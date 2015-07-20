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Ниши в стене: идеи декора

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Четырехкомнатная квартира для молодой семьи , Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Ванная комната в стиле минимализм
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Декоративная ниша — прекрасная возможность сделать интерьер более сложным и интересным, а также добавить места для хранения и просто творческого самовыражения. В этой статье мы расскажем, какой большой простор для деятельности открывается тем, кто решил использовать ниши в интерьере, и что именно можно с ними сделать.

В начале стоит отметить, что ниши бывают разные. Более всего распространены ниши в гипсокартонной стене, которые делаются при создании интерьера в стиле евро-ремонта. Но мы поговорим обо всех вариантах, включая самые оригинальные.

Современное шале

экостиль kristinavoloshina Гостиная в рустикальном стиле
kristinavoloshina

экостиль

kristinavoloshina
kristinavoloshina
kristinavoloshina

Начинаем мы с самого завораживающего интерьера в эко-стиле в нашей подборке. Он ярко показывает, что фактуру дерева можно обыграть самыми разными способами. В том числе с помощью создания ниши в оригинальном стеллаже. Данный интерьер создан дизайнером, который старался сделать интерьер в стиле рустик еще и максимально современным.

Встроенные стеллажи

Eco House, Pfayfer Fradina Design Pfayfer Fradina Design Гостиная в скандинавском стиле
Pfayfer Fradina Design

Eco House

Pfayfer Fradina Design
Pfayfer Fradina Design
Pfayfer Fradina Design

Ниши, образованные при создании различных конструкций, перегородок или являющиеся частью вашей планировки, предлагаем обыграть с помощью встроенных стеллажей. Максимально эффективно их можно использовать в гостиной, на кухне и в кабинете. Для их декорировании часть выбирают комбинированное заполнение практичными и чисто декоративными вещами. В гостиной это могут быть вазы, скульптуры, фоторамки, DVD-диски и книги.

Футуристический креатив

Климт., In/De/Art In/De/Art Рабочий кабинет в эклектичном стиле
In/De/Art

Климт.

In/De/Art
In/De/Art
In/De/Art

Дизайн студия IN/DE/ART предлагает нам и вовсе потрясающий вариант с подсветкой в виде извивающихся полок. В таком кабинете вы наверняка почувствуется себя жителем Земли 22-ого века.

В стиле мини

Яркий вкус, MIODESIGN MIODESIGN Гостиные в эклектичном стиле
MIODESIGN

Яркий вкус

MIODESIGN
MIODESIGN
MIODESIGN

При перепланировке для увеличения полезной площади можно подумать и о специальном создании ниш. В этой гостиной такие расположились в зоне кабинета и справляются с ролью главного места хранения канцелярских принадлежностей. Интересный эффект создается и при помощи покраски ниш в черный под цвет стены.

Вертикальный сад

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Нишу можно использовать и для вертикального сада. За помощью в проектировании и посадке лучше обратиться к профессионалам. Уход за таким садом (при правильном выборе растений) минимальный, а эффект — просто потрясающий.

Отделка деревом

Природные мотивы, Sweet Hoome Interiors Sweet Hoome Interiors Кухня в скандинавском стиле
Sweet Hoome Interiors

Природные мотивы

Sweet Hoome Interiors
Sweet Hoome Interiors
Sweet Hoome Interiors

Нишу в гипсокартонной перегородке можно не только красить в различные цвета, но и декорировать деревом, камнем или даже мозаикой. Таким образом современный интерьер становится не просто модным, но и максимально стильным.

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Модные аксессуары

Дизайн спальни загородного дома в романтичном стиле "Камея", Лаборатория дизайна "КУБ" Лаборатория дизайна 'КУБ' Спальня в классическом стиле
Лаборатория дизайна <q>КУБ</q>

Дизайн спальни загородного дома в романтичном стиле Камея

Лаборатория дизайна "КУБ"
Лаборатория дизайна <q>КУБ</q>
Лаборатория дизайна "КУБ"

В этой спальне мы найдем несколько аксессуаров, которые могут помочь вам в декорировании ниш в соответствии с модными тенденциями. Скульптура в виде букв, складывающихся в слова — очень популярный способ выразить свои чувства. Кроме варианта «LOVE» часто встречаются также «DREAMS», «HOME», «HOME, SWEET HOME» и «FOREVER». А еще здесь вы найдете модный подсвечник в виде оленя и даже этнические кувшины с узким горлышком.

Книжное царство

Идеальный фон (ЖК Авеню77) , White & Black Design Studio White & Black Design Studio Спальня в стиле модерн
White &amp; Black Design Studio

Идеальный фон (ЖК Авеню77)

White & Black Design Studio
White &amp; Black Design Studio
White & Black Design Studio

При создании книжного стеллажа в нише стоит подумать о правильном расположении книг. Для эффекта вы можете положить их обратной стороной или же отсортировать обложки по цветам в виде переливающейся радуги. Попробуем?

Больше модных идей для интерьера спальни вы можете найти в тематической коллекции.

Ниши на мансарде

Спальня с игровой зоной для передачи "Фазенда" Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Спальня в средиземноморском стиле
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

Спальня с игровой зоной для передачи Фазенда

Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

Декорирование ниш на мансарде ничем не отличается от обычных. Здесь могут быть использованы деревянные полки, мозаика в отделке, открытые и закрытые секции.

Ниша в арабском стиле

Квартира, Postformula Postformula Рабочий кабинет в классическом стиле
Postformula

Квартира

Postformula
Postformula
Postformula

Если вы создаете этнический или колониальный интерьер, подумайте о создании ниши в форме мечети с куполами и башенками. Украсить такую стену можно мозаикой или просто керамической плиткой.

Функциональная ниша

Комната отдыха Aledoconcept Медиа комната в азиатском стиле
Aledoconcept

Комната отдыха

Aledoconcept
Aledoconcept
Aledoconcept

В достаточно большой нише уместно организовать отдельную зону с гардеробной, кабинетом или постирочным уголком. В декоре мы советуем использовать мотивы, контрастные по отношению к отделке остальной комнаты, чтобы ниша эффектно выделялась.

Ниша в ванной

Bathroom in the bedroom "Provence", Your royal design Your royal design Ванная комната в эклектичном стиле
Your royal design

Bathroom in the bedroom Provence

Your royal design
Your royal design
Your royal design

Потрясающую нишу в ванной можно создать с помощью тех же приемов — мозаики или отделки деревом, а также расположение практичных предметов вместе с чисто декоративными.

Читайте еще одну полезную статью о правилах расстановки мебели.

Ниша для хранения

Четырехкомнатная квартира для молодой семьи Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Ванная комната в стиле минимализм
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

Четырехкомнатная квартира для молодой семьи

Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

В маленьком гостевом туалете ниша для хранения над блоком встроенного слива может быть очень полезной. Сделать ее стильной и аккуратной помогут либо закрытые дверцы, либо подобранный в цвет стен текстиль.

Подсветка

Завтрак у Тиффани, GraniStudio GraniStudio Ванная в классическом стиле
GraniStudio

Завтрак у Тиффани

GraniStudio
GraniStudio
GraniStudio

В декорировании ниш не забывайте и о подсветке. Она поможет вам сделать интерьер дома не просто красивым, но еще и чуточку волшебным.

Удачи в ремонте!

Дизайн малогабаритной квартиры
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