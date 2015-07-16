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Фризы и бордюры в интерьере

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Bathroom "Provence", Your royal design Your royal design Ванная в классическом стиле
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Чем отличается фриз от бордюра и почему их обязательно следует использовать в классическом интерьере? Обо всем этом в нашей новой статье.

Для начала следует определиться с понятиями фриза и бордюра. Главное, следует понять, что приоритетная функция у фриза декоративная, а у бордюра — разделительная. Как правило, бордюр разделяет разные типы настенной отделки, а фриз — украшает интерьер одним своим видом.

Чаще всего фриз располагается в верхней или средней части стены, а бордюр — в средней или нижней. Кстати, ширина у фриза обычно больше, чем у бордюра, что поможет вам различать оба эти понятия.

По расположению выделяют настенный и потолочный фриз, исходя из того, как его крепят к поверхности. Настенный всегда приклеивают только к стене, а потолочный — и к стене, и к потолку.

Гипсовый фриз с орнаментом

Дизайн загородного дома "Классический аквамарин" Samarina projects Кухня в классическом стиле
Samarina projects

Дизайн загородного дома Классический аквамарин

Samarina projects
Samarina projects
Samarina projects

Добиться поразительного эффекта в классическом интерьере кухни вам помогут декоративные гипсовые фризы с классическим орнаментом. Они идеально впишутся в любой роскошный интерьер, от рококо до дворцового стиля.

Такой дизайнерский прием подойдет и для парадной гостиной, которой он также придаст более роскошный вид.

Декоративный фриз с позолотой

Спальня homify Спальня в классическом стиле
homify

Спальня

homify
homify
homify

При проектировании натяжных потолков стоит учитывать возможность декорирования его фризами в самых различных вариациях. В этой спальне декоративный фриз с позолотой был использован по периметру ниши, образованной натяжным потолком. В вечернее время он изумительно подсвечивается люстрой.

Рельефный керамический фриз на кухонном фартуке

"IMPERIAL" Квартира в Москве , Лена Инашвили Art at Home Лена Инашвили Art at Home КухняАксессуары и текстиль
Лена Инашвили Art at Home

IMPERIAL Квартира в Москве

Лена Инашвили Art at Home
Лена Инашвили Art at Home
Лена Инашвили Art at Home

Очень популярным местом для использования декоративного керамического фриза является кухня. На стене можно скомбинировать даже несколько типов фризов и бордюров, создавая стильные эффекты и сложные узоры.

Гипсовый фриз в спальне

"Cat and mouse"-спальня в загородном доме.Визуализация-Иван Беломестнов., Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan Спальня в эклектичном стиле
Marina Sarkisyan

Cat and mouse-спальня в загородном доме.Визуализация-Иван Беломестнов.

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

Гипсовый фриз в спальне может стать прекрасным дополнением как классического, так и современного интерьера. В этой визуализации Ивана Беломестнова он эффектно сочетается и с эклектичным оформлением.

Бордюр на кухне

"По стопам Прерафаэлитов" D&T Architects Кухня в классическом стиле
D&amp;T Architects

По стопам Прерафаэлитов

D&T Architects
D&amp;T Architects
D&T Architects

Если вы хотите в вашей кухне-столовой сделать зонирование с помощью отделочных материалов для стен, лучшего помощника, чем бордюр, вам не найти. С его помощью вы сможете поклеить в столовой обои, а на кухне оставить практичную керамическую плитку.

Простой гипсовый бордюр в гостиной

Дом в Голицыно (дизайнеры - Наталия Прохорова-Азбукина и Елена Синицына), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева Гостиная в классическом стиле
Фотограф Анна Киселева

Дом в Голицыно (дизайнеры – Наталия Прохорова-Азбукина и Елена Синицына)

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

Вариантом более интересного оформления стен в гостиной может стать добавление небольшого гипсового бордюра. Он может разделять как разные материалы, так и разного цвета обои. В этом интерьере он установлен не как разделитель, а как декоративный элемент на однотонной желтой стене.

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Бордюр для детской

Country Living, Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan Рабочий кабинет в эклектичном стиле
Marina Sarkisyan

Country Living

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

Тематические обои для детской чаще всего имеют очень насыщенный и сложный рисунок, который многие выбирают сбалансировать однотонными обоями. В разделении двух зон по горизонтали вам поможет гипсовый бордюр. Такой прием подойдет для декорирования кабинета, как на фото проекта дизайнера Марины Саркисян.

Широкий декоративный бордюр-полка

Квартира на ул. Краснобогатырская, Tina Gurevich Tina Gurevich Кухня в скандинавском стиле
Tina Gurevich

Квартира на ул. Краснобогатырская

Tina Gurevich
Tina Gurevich
Tina Gurevich

Деревянный бордюр достаточной ширины можно использовать и как полочку для сверх-легких предметов декора, картин и скульптур.

Декоративный бордюр-фриз для ванной

Bathroom "Provence", Your royal design Your royal design Ванная в классическом стиле
Your royal design

Bathroom Provence

Your royal design
Your royal design
Your royal design

Сложный для классификации вариант. Керамический бордюр-фриз для ванной чаще всего покупается в салоне комплектом, вместе с остальной плиткой. Стоит заметить, что он может разделять не только разные типы плитки, но и материалы, например плитку и обои.

Больше интересных идей для ванной вы можете увидеть в другой нашей статье и в фотогалерее.

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А вам нравятся рельефные позолоченные фризы?

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