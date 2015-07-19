Элементы дворцового стиля в обычной квартире

Наш образ жизни определяется многими обстоятельствами, которые мы порой не в силах изменить. Но кто не мечтает жить красиво и со вкусом даже в обычной городской квартире? В этой статье мы покажем работы дизайнеров, которые смогли создать особое очарование французского дворца или роскошного поместья, имея в распоряжении небольшую площадь, но богатое воображение.

А еще вы найдете некоторые хитрости и приемы, которые помогут привнести подобную атмосферу и в ваш дом.