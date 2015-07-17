Cказка в стиле модерн

Гостиная открытого типа расположилась на небольшой площади в этой же комнате. Здесь нет абсолютно никаких условностей, и ультра-низкий диван куплен прямо по назначению — для удобства хозяев при просмотре кинофильмов, а не для парадного лука. При этом интерьер получился творческий и уютный одновременно, идеально подходящий для жизни в пригороде.

Больше о гостиной в стиле богемного шика вы можете узнать из другой нашей статьи.