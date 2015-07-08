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Традиционный дизайн кухни

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Квартира для подарков, AR-KA architectural studio AR-KA architectural studio Кухня в стиле модерн
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Так уж сложилось, что открывая очередную статью, посвященную дизайну, мы рассчитываем увидеть интерьер, который поразит воображение невероятным сочетанием красок, удивит необычной планировкой и запомнится выразительной подборкой предметов мебели. Но такова реальность, что далеко не все могут позволить себе жизнь в огромных квартирах с роскошным оформлением. 

В этой Книге идей мы продемонстрируем, как незаурядно, элегантно и уютно может выглядеть дизайн обычной небольшой кухни в типовой городской многоэтажке. Надеемся, что это поможет вам заново оценить потенциал собственной кухни и заняться ее преображением.

Как можно больше зелени

homify Кухни в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

В традиционном понимании кухня – это сердце дома, а значит она должна быть наполнена светом и теплом. Обязательное условие для комфорта –  место для готовки и принятия пищи, а также небольшое пространство для творчества. Центральным элементом в композиции комнаты является двухэтажный стол, на самом верху которого расположилась небольшая цветочная оранжерея. В остальном же это – вполне обычная и традиционная кухня. 

Яркие цвета

Шоу-рум в ЖК "Европейский", Студия Анастасии Бархатовой Студия Анастасии Бархатовой Кухни в эклектичном стиле
Студия Анастасии Бархатовой

Шоу-рум в ЖК Европейский

Студия Анастасии Бархатовой
Студия Анастасии Бархатовой
Студия Анастасии Бархатовой

Чтобы дизайн кухни был ярким и запоминающимся, совсем необязательно обставлять помещение дорогой мебелью. Несколько пестрых элементов декора способны превратить небольшую комнату в красочный карнавал и наполнить ее легким и радостным настроением. Дизайнер Анастасия Бархатова всего лишь добавила несколько аксессуаров в цветах лета, и это позволило существенно освежить внешний вид вполне обычной кухни.  

Подбор кухонного гарнитура

студио, Sweet Hoome Interiors Sweet Hoome Interiors Кухня в стиле модерн
Sweet Hoome Interiors

студио

Sweet Hoome Interiors
Sweet Hoome Interiors
Sweet Hoome Interiors

Кухонный гарнитур - это уже готовая мебельная композиция для кухни, которая включает в себя верхние шкафы, нижние столы и столешницу. От его размера, дизайна и цветовой комбинации напрямую зависит внешний вид помещения. На этом фото мы видим, как владельцы крошечной кухни с помощью стильного гарнитура и тщательно подобранных к нему аксессуаров создали камерный, строгий, но в тоже время приятный для глаз дизайн. 

Кухня из дерева

Квартира в стиле классического Арт Нуво D&T Architects Кухня в стиле модерн
D&amp;T Architects

Квартира в стиле классического Арт Нуво

D&T Architects
D&amp;T Architects
D&T Architects

Кухня из деревянного массива всегда выглядит роскошно, элегантно и презентабельно. Кроме того, дерево – это один из самых высокоэкологичных и прочных материалов. Если душа не приемлет холодного и рационального минимализма, почему бы не вернуться к истокам и оформить кухню в традиционном стиле. Деревянная кухня – это не только красиво, но и рационально, ведь корпус выполненный из дерева, может простоять полвека, в то время как срок службы клееных кухонь не превышает и нескольких десятков лет. 

Морской дизайн

Чудный прованс, Katerina Butenko Katerina Butenko Кухня в классическом стиле
Katerina Butenko

Чудный прованс

Katerina Butenko
Katerina Butenko
Katerina Butenko

Дизайн этой кухни ассоциируется с романтичным отпуском на Лазурном Берегу. Нежное сочетание белого и бирюзового цветов, мягкий текстиль, воздушные рисунки узоров и декоративный молдинг делают эту вполне традиционную как по размеру, так и по оформлению кухню очень привлекательной, лишний раз подчеркивая, что обычная кухня также может выглядеть выразительно и роскошно. 

Светлый паркет и ламинат

Квартира для подарков AR-KA architectural studio Кухня в стиле модерн
AR-KA architectural studio

Квартира для подарков

AR-KA architectural studio
AR-KA architectural studio
AR-KA architectural studio

Как правило, поклонники традиционного дизайна кухни отдают предпочтение темному деревянному полу и довольно редко используют в качестве покрытия светлый паркет и ламинат. На самом деле, белый или бежевые паркет освежает и облегчает визуальное восприятие помещения. Он прекрасно сочетается со светлыми оконными рамами, мебелью цвета венге и классической хрустальной люстрой. 

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