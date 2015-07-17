Романтика в стиле кантри

Деревянный дом в стиле кантри — мечта многих городских жителей, которые хотят быть ближе к природе и наслаждаться всеми плюсами более естественной жизни. Интерьеры, пропитанные атмосферой родового гнезда, и исключительно уютная обстановка делают такой дом идеальным для молодой семьи.
Дизайнер Alena Kazimirova на 260 квадратных метрах смогла создать интерьер на основе исключительно натуральных материалов, в теплых тонах и с особой душевностью.
Гостиная в стиле кантри прекрасно подходит для того, чтобы стать любимым местом для всей вашей семьи, а не просто комнатой для просмотра телевизора. Здесь можно читать книги, играть в настольные игры, слушать пение птиц за окном, общаться и принимать гостей. Этот стиль как раз и располагает к более спокойному и мирному образу жизни, когда потребность в современной технике уменьшается, и на главный план выходят живые человеческие отношения.
Дом в стиле кантри может стать не постоянным местом жительства, а дачей, которая будет вашим личным курортом. Приехать сюда на 3 месяца — настоящий подарок для ваших детей, такие летние каникулы запомнятся на всю жизнь.
Стиль кантри зачастую кажется слишком провинциальным, но на самом деле современные его вариации очень стильные и лаконичные. Деревянная мебель здесь разбавляется небольшим количеством декора, в основном текстилем, красивой посудой и вазами для садовых цветов.
В таком интерьере нет большого количества чисто декоративных предметов, именно практичные вещи украшают собой комнаты. Главной же изюминкой стиля кантри невозможно проникнуться через фотографии. Только тот, кто знает, как это, жить в настоящем деревянном доме, способен оценить его очарование по заслугам.
Мебель в таком интерьере тоже используется только деревянная, часто не окрашенная, а покрытая маслом или лаком. Не стоит путать кантри с шебби-шиком и провансом, ведь в этих стилях можно увидеть практически белоснежные интерьеры с потертой мебелью и огромным количеством винтажных элементов. Кантри — это дом для жизни, практичный и удобный, продуманный до мелочей. Здесь нет настроения музея или выставки, а лишь тихого семейного счастья.
На кухне в стиле кантри гарнитур зачастую изобилует маленькими модулями — ящичками для мелочей, отдельными полочками для специй, буфетными шкафами, крючками, плетеными корзинками. В современном варианте возможно и использование рейлингов для удобства, под цвет бытовой техники.
Еще одной особенностью стиля кантри являются маленькие спальни, которые выглядят особенно уютно. Обычно они не превышают площади 12—14 квадратных метров, и оттого смотрятся еще более сказочными.
В ванной комнате атмосфера кантри полностью преображает стандартный облик этой комнаты и задает ей иное настроение. Отделка деревом уступает керамической плитке натуральных тонов. Желтые, коричневые, зеленые и синие оттенки можно комбинировать для составления потрясающей мозаики.
Другие интерьеры ванных в стиле кантри можно посмотреть в нашей фотогалерее.
Если вы хотите разнообразить стиль кантри яркими акцентами, можно аккуратно внести в него этнические детали. Каждый из нас тяготеет к определенной культуре — арабской, индейской, азиатской или любой другой. Маленькие элементы того или иного этнического стиля позволяют сделать дом особенно персонализированным, ведь такие вещи выбираются с особой тщательностью.
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