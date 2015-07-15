Cовременный вариант деревянного дома

Фасад встречает нас приятным голубым оттенком. А благодаря атмосфере дерева и панорамному остеклению на мансарде прошлое и настоящее сливаются воедино. Если помните, традиционные шале иногда имели цветные ставни и оформление разными цветущими растениями. А сейчас ни один современный дом за городом нельзя представить без больших окон, из которых открывается прекрасный вид на окружающий ландшафт.

Деревянный дом больше не обязан быть естественных оттенков, если вы хотите создать что-то действительно персонализированное и современное. В наше время традиции деревянного зодчества претерпевают изменения и иного рода — дома становятся больше, комфортабельнее и гораздо технологичнее.

Обратите внимание на то, что дизайнеры могут подобрать цвет экстерьера и крыши в соответствии с любыми пожеланиями, даже самыми креативными.