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Средиземноморское настроение в городской квартире

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
M life| Средиземноморская жизнь, WhiteRoom WhiteRoom Коридор, прихожая и лестница в средиземноморском стиле
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Красочная, стильная и летняя квартира поможет любой семье ярко выразить свой позитивный взгляд на жизнь. Современный средиземноморский стиль является одной из тех возможностей, которые позволяют с легкостью создавать особенно характерный интерьер на основе любых пожеланий и мечтаний.

Этот проект дизайн-студии WHITEROOM создан для квартиры в Подмосковье специально для того, чтобы наслаждаться жизнью. А для чего же еще мы делаем ремонт в квартире?

Гостиная с кабинетом

Гостиная WhiteRoom Гостиная в средиземноморском стиле
WhiteRoom

Гостиная

WhiteRoom
WhiteRoom
WhiteRoom

Эклектичный интерьер этой комнаты переносит нас в воображении в Барселону или на Майорку, где каждый день светит солнце, а море плещется где-то на горизонте. Яркие трендовые оттенки, такие как мятный, перепелиный желтый и охра позволяют преподнести весь образ средиземноморского интерьера в самой светлой манере.

Современные веяния

Гостиная WhiteRoom Гостиная в средиземноморском стиле
WhiteRoom

Гостиная

WhiteRoom
WhiteRoom
WhiteRoom

Кроме интересного стиля оформления в этой квартире мы можем найти и оригинальные дизайнерские приемы, которые увеличивают эффект от квартиры, как от легкого бриза. Посмотрите на деревянные стеновые панели, уходящие в потолок и даже использованные для создания рабочего места в зоне кабинета.

Оригинальный ковер, который напоминает гальку, тоже заслуживает отдельного внимания, а необычная настенная подсветка создает ощущение праздника на ривьере.

Яркая кухня

Кухня WhiteRoom Кухня в средиземноморском стиле
WhiteRoom

Кухня

WhiteRoom
WhiteRoom
WhiteRoom

Кухонный гарнитур составлен из двух различных стилей. Нижний модуль со столешницей деревянный, а верхние ящики оформлены в глянце. Такой прием делает этническую квартиру более современной и практичной, тогда как предметы декора справляются с задачей создания нужного антуража.

На этой кухне мы можем найти больше всего интересных моментов, заставляющих гостей действительно поверить в эту сказку наяву. Например, посмотрите на устройство винного шкафа напротив гарнитура, который оформлен в виде арочного проема в арабском стиле. Стены его покрывает декоративная мозаика зеленого цвета, а этнические декоративные кувшины добавляют колорита.

Столовый уголок у окна

Кухня WhiteRoom Кухня в средиземноморском стиле
WhiteRoom

Кухня

WhiteRoom
WhiteRoom
WhiteRoom

Эту же тему продолжает и зона столовой, где благодаря двум новым балкам дизайнеры смогли создать настоящий навес «от солнца» из бамбука. Большой деревянный стол, угловая лаунж-зона с множеством подушек и яркие стулья от дизайнера Чарльза Эймса. Все это радует нас позитивной эклектикой.

А огромные плетеные светильники висят над столом и создают скорее непринужденную атмосферу, чем парадную и классическую. Здесь можно расслабиться за бокалом вина с друзьями, поговорить о жизни и помечтать о будущем отпуске.

Коридор

Прихожая WhiteRoom Коридор, прихожая и лестница в средиземноморском стиле
WhiteRoom

Прихожая

WhiteRoom
WhiteRoom
WhiteRoom

Стандартный коридор преобразился с помощью особенного узора напольного покрытия, где скомбинировано необычным образом светлое и темное дерево. Здесь же — встроенная система хранения с раздвижными дверьми.

Из всех помещений квартиры в коридоре наиболее современный и строгий интерьер, благодаря однотонной окраске стен. Такой подход дает возможность визуально увеличить пространство и создать в коридоре «нейтральную зону», за которую не цепляется глаз. Ведь она призвана служить, в первую очередь, практичным целям.

Лаунж-зона при спальне

Балкон WhiteRoom Терраса в средиземноморском стиле
WhiteRoom

Балкон

WhiteRoom
WhiteRoom
WhiteRoom

В присоединенной лоджии дизайнеры организовали лаунж-зону с подушками на подиуме. Можно любоваться видом из окна, сидеть за чашкой чая, с книгой или за ноутбуком на коленях. Благодаря такой перепланировке в саму спальню проникает больше солнечного света.

Если вы хотите создать похожий интерьер, вооружитесь идеями из двух наших фото-коллекций средиземноморских и тропических интерьеров.

Мужская территория: лофт на мансарде семейного таунхауса
А вам нравятся этнические интерьеры в городских условиях?

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