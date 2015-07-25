Средиземноморское настроение в городской квартире

Красочная, стильная и летняя квартира поможет любой семье ярко выразить свой позитивный взгляд на жизнь. Современный средиземноморский стиль является одной из тех возможностей, которые позволяют с легкостью создавать особенно характерный интерьер на основе любых пожеланий и мечтаний.

Этот проект дизайн-студии WHITEROOM создан для квартиры в Подмосковье специально для того, чтобы наслаждаться жизнью. А для чего же еще мы делаем ремонт в квартире?