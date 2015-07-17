Романтика в стиле кантри

Деревянный дом в стиле кантри — мечта многих городских жителей, которые хотят быть ближе к природе и наслаждаться всеми плюсами более естественной жизни. Интерьеры, пропитанные атмосферой родового гнезда, и исключительно уютная обстановка делают такой дом идеальным для молодой семьи.

Дизайнер Alena Kazimirova на 260 квадратных метрах смогла создать интерьер на основе исключительно натуральных материалов, в теплых тонах и с особой душевностью.