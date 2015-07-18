Жизнь в стиле таунхаус

Современный, с оттенками глянца, стиль интерьера этого таунхауса заставляет вас поверить в мечту о загородном образе жизни.
В целом таунхаус —
это прекрасная возможность жить
по-европейски. Общая жилая площадь этого
дома составляет 94 квадратных метра на
3-х уровнях. Застройщиками была
предусмотрена возможность свободной
планировки, которую удачно использовал
архитектор и дизайнер Олег Елфимычев.
На цоколе в этом таунхаусе мы обнаружим парковку, на первом этаже — общую зону с планировкой открытого типа, на втором этаже две спальни и большой холл, переоборудованный под гостевую и кабинет.
Заказчики, семья из трех человек (родители и взрослая дочь), хотели видеть новое жилье отражением своего образа жизни. В итоге таунхаус получился очень светлый, современный, но при этом тяготеющей к классике. Дизайнер смог взять все самое лучшее из обоих миров и на основе собственного прекрасного вкуса полностью удовлетворить пожелания клиентов.
Каков рецепт маленькой гостиной, которую хочется сделать презентабельной? Плитка под мрамор, глянцевые поверхности и оттенки слоновой кости! В такой комнате хочется принимать гостей, устраивать званые ужины и просто жить в удовольствие. Такой интерьер вправе называться элитным, несмотря на небольшую площадь, ведь главным является атмосфера, которая создается рукой мастера.
В небольшой нише устроилась кухня, которую от столовой отделяет кухонный остров с барной стойкой. Здесь белый гарнитур украшен мозаичным фартуком, а для удобства хозяйки предусмотрены рейлинги. Холодильник и другая бытовая техника встроенные и спрятанные от посторонних глаз.
Поднимаясь наверх по лестнице, мы попадаем в холл, который переоборудован под гостевую и кабинет. Здесь с помощью стеклянных перегородок дизайнер создал одновременно интимное и публичное пространство. Единственное окно освещает сразу и холл, и гостевую. А многоуровневая подсветка позволяет сделать эту часть дома особенно романтичной в вечернее время суток.
Напротив спального места расположилась небольшая зона кабинета, где хватило места для рабочего стола и стеллажа. Эта комната может быть использована и как вторая гостиная, например, для взрослой дочери, если в первой внизу отдыхают родители.
Мебель оттенка венге вносит строгую атмосферу, где действительно можно работать. Отделка стен здесь тоже более темная, чем в остальной части дома, что при столь хорошем освещении выглядит очень благородно.
Оформленная в серо-сиреневых тонах эта спальня отличается по стилю от других комнат дома. Здесь царит более современная атмосфера, вдохновленная интерьерами Нью-Йорка. В целом во всем образе таунхауса прослеживается по-манхэттенски роскошное английское очарование.
Акцентная стена за изголовьем кровати оформлена «под кирпич», при этом она столь же белоснежна, как и остальные. Небольшие прикроватные тумбочки в стиле минимализм и модные светильники не дают классике взять вверх в этом интерьере.
Эта комната в классическом стиле служит прекрасным примером оформления очень маленькой спальни. На совсем небольшой площади дизайнер смог уместить полноценную двуспальную кровать и рабочее место в нише. Бледно-желтая цветовая гамма создает особенно романтическое настроение, которое придется по вкусу всем мечтателям.
Это помещение нестандартной планировки было спроектировано с большим количеством углов, что, тем не менее, привело в рациональному использованию каждого квадратного метра. Сочетание белой и блестящей золотой плитки позволило визуально увеличить пространство светлыми тонами и украсить помещение блеском мозаики.
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