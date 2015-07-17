Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Романтика в стиле кантри

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Shachebol House, Alena Kazimirava Alena Kazimirava Гостиная в рустикальном стиле
Loading admin actions …

Деревянный дом в стиле кантри — мечта многих городских жителей, которые хотят быть ближе к природе и наслаждаться всеми плюсами более естественной жизни. Интерьеры, пропитанные атмосферой родового гнезда, и исключительно уютная обстановка делают такой дом идеальным для молодой семьи.

Дизайнер Alena Kazimirova на 260 квадратных метрах смогла создать интерьер на основе исключительно натуральных материалов, в теплых тонах и с особой душевностью.

Гостиная комната

Shachebol House, Alena Kazimirava Alena Kazimirava Гостиная в рустикальном стиле
Alena Kazimirava

Shachebol House

Alena Kazimirava
Alena Kazimirava
Alena Kazimirava

Гостиная в стиле кантри прекрасно подходит для того, чтобы стать любимым местом для всей вашей семьи, а не просто комнатой для просмотра телевизора. Здесь можно читать книги, играть в настольные игры, слушать пение птиц за окном, общаться и принимать гостей. Этот стиль как раз и располагает к более спокойному и мирному образу жизни, когда потребность в современной технике уменьшается, и на главный план выходят живые человеческие отношения.

Дом в стиле кантри может стать не постоянным местом жительства, а дачей, которая будет вашим личным курортом. Приехать сюда на 3 месяца — настоящий подарок для ваших детей, такие летние каникулы запомнятся на всю жизнь.

Тяжелый текстиль

Shachebol House, Alena Kazimirava Alena Kazimirava Гостиная в рустикальном стиле
Alena Kazimirava

Shachebol House

Alena Kazimirava
Alena Kazimirava
Alena Kazimirava

Стиль кантри зачастую кажется слишком провинциальным, но на самом деле современные его вариации очень стильные и лаконичные. Деревянная мебель здесь разбавляется небольшим количеством декора, в основном текстилем, красивой посудой и вазами для садовых цветов.

В таком интерьере нет большого количества чисто декоративных предметов, именно практичные вещи украшают собой комнаты. Главной же изюминкой стиля кантри невозможно проникнуться через фотографии. Только тот, кто знает, как это, жить в настоящем деревянном доме, способен оценить его очарование по заслугам.

Деревянная мебель из массива

Shachebol House, Alena Kazimirava Alena Kazimirava Столовая комната в рустикальном стиле
Alena Kazimirava

Shachebol House

Alena Kazimirava
Alena Kazimirava
Alena Kazimirava

Мебель в таком интерьере тоже используется только деревянная, часто не окрашенная, а покрытая маслом или лаком. Не стоит путать кантри с шебби-шиком и провансом, ведь в этих стилях можно увидеть практически белоснежные интерьеры с потертой мебелью и огромным количеством винтажных элементов. Кантри — это дом для жизни, практичный и удобный, продуманный до мелочей. Здесь нет настроения музея или выставки, а лишь тихого семейного счастья.

Мечта хозяйки

Shachebol House, Alena Kazimirava Alena Kazimirava Гостиная в стиле кантри
Alena Kazimirava

Shachebol House

Alena Kazimirava
Alena Kazimirava
Alena Kazimirava

На кухне в стиле кантри гарнитур зачастую изобилует маленькими модулями — ящичками для мелочей, отдельными полочками для специй, буфетными шкафами, крючками, плетеными корзинками. В современном варианте возможно и использование рейлингов для удобства, под цвет бытовой техники.

Главная спальня

Shachebol House, Alena Kazimirava Alena Kazimirava Спальня в рустикальном стиле
Alena Kazimirava

Shachebol House

Alena Kazimirava
Alena Kazimirava
Alena Kazimirava

Еще одной особенностью стиля кантри являются маленькие спальни, которые выглядят особенно уютно. Обычно они не превышают площади 12—14 квадратных метров, и оттого смотрятся еще более сказочными.

Ванная комната

Shachebol House, Alena Kazimirava Alena Kazimirava Ванная комната в рустикальном стиле
Alena Kazimirava

Shachebol House

Alena Kazimirava
Alena Kazimirava
Alena Kazimirava

В ванной комнате атмосфера кантри полностью преображает стандартный облик этой комнаты и задает ей иное настроение. Отделка деревом уступает керамической плитке натуральных тонов. Желтые, коричневые, зеленые и синие оттенки можно комбинировать для составления потрясающей мозаики.

Другие интерьеры ванных в стиле кантри можно посмотреть в нашей фотогалерее.

Этника и кантри

Shachebol House, Alena Kazimirava Alena Kazimirava Ванная комната в рустикальном стиле
Alena Kazimirava

Shachebol House

Alena Kazimirava
Alena Kazimirava
Alena Kazimirava

Если вы хотите разнообразить стиль кантри яркими акцентами, можно аккуратно внести в него этнические детали. Каждый из нас тяготеет к определенной культуре — арабской, индейской, азиатской или любой другой. Маленькие элементы того или иного этнического стиля позволяют сделать дом особенно персонализированным, ведь такие вещи выбираются с особой тщательностью.

А хотите посмотреть, как старый деревенский дом превращается в потрясающую дачу? Посмотрите другую нашу статью о польской провинции здесь.

Cказка в стиле модерн
А вам нравится этот дом в стиле кантри?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо