Элементы дворцового стиля в обычной квартире

Наш образ жизни определяется многими обстоятельствами, которые мы порой не в силах изменить. Но кто не мечтает жить красиво и со вкусом даже в обычной городской квартире? В этой статье мы покажем работы дизайнеров, которые смогли создать особое очарование французского дворца или роскошного поместья, имея в распоряжении небольшую площадь, но богатое воображение.
А еще вы найдете некоторые хитрости и приемы, которые помогут привнести подобную атмосферу и в ваш дом.
Симметрия в дворцовой парадной гостиной является одним из основных правил стилизованного интерьера. Два дивана, расположенные напротив друг друга, прекрасно справляются с задачей установки перспективы. Камин или телевизор в таком случае лучше расположить между ними у стены. В таком варианте для просмотра фильмов добавьте еще одно место для сидения — прямо напротив экрана.
Особым очарованием, проверенным веками, могут похвастаться классические европейские кресла. Красивым и современным сочетанием может стать подбор их обивки в контраст основному дивану.
В гостиной также очень важна каминная зона, настоящая или с фальш-камином, которая задаст тон интерьеру. Здесь стоит не забыть о пуфиках и придиванных столиках, которые являются практически неотъемлемой частью современной вариации дворцового стиля.
Для городских условий идеально подойдет сочетание дворцового французского стиля и винтажных элементов в стиле шебби-шик, немного потертых и оттого очень привлекательных.
Стеклянные перегородки со множеством стекол и двойные распашные двери являются классической частью практически любого исторического и богатого французского интерьера.
В копировании дворцового стиля в современном интерьере очень важно продумать использование отделочных материалов, которые бы поддержали общую концепцию пространства. Самый простой вариант — выбирать нейтральные, но теплые оттенки паркета и обоев, а для декора использовать фризы и бордюры.
Так как городская квартира имеет ограниченную площадь, классическая цветовая гамма дворцов, в которой часто лишь два цвета (золотой и белый), может смотреться здесь неуместно. Конечно, все зависит от опытности дизайнера в использовании данного стиля, но homify советует использовать современные цветовые акценты. Это могут быть темные и глубокие тона марсала, фиолетового и сливового или же яркие розовый, бирюзовый, желтый и другие.
Очень важной частью дворцовой спальни является роскошное изголовье. Тугая текстильная обивка, гипсовые барельефы и позолота помогут вам создать и в этой комнате вашей квартиры особенное царское настроение.
Воздушный зефир
Дворцовый интерьер в стиле лайт идеально подойдет для квартиры молодой девушки или женщины, а также спальни девочки-подростка. На небольшой площади весь интерьер можно оформить в светлой розовой гамме, используя как можно больше белого цвета для ощущения простора.
На маленькой прикроватной тумбочке или комоде можно создать оазис элегантности и шика, если подобрать изящные аксессуары к настольное лампе.
Если вас привлекает красота колоритного востока, обратите внимание на богатые особняки колониальных купцов, которые создавали очень интересные интерьеры на фоне французской роскоши, заполняя ее этническими элементами. В таком интерьере используются более яркие краски, а сложные орнаменты на тканях выдают очарование южных колоний.
Дизайн-студия ROOM4LIFE выполнила этот интерьер в изысканной бледной цветовой гамме. Именно такие светлые тона идеальной подойдут для небольшой столовой в квартире.
Есть несколько простых идей для городской ванной, которые позволят мгновенно добавить ей дворцового шика. Одна из них — высокие потолочные плинтусы, двойная раковина, отделка некоторых частей ванной мрамором.
Больше классических интерьеров можно увидеть в нашей тематической галерее.
Ванная с будуаром особенно порадует хозяйку дома, ведь здесь можно отстраниться от всего мира и заняться собой.
Туалетный столик, козетка и большая тумба для раковины создают здесь маленький райский уголок.
Обои в ванной могут преобразить настроение всей комнаты и сделать ее гораздо более торжественной. Читайте больше о том, как выбирать обои, в другой нашей статье.