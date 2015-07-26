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Особняк в стиле альпийского шале

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
GoodLife Park дом №2, TSEH Architectural Group TSEH Architectural Group Балкон и терраса в стиле минимализм
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Поклонникам эко-минимализма и тихой жизни на природе посвящается. Новый проект киевских архитекторов и дизайнеров из TSEH Architectural Group вдохновляет нас на мечты о собственном доме в сосновом бору.

Коттедж расположен в загородном клубе GoodLife Park под Киевом. Вся его территория окружена густым лесом, от которого исходит непередаваемый аромат. Дома расположены в живописном и совсем не строгом порядке вдоль дороги, что позволяет создать максимально естественную среду обитания для всех жителей.

Альпийский экстерьер

GoodLife Park дом №2, TSEH Architectural Group TSEH Architectural Group Дома в стиле минимализм
TSEH Architectural Group

GoodLife Park дом №2

TSEH Architectural Group
TSEH Architectural Group
TSEH Architectural Group

В отделке фасада были использованы исключительно природные и экологически чистые материалы: камень, дерево и стекло. Сам дом имеет кирпичные внешние и внутренние стены, и утеплен минеральной ватой. В нем продуман водяной подогрев полов и центральная система кондиционирования по всему дому.

Планировка шале 21-ого века

GoodLife Park дом №2, TSEH Architectural Group TSEH Architectural Group Гостиная в стиле минимализм
TSEH Architectural Group

GoodLife Park дом №2

TSEH Architectural Group
TSEH Architectural Group
TSEH Architectural Group

Дом имеет площадь в 263 квадратных метра. На них расположены кухня-столовая, гостиная и 4 спальни с отдельными ванными комнатами. Плюс к ним также имеются 5 гардеробных и дополнительная кладовка для хозяйственных нужд.

Самая большая куб-гардеробная расположена в центре коридора, что обеспечивает удобный доступ к ней из любой другой комнаты дома. Двойные раздвижные двери позволяют хранить там габаритные вещи, а также использовать гардеробную двоим людям одновременно.

Лестничный холл

GoodLife Park дом №2, TSEH Architectural Group TSEH Architectural Group Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
TSEH Architectural Group

GoodLife Park дом №2

TSEH Architectural Group
TSEH Architectural Group
TSEH Architectural Group

Металлоконструкция весом в 0,8 тонн обыграна дизайнерами в эко-стиле. С таким подходом хозяева получают максимально практичную и основательную лестницу с минималистичным видом.

Дальше по коридору вы видите проход к двум спальням на первом этаже, а поднимаясь наверх, вы попадаете в лестничный холл, ведущий к двум другим спальням. Любая из 4-х комнат может быть также использована под кабинет, детскую или творческую мастерскую.

Кухня-столовая

GoodLife Park дом №2, TSEH Architectural Group TSEH Architectural Group Столовая комната в стиле минимализм
TSEH Architectural Group

GoodLife Park дом №2

TSEH Architectural Group
TSEH Architectural Group
TSEH Architectural Group

Белые матовые фасады современной кухни сразу притягивают внимание любого гостя. В этом доме, вдохновленном атмосферой альпийской деревушки, есть место и инновационному подходу в дизайне. Строгий гарнитур и большой кухонный остров идеально вписываются в помещение, а из окон открывается эксклюзивный вид на природные пейзажи.

Представьте, что всего в двух минутах ходьбы вас ждет прогулка по лесу, а с другой стороны — благоустроенная набережная для семейных прогулок! Территориально поселок находится в городе Вышгород, что всего лишь в 15 километрах или в 20 минутах езды от Киева.

Хозяйская спальня

GoodLife Park дом №2, TSEH Architectural Group TSEH Architectural Group Спальня в стиле минимализм
TSEH Architectural Group

GoodLife Park дом №2

TSEH Architectural Group
TSEH Architectural Group
TSEH Architectural Group

Модные грифельно-черные стеновые панели являются в данном интерьере акцентной стеной, за которой под скосом крыши прячется гардеробная.

Белая спальня

GoodLife Park дом №2, TSEH Architectural Group TSEH Architectural Group Спальня в стиле минимализм
TSEH Architectural Group

GoodLife Park дом №2

TSEH Architectural Group
TSEH Architectural Group
TSEH Architectural Group

Другая спальня оформлена в более светлых тонах и имеет огромное мягкое изголовье — тренд сезона в дизайнерской среде. Кроме стандартного набора мебели и гардеробной прямо у панорамного окна в пол — уголок для чтения с креслом и пуфиком.

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Отделка ванных комнат

GoodLife Park дом №2, TSEH Architectural Group TSEH Architectural Group Ванная комната в стиле минимализм
TSEH Architectural Group

GoodLife Park дом №2

TSEH Architectural Group
TSEH Architectural Group
TSEH Architectural Group

Все ванные комнаты в доме отделаны керамической плиткой «под камень», что максимально соответствует альпийскому антуражу дома.

Патио с камином

GoodLife Park дом №2, TSEH Architectural Group TSEH Architectural Group Балкон и терраса в стиле минимализм
TSEH Architectural Group

GoodLife Park дом №2

TSEH Architectural Group
TSEH Architectural Group
TSEH Architectural Group

Крытое патио в этом проекте имеет внушительные размеры, что позволяет использовать его не только в семейном кругу, но и для проведения праздников и вечеринок. В будущем здесь будет установлена столовая группа посередине, а камин заменит летнюю кухню. Через большие раздвижные стеклянные двери можно будет легко занести мебель внутрь на зимний сезон, а дымоход камина на патио используется и для камина в гостиной, которая расположена рядом.

Вид с заднего дворика

GoodLife Park дом №2, TSEH Architectural Group TSEH Architectural Group Дома в стиле минимализм
TSEH Architectural Group

GoodLife Park дом №2

TSEH Architectural Group
TSEH Architectural Group
TSEH Architectural Group

Отсюда открывается вид на сам дом и крытое патио, которое удобно расположено на углу дома. Ступеньки предусмотрительно расположены по всему периметру, что делает переход между домом и лесом еще более незаметным.

А еще на территории загородного клуба находится общественный бассейн, 200-метровый пляж, причал для частных яхт, ресторан. Для занятий спортом — два фитнес-зала для детей и взрослых и теннисный корт. Таким образом жизнь в GoodLife Park больше похожа на жизнь в пятизвездочном отеле, чем в загородном коттеджном поселке.

Различные идеи для отделки фасадов вы можете найти в нашей фотогалерее.

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