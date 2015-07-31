Как французский прованс спас дом

На этот раз в нашей традиционной рубрике «До и после» мы знакомим вас с потрясающей работой дизайнеров, которые буквально спасли целый дом, вырвав его из рук сложной судьбы.
Дизайн-студия интерьера ART-B.O.S по желанию заказчика оформила интерьеры в стиле французского прованса, и на основе голых стен получилась настоящая семейная идиллия!
Декоративный кирпич разных тонов идеально подходит для вписывания фасада дома в окружающий пейзаж. Такой экстерьер сразу же напоминает нам о реальном регионе Прованс во Франции, где практически все старинные особняки были построены из камня того же цвета. Сосновый бор, возраст деревьев в котором более 40 лет, будто защищает коттедж от любых проблем и непогоды.
Для интерьера дизайнерами и хозяевами был выбран стиль французский прованс, который идеально отражает настроение в семье владельцев. Они хотели получить уютное и романтичное семейное гнездышко, где смогли бы отдыхать от всех невзгод и приятно проводить время вместе.
Кухню и столовую было выбрано объединить в одно помещение, но со строгим зонированием. Одну часть отдали под гарнитур, а вторую — под столовую зону с оригинальным буфетом. Пол выложили изысканной керамической плиткой под мозаику, похожие вставки были использованы и на кухонном фартуке.
В гостиной царит еще более мечтательная атмосфера. Для ее оформления были выбраны нежные светло-голубые тона и легкое настроение французской буржуазности. Кованые перила на большой лестнице и люстра добавляют интерьерам еще и старинного антуража.
Лестница изящно вписана в помещение и заняла угол с панорамным двухуровневым освещением. Спускаться по ней утром на работу и учебу доставляет радость всем членам семьи.
Для оформления гостиной под потолком использованы декоративные фризы с классическим орнаментом. Модель дивана имеет немного скругленную форму для большего удобства при просмотре кинофильмов.
Столовая в этом проекте оформлена в нежных красках, хотя дизайн-проект слегка отличается от реализованного оригинала. Впоследствии было принято решение выбрать голубую гамму, поэтому на фотографии вы видите стулья и буфет разного цвета. Главной же изюминкой этой столовой является практически панорамное остекление с выходом на балкон, что позволяет сделать комнату солнечной и жизнерадостной круглый год.
В этом интерьере для отделки стен использовался один из самых модных оттенков сезона. Зеленая мята отлично сочетается со стилем прованс, отделкой деревом и мебелью на изящным ножках.
Глубокий оттенок цвета океана господствует в этой спальне, изящно сочетаясь с изогнутым, словно волна, потолком. В отделке стен использовался и другой материал — классические обои в полосочку, которые аккуратно отделены от основного фона гипсовым бордюром.
Другие идеи для декора спальни вы можете найти в тематической фотогалерее, а еще один интерьер в стиле прованс смотрите в другой нашей статье.