Фризы и бордюры в интерьере

Чем отличается фриз от бордюра и почему их обязательно следует использовать в классическом интерьере? Обо всем этом в нашей новой статье.
Для начала следует определиться с понятиями фриза и бордюра. Главное, следует понять, что приоритетная функция у фриза декоративная, а у бордюра — разделительная. Как правило, бордюр разделяет разные типы настенной отделки, а фриз — украшает интерьер одним своим видом.
Чаще всего фриз располагается в верхней или средней части стены, а бордюр — в средней или нижней. Кстати, ширина у фриза обычно больше, чем у бордюра, что поможет вам различать оба эти понятия.
По расположению выделяют настенный и потолочный фриз, исходя из того, как его крепят к поверхности. Настенный всегда приклеивают только к стене, а потолочный — и к стене, и к потолку.
Классический аквамарин
Добиться поразительного эффекта в классическом интерьере кухни вам помогут декоративные гипсовые фризы с классическим орнаментом. Они идеально впишутся в любой роскошный интерьер, от рококо до дворцового стиля.
Такой дизайнерский прием подойдет и для парадной гостиной, которой он также придаст более роскошный вид.
При проектировании натяжных потолков стоит учитывать возможность декорирования его фризами в самых различных вариациях. В этой спальне декоративный фриз с позолотой был использован по периметру ниши, образованной натяжным потолком. В вечернее время он изумительно подсвечивается люстрой.
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Очень популярным местом для использования декоративного керамического фриза является кухня. На стене можно скомбинировать даже несколько типов фризов и бордюров, создавая стильные эффекты и сложные узоры.
Cat and mouse-спальня в загородном доме.Визуализация-Иван Беломестнов.
Гипсовый фриз в спальне может стать прекрасным дополнением как классического, так и современного интерьера. В этой визуализации Ивана Беломестнова он эффектно сочетается и с эклектичным оформлением.
По стопам Прерафаэлитов
Если вы хотите в вашей кухне-столовой сделать зонирование с помощью отделочных материалов для стен, лучшего помощника, чем бордюр, вам не найти. С его помощью вы сможете поклеить в столовой обои, а на кухне оставить практичную керамическую плитку.
Вариантом более интересного оформления стен в гостиной может стать добавление небольшого гипсового бордюра. Он может разделять как разные материалы, так и разного цвета обои. В этом интерьере он установлен не как разделитель, а как декоративный элемент на однотонной желтой стене.
Тематические обои для детской чаще всего имеют очень насыщенный и сложный рисунок, который многие выбирают сбалансировать однотонными обоями. В разделении двух зон по горизонтали вам поможет гипсовый бордюр. Такой прием подойдет для декорирования кабинета, как на фото проекта дизайнера Марины Саркисян.
Деревянный бордюр достаточной ширины можно использовать и как полочку для сверх-легких предметов декора, картин и скульптур.
Provence
Сложный для классификации вариант. Керамический бордюр-фриз для ванной чаще всего покупается в салоне комплектом, вместе с остальной плиткой. Стоит заметить, что он может разделять не только разные типы плитки, но и материалы, например плитку и обои.
Больше интересных идей для ванной вы можете увидеть в другой нашей статье и в фотогалерее.