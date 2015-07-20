Ниши в стене: идеи декора

Декоративная ниша — прекрасная возможность сделать интерьер более сложным и интересным, а также добавить места для хранения и просто творческого самовыражения. В этой статье мы расскажем, какой большой простор для деятельности открывается тем, кто решил использовать ниши в интерьере, и что именно можно с ними сделать.

В начале стоит отметить, что ниши бывают разные. Более всего распространены ниши в гипсокартонной стене, которые делаются при создании интерьера в стиле евро-ремонта. Но мы поговорим обо всех вариантах, включая самые оригинальные.