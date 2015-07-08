Традиционный дизайн кухни

Так уж сложилось, что открывая очередную статью, посвященную дизайну, мы рассчитываем увидеть интерьер, который поразит воображение невероятным сочетанием красок, удивит необычной планировкой и запомнится выразительной подборкой предметов мебели. Но такова реальность, что далеко не все могут позволить себе жизнь в огромных квартирах с роскошным оформлением.

В этой Книге идей мы продемонстрируем, как незаурядно, элегантно и уютно может выглядеть дизайн обычной небольшой кухни в типовой городской многоэтажке. Надеемся, что это поможет вам заново оценить потенциал собственной кухни и заняться ее преображением.