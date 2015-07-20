Ниши в стене: идеи декора

Декоративная ниша — прекрасная возможность сделать интерьер более сложным и интересным, а также добавить места для хранения и просто творческого самовыражения. В этой статье мы расскажем, какой большой простор для деятельности открывается тем, кто решил использовать ниши в интерьере, и что именно можно с ними сделать.
В начале стоит отметить, что ниши бывают разные. Более всего распространены ниши в гипсокартонной стене, которые делаются при создании интерьера в стиле евро-ремонта. Но мы поговорим обо всех вариантах, включая самые оригинальные.
Начинаем мы с самого завораживающего интерьера в эко-стиле в нашей подборке. Он ярко показывает, что фактуру дерева можно обыграть самыми разными способами. В том числе с помощью создания ниши в оригинальном стеллаже. Данный интерьер создан дизайнером, который старался сделать интерьер в стиле рустик еще и максимально современным.
Ниши, образованные при создании различных конструкций, перегородок или являющиеся частью вашей планировки, предлагаем обыграть с помощью встроенных стеллажей. Максимально эффективно их можно использовать в гостиной, на кухне и в кабинете. Для их декорировании часть выбирают комбинированное заполнение практичными и чисто декоративными вещами. В гостиной это могут быть вазы, скульптуры, фоторамки, DVD-диски и книги.
Дизайн студия IN/DE/ART предлагает нам и вовсе потрясающий вариант с подсветкой в виде извивающихся полок. В таком кабинете вы наверняка почувствуется себя жителем Земли 22-ого века.
При перепланировке для увеличения полезной площади можно подумать и о специальном создании ниш. В этой гостиной такие расположились в зоне кабинета и справляются с ролью главного места хранения канцелярских принадлежностей. Интересный эффект создается и при помощи покраски ниш в черный под цвет стены.
Нишу можно использовать и для вертикального сада. За помощью в проектировании и посадке лучше обратиться к профессионалам. Уход за таким садом (при правильном выборе растений) минимальный, а эффект — просто потрясающий.
Нишу в гипсокартонной перегородке можно не только красить в различные цвета, но и декорировать деревом, камнем или даже мозаикой. Таким образом современный интерьер становится не просто модным, но и максимально стильным.
Камея
В этой спальне мы найдем несколько аксессуаров, которые могут помочь вам в декорировании ниш в соответствии с модными тенденциями. Скульптура в виде букв, складывающихся в слова — очень популярный способ выразить свои чувства. Кроме варианта «LOVE» часто встречаются также «DREAMS», «HOME», «HOME, SWEET HOME» и «FOREVER». А еще здесь вы найдете модный подсвечник в виде оленя и даже этнические кувшины с узким горлышком.
При создании книжного стеллажа в нише стоит подумать о правильном расположении книг. Для эффекта вы можете положить их обратной стороной или же отсортировать обложки по цветам в виде переливающейся радуги. Попробуем?
Больше модных идей для интерьера спальни вы можете найти в тематической коллекции.
Фазенда
Декорирование ниш на мансарде ничем не отличается от обычных. Здесь могут быть использованы деревянные полки, мозаика в отделке, открытые и закрытые секции.
Если вы создаете этнический или колониальный интерьер, подумайте о создании ниши в форме мечети с куполами и башенками. Украсить такую стену можно мозаикой или просто керамической плиткой.
В достаточно большой нише уместно организовать отдельную зону с гардеробной, кабинетом или постирочным уголком. В декоре мы советуем использовать мотивы, контрастные по отношению к отделке остальной комнаты, чтобы ниша эффектно выделялась.
Provence
Потрясающую нишу в ванной можно создать с помощью тех же приемов — мозаики или отделки деревом, а также расположение практичных предметов вместе с чисто декоративными.
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В маленьком гостевом туалете ниша для хранения над блоком встроенного слива может быть очень полезной. Сделать ее стильной и аккуратной помогут либо закрытые дверцы, либо подобранный в цвет стен текстиль.
В декорировании ниш не забывайте и о подсветке. Она поможет вам сделать интерьер дома не просто красивым, но еще и чуточку волшебным.
Удачи в ремонте!