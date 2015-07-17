Cказка в стиле модерн

Образ нового, современного образа жизни молодой семьи идеально прослеживается в этом стильном проекте. Брутальность, подогретая волшебной подсветкой, выглядит как абсолютно новая веха в загородном строительстве, которая в скором будущем захватит воображение масс.
Проект архитектурного бюро SERGEY MAKHNO ARCHITECT поразил нас своей неординарностью. Асимметричный фасад и нестандартно расположенные окна добавляют строгому экстерьеру креатива, пока отделка деревом справляется с возложенной на нее ролью создания уюта.
Глянцевый гарнитур нежно вписывается в комнату карамельного цвета и вдохновляет на приготовление кофейного безе. Дизайнерская мебель в столовой и гостиной вносит ощущение богемной тусовки, тогда как на кухне все создано для удобной работы и во славу практичности.
Гостиная открытого типа расположилась на небольшой площади в этой же комнате. Здесь нет абсолютно никаких условностей, и ультра-низкий диван куплен прямо по назначению — для удобства хозяев при просмотре кинофильмов, а не для парадного лука. При этом интерьер получился творческий и уютный одновременно, идеально подходящий для жизни в пригороде.
Больше о гостиной в стиле богемного шика вы можете узнать из другой нашей статьи.
В небольшой нише в гостиной расположена декоративная зона с предметами искусства. Центром композиции является большая картина с изображением гор на фоне розово-оранжевого пейзажа. Сюрреалистический вид этого места слегка отдаляет от существующей реальности и дает возможность по-настоящему отдыхать у себя дома, забывая обо всем на свете. Таких предметов, которые стимулируют воображение и помогают мечтать, в этом интерьере вы найдете большое количество.
Для принятия гостей и родственников здесь есть особая комната — чайная, интерьер которой работает на создание максимально дружественной и располагающей обстановки. Гости здесь сидят на вязаных пуфах вокруг длинного стола, а напиток готовится традиционным способом и подается в согласии с правилами чайной церемонии.
Потрясающие витражи изображают перья птиц. Пропуская солнечный свет, они дают чарующие синие тени на всю комнату, что располагает к особому медитативному состоянию. А еще это просто очень красиво.
Спальня родителей выглядит в этом коттедже как настоящий живой организм. Здесь живут не просто персоналии, а личности со своими особыми пристрастиями и характером, который они не боятся показывать. Интерьер комнаты только выигрывает от сосредоточения множества стилей и от этого приобретает эклектичный вид.
Другие интерьеры, собранные из разных стилистических традиций, вы можете посмотреть в нашей фото-галерее.
Еще одна комната для отдыха расположена на втором этаже и используется для уединения. Здесь натуральные оттенки отделки разбавляются всего двумя яркими пятнами — оригинальной картиной на стене и зеленым креслом.
Небольшая детская комната выглядит как сказочное место. Она оформлена в ретро-стиле с изрядной долей романтизма. Здесь использованы культовые приемы 60-х — модное пластиковое кресло по дизайну Чарльза Эймса и геометричный кофейный столик.
Еще одно место для приема гостей расположено в саду под большим навесом и является достаточно просторным даже для небольшого семейного праздника. Здесь можно провести прекрасные вечера, просто любуясь подсветкой, или создать место, где все ваши друзья будут чувствовать себя как дома.