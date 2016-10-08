7 способов устройства садовых дорожек

Дорожка на участке играет одну из ключевых ролей! Первое, и самое главное с чего нужно начать работу — это функциональность. Как бы прекрасна ни была ваша садовая дорожка, прокладывать её нужно самым коротким и удобным путём, дабы не превращать ваш участок в подиум.

Дорожки играют активную роль при создании и поддержании внешнего вида вашего участка. Это то же самое, что правильно выбрать аксессуары к одежде, которые могут превратить самый простой костюм в стильный наряд. Даже скромные посадки и цветник, не поражающий буйством красок, выглядят выигрышно, если линия садовой дорожки, материал и цветовая гамма выбрана правильно.

Садовая дорожка также является связующим звеном между оградой и домом. Выбрав для нее единый стиль, вы делаете садовую дорожку своеобразным каркасом, которые придает целостность всей вашей территории.

Если садовая дорожка может быть сплошной, она проложит четкие границы между отдельными участками сада и будет более устойчива к нагрузке. Если больших нагрузок на дорожку не будет, сделайте несплошную дорожку. Ее пунктир вписан в окружающий пейзаж и смотрится более естественно.

Теперь давайте рассмотрим разные способы создания садовых дорожек подробнее.