Особняк в стиле альпийского шале

Поклонникам эко-минимализма и тихой жизни на природе посвящается. Новый проект киевских архитекторов и дизайнеров из TSEH Architectural Group вдохновляет нас на мечты о собственном доме в сосновом бору.

Коттедж расположен в загородном клубе GoodLife Park под Киевом. Вся его территория окружена густым лесом, от которого исходит непередаваемый аромат. Дома расположены в живописном и совсем не строгом порядке вдоль дороги, что позволяет создать максимально естественную среду обитания для всех жителей.