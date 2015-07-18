Жизнь в стиле таунхаус

Современный, с оттенками глянца, стиль интерьера этого таунхауса заставляет вас поверить в мечту о загородном образе жизни.

В целом таунхаус — это прекрасная возможность жить по-европейски. Общая жилая площадь этого дома составляет 94 квадратных метра на 3-х уровнях. Застройщиками была предусмотрена возможность свободной планировки, которую удачно использовал архитектор и дизайнер Олег Елфимычев.



На цоколе в этом таунхаусе мы обнаружим парковку, на первом этаже — общую зону с планировкой открытого типа, на втором этаже две спальни и большой холл, переоборудованный под гостевую и кабинет.

Заказчики, семья из трех человек (родители и взрослая дочь), хотели видеть новое жилье отражением своего образа жизни. В итоге таунхаус получился очень светлый, современный, но при этом тяготеющей к классике. Дизайнер смог взять все самое лучшее из обоих миров и на основе собственного прекрасного вкуса полностью удовлетворить пожелания клиентов.