7 способов устройства садовых дорожек

Дорожка на участке играет одну из ключевых ролей! Первое, и самое главное с чего нужно начать работу — это функциональность. Как бы прекрасна ни была ваша садовая дорожка, прокладывать её нужно самым коротким и удобным путём, дабы не превращать ваш участок в подиум.
Дорожки играют активную роль при создании и поддержании внешнего вида вашего участка. Это то же самое, что правильно выбрать аксессуары к одежде, которые могут превратить самый простой костюм в стильный наряд. Даже скромные посадки и цветник, не поражающий буйством красок, выглядят выигрышно, если линия садовой дорожки, материал и цветовая гамма выбрана правильно.
Садовая дорожка также является связующим звеном между оградой и домом. Выбрав для нее единый стиль, вы делаете садовую дорожку своеобразным каркасом, которые придает целостность всей вашей территории.
Если садовая дорожка может быть сплошной, она проложит четкие границы между отдельными участками сада и будет более устойчива к нагрузке. Если больших нагрузок на дорожку не будет, сделайте несплошную дорожку. Ее пунктир вписан в окружающий пейзаж и смотрится более естественно.
Теперь давайте рассмотрим разные способы создания садовых дорожек подробнее.
До выбора покрытия садовой дорожки подумайте, где они будут располагаться. Исходным пунктом планирования является дом. Желательно, чтобы основные маршруты шли без извилистых изгибов. Дорожка должна быть исключительно функциональна. Ее прокладывают таким образом, чтобы к ежедневной траектории по саду не добавлять лишние метры из-за кружного пути.
Затем лучше всего натянуть нитки по маршруту прохождения дорожек. Не забудьте определить ширину дорожки. Есть одно основное правило: два идущих навстречу человека должны спокойно разминуться на вашей дорожке. Оптимально делать садовые дорожки шириной 1-1,5 м, а тропинки – не более полуметра.
После выбора маршрута переходим к выбору покрытия. Гравий – один из самых дешевых материалов для устройства садовой дорожки. Различают собственно гравий (дробленый камень из каменоломен) и гальку (мелкие отшлифованные водой камешки).
Дешевизна – не единственное достоинство этого материала. Из гравия можно быстро и без проблем построить тропинку любой формы. Возникающие при просадке грунта ямы можно просто подсыпать, а многим даже нравится шорох гравия под ногами или шинами автомобиля.
Однако недостатков у гравия не меньше. На гравийной дорожке могут появляться сорняки, ее нужно регулярно разравнивать граблями. Камешки могут попадать на газон, поэтому садовую дорожку из гравия обязательно окаймляют жестким бордюром. Лучше всего выстлать канаву под дорожку перфорированным полиэтиленом, насыпать на него крупный гравий слоем толщиной 7-8 см, как следует утрамбовать его, сверху насыпать мелкий гравий слоем 3-5 см и уплотнить его катком до получения жесткой поверхности.
Если вы большой любитель природы и приемлете только все естественное, то вам, возможно, придутся по душе земляные дрожки. Они являются и самым дешевым вариантом.
Уплотненные земляные дорожки принимают мягкий
естественный облик, особенно, когда почвопкровным растениям позволяют
затекать на их стороны. Чтобы сделать уплотненную земляную дорожку,
очистите зону от всех сорняков и камней, и затем укатайте катком сверху.
На утрамбованной земле сорняки вырастают маленькие и редко, а
самосеющиеся растения можно высадить по сторонам дорожки.
Укладка горячего асфальта – это работа для профессиональных фирм. Однако вы можете самостоятельно уложить асфальт для холодной укладки поверх имеющегося покрытия. Это может быть старое покрытие из бетона, материала для мощения или асфальта, еще достаточно прочное, но потерявшее внешний вид. Этот материал довольно трудно укладывать на щебень при помощи обычного садового катка. В этом случае следует укладывать асфальт в два слоя и использовать для укладки взятую напрокат виброплиту. Поэтому асфальт для холодной укатки лучше не применять для создания новой дорожки с нуля.
По такой дорожке ходить пешком вы можете сразу. Однако воздержитесь на два-три дня от более тяжелой нагрузки на дорожку, пока вяжущий материал не затвердеет полностью.
Прочное покрытие идеально подходит для большой нагрузки. Мощение садовых дорожек происходит на бетонном основании с дальнейшей укладкой на него декоративных элементов: плитки, тротуарной брусчатки, природного камня. Использование материала разного цвета придает декору естественный вид. Лучше, если готовый объект будут возвышаться над грунтом на 50-70 мм – это избавит его от размывания водой и почвенных наносов.
Хорошо выглядят в саду дорожки из измельченной древесной коры, которые создают впечатление лесных тропинок и приятно пружинят при ходьбе. Такая дорожка обязательно должна иметь бордюры, чтобы материал не рассыпался по сторонам.
Минусом данного покрытия является его дороговизна. А так же он требует регулярной подсыпки раз в несколько лет.
На участках, по которым регулярно ходят – например, от внутреннего дворика к огородным грядкам, – трава вытаптывается, а обычная дорожка может разрушить эффект зеленого ковра. Поэтому, лучше всего в такой ситуации сделать прерывистую дорожку через газон из уложенных на расстоянии шага друг от друга камней. Выложите камни на траву, прорежьте дерн по контуру лопатой или совком, затем снимите дерн и часть почвы, чтобы после подсыпки песка (толщина утрамбованного слоя З см) камень оказался на 1,5-3 см ниже поверхности газона.
А какими вы видите садовые рожки на своем участке?