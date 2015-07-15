Cовременный вариант деревянного дома

Как выглядит современный деревянный дом? Есть ли в нем место модным дизайнерским приемам вкупе с традиционным уютом? Оказывается, есть! Давайте заглянем вместе и посмотрим, как дерево сочетается с новым уровнем комфорта.
Этот интересный проект создали специалисты из дизайн-студии AK INTERIOR DESIGN GROUP из Краснодара.
Фасад встречает нас приятным голубым оттенком. А благодаря атмосфере дерева и панорамному остеклению на мансарде прошлое и настоящее сливаются воедино. Если помните, традиционные шале иногда имели цветные ставни и оформление разными цветущими растениями. А сейчас ни один современный дом за городом нельзя представить без больших окон, из которых открывается прекрасный вид на окружающий ландшафт.
Деревянный дом больше не обязан быть естественных оттенков, если вы хотите создать что-то действительно персонализированное и современное. В наше время традиции деревянного зодчества претерпевают изменения и иного рода — дома становятся больше, комфортабельнее и гораздо технологичнее.
Обратите внимание на то, что дизайнеры могут подобрать цвет экстерьера и крыши в соответствии с любыми пожеланиями, даже самыми креативными.
В центре дома находится современная гостиная для просмотра фильмов, которая при использовании минимума мебели может быть не только местом сбора всей семьи, но и игр детей. Гостиная, которая заботится не только о взрослых членах семьи, но и о самых маленьких, достойна называться семейной.
Современные фасады кухни, тем не менее, выполнены из светлой породы дерева. Главная рабочая поверхность с плитой расположена вдоль стены и окна, что позволяет по максимуму использовать естественное освещение. Раковина находится на другой части гарнитура, вместе с микроволновкой и кофеваркой. Приятные оттенки натуральной древесины делают эту кухню не только eco-friendly, но и просто очень красивой. Такая кухня запомнится вашим детям на всю жизнь и будет ассоциироваться со светлыми деньками из детства.
Строительство дома из дерева позволяет с помощью специальных покрытий обойтись без использования керамической настенной плитки. Интересно, что ранее в деревянных домах такого помещения, как ванная, просто не было. Поэтому в данном случае мы имеем дело с новейшей традицией оборудования стандартной городской ванной комнаты в настоящем деревянном доме.
Ландшафтный дизайн тоже является очень важной частью строительства загородного дома. Особенно, если вы действительно любите природу и хотите проводить больше времени на свежем воздухе. Дело не только в оборудовании специальных столовых и гостиных зон, площадок для игр детей и спортивного комплекса. Ландшафтный дизайн — это даже не просто изгибы клумб и грядок, мощение и освещение.
Подбор конкретных растений очень важен для создания определенной атмосферы. Ландшафтный дизайнер учитывает ваши пожелания и может заранее сказать вам, какое настроение будет на участке через 10 или 30 лет, в зависимости от посаженных здесь деревьев. Каждый маленький кустик тоже является частью целого.
И чтобы создать сад, который вам будет действительно по душе, обязательно стоит нанимать профессионала, который будет в какой-то мере и вашим личным психологом, создавая вам рай для ежедневной релаксации.
На этом эскизе мы видим, что мощеная площадка-подъезд у дома огорожена каменным забором, который является еще и опорой декоративной клумбе. Легкая пергола создает арку над проходом, а парадная клумба с хвойными растениями у крыльца имеет интересную полукруглую форму.
Больше идей для сада вы можете увидеть в нашей фотогалерее.