова
Студия Искандарова

Ванная с будуаром особенно порадует хозяйку дома, ведь здесь можно отстраниться от всего мира и заняться собой.

Туалетный столик, козетка и большая тумба для раковины создают здесь маленький райский уголок.

Обои для ванной

Вне времени, VVDesign VVDesign Ванная комната в эклектичном стиле
VVDesign

Вне времени

VVDesign
VVDesign
VVDesign

Обои в ванной могут преобразить настроение всей комнаты и сделать ее гораздо более торжественной. Читайте больше о том, как выбирать обои, в другой нашей статье.

Прихожая в дворцовом стиле

Холл homify Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
homify

Холл

homify
homify
homify

В маленьких помещениях очень важно не переборщить с декором и богатыми орнаментами и создать лаконичный интерьер. Используйте здесь только светлые оттенки, белый и позолоту.

Голливудский пентхаус в Севастополе
А вам нравится сочетание классического дворцового стиля и небольших помещений?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо