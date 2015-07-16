Фризы и бордюры в интерьере

Чем отличается фриз от бордюра и почему их обязательно следует использовать в классическом интерьере? Обо всем этом в нашей новой статье.

Для начала следует определиться с понятиями фриза и бордюра. Главное, следует понять, что приоритетная функция у фриза декоративная, а у бордюра — разделительная. Как правило, бордюр разделяет разные типы настенной отделки, а фриз — украшает интерьер одним своим видом.

Чаще всего фриз располагается в верхней или средней части стены, а бордюр — в средней или нижней. Кстати, ширина у фриза обычно больше, чем у бордюра, что поможет вам различать оба эти понятия.

По расположению выделяют настенный и потолочный фриз, исходя из того, как его крепят к поверхности. Настенный всегда приклеивают только к стене, а потолочный — и к стене, и к потолку.