Как французский прованс спас дом

На этот раз в нашей традиционной рубрике «До и после» мы знакомим вас с потрясающей работой дизайнеров, которые буквально спасли целый дом, вырвав его из рук сложной судьбы.

Дизайн-студия интерьера ART-B.O.S по желанию заказчика оформила интерьеры в стиле французского прованса, и на основе голых стен получилась настоящая семейная идиллия!