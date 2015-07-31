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Как французский прованс спас дом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
пос. Николина гора, Рублево-Успенское шоссе, Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s" Дизайн-студия интерьера 'ART-B.O.s' Столовая комната в классическом стиле
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На этот раз в нашей традиционной рубрике «До и после» мы знакомим вас с потрясающей работой дизайнеров, которые буквально спасли целый дом, вырвав его из рук сложной судьбы.

Дизайн-студия интерьера ART-B.O.S по желанию заказчика оформила интерьеры в стиле французского прованса, и на основе голых стен получилась настоящая семейная идиллия!

Новый экстерьер дома

пос. Николина гора, Рублево-Успенское шоссе, Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s" Дизайн-студия интерьера 'ART-B.O.s' Дома в классическом стиле
Дизайн-студия интерьера <q>ART-B.O.s</q>

пос. Николина гора, Рублево-Успенское шоссе

Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s"
Дизайн-студия интерьера <q>ART-B.O.s</q>
Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s"

Декоративный кирпич разных тонов идеально подходит для вписывания фасада дома в окружающий пейзаж. Такой экстерьер сразу же напоминает нам о реальном регионе Прованс во Франции, где практически все старинные особняки были построены из камня того же цвета. Сосновый бор, возраст деревьев в котором более 40 лет, будто защищает коттедж от любых проблем и непогоды.

Новая кухня-столовая

пос. Николина гора, Рублево-Успенское шоссе, Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s" Дизайн-студия интерьера 'ART-B.O.s' Столовая комната в классическом стиле
Дизайн-студия интерьера <q>ART-B.O.s</q>

пос. Николина гора, Рублево-Успенское шоссе

Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s"
Дизайн-студия интерьера <q>ART-B.O.s</q>
Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s"

Для интерьера дизайнерами и хозяевами был выбран стиль французский прованс, который идеально отражает настроение в семье владельцев. Они хотели получить уютное и романтичное семейное гнездышко, где смогли бы отдыхать от всех невзгод и приятно проводить время вместе.

Кухню и столовую было выбрано объединить в одно помещение, но со строгим зонированием. Одну часть отдали под гарнитур, а вторую — под столовую зону с оригинальным буфетом. Пол выложили изысканной керамической плиткой под мозаику, похожие вставки были использованы и на кухонном фартуке.

Новая гостиная и лестничный холл

пос. Николина гора, Рублево-Успенское шоссе, Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s" Дизайн-студия интерьера 'ART-B.O.s' Гостиная в классическом стиле
Дизайн-студия интерьера <q>ART-B.O.s</q>

пос. Николина гора, Рублево-Успенское шоссе

Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s"
Дизайн-студия интерьера <q>ART-B.O.s</q>
Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s"

В гостиной царит еще более мечтательная атмосфера. Для ее оформления были выбраны нежные светло-голубые тона и легкое настроение французской буржуазности. Кованые перила на большой лестнице и люстра добавляют интерьерам еще и старинного антуража.

Лестница изящно вписана в помещение и заняла угол с панорамным двухуровневым освещением. Спускаться по ней утром на работу и учебу доставляет радость всем членам семьи.

Для оформления гостиной под потолком использованы декоративные фризы с классическим орнаментом. Модель дивана имеет немного скругленную форму для большего удобства при просмотре кинофильмов.

Французская столовая

пос. Николина гора, Рублево-Успенское шоссе, Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s" Дизайн-студия интерьера 'ART-B.O.s' Кухня в классическом стиле
Дизайн-студия интерьера <q>ART-B.O.s</q>

пос. Николина гора, Рублево-Успенское шоссе

Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s"
Дизайн-студия интерьера <q>ART-B.O.s</q>
Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s"

Столовая в этом проекте оформлена в нежных красках, хотя дизайн-проект слегка отличается от реализованного оригинала. Впоследствии было принято решение выбрать голубую гамму, поэтому на фотографии вы видите стулья и буфет разного цвета. Главной же изюминкой этой столовой является практически панорамное остекление с выходом на балкон, что позволяет сделать комнату солнечной и жизнерадостной круглый год.

Детская на втором этаже

пос. Николина гора, Рублево-Успенское шоссе, Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s" Дизайн-студия интерьера 'ART-B.O.s' Детская комнатa в классическом стиле
Дизайн-студия интерьера <q>ART-B.O.s</q>

пос. Николина гора, Рублево-Успенское шоссе

Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s"
Дизайн-студия интерьера <q>ART-B.O.s</q>
Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s"

В этом интерьере для отделки стен использовался один из самых модных оттенков сезона. Зеленая мята отлично сочетается со стилем прованс, отделкой деревом и мебелью на изящным ножках.

Спальня родителей

пос. Николина гора, Рублево-Успенское шоссе, Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s" Дизайн-студия интерьера 'ART-B.O.s' Спальня в классическом стиле
Дизайн-студия интерьера <q>ART-B.O.s</q>

пос. Николина гора, Рублево-Успенское шоссе

Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s"
Дизайн-студия интерьера <q>ART-B.O.s</q>
Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s"

Глубокий оттенок цвета океана господствует в этой спальне, изящно сочетаясь с изогнутым, словно волна, потолком. В отделке стен использовался и другой материал — классические обои в полосочку, которые аккуратно отделены от основного фона гипсовым бордюром.

Другие идеи для декора спальни вы можете найти в тематической фотогалерее, а еще один интерьер в стиле прованс смотрите в другой нашей статье.

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