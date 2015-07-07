До и После: Переделка старого бунгало

Классический бунгало представляет собой одноэтажный, широкий дом с плоской крышей. В современных вариациях он может иметь несколько этажей, но неизменной должна остаться просторная веранда с панорамными окнами или удобными раздвижными дверями, благодаря которым стираются границы между внутренней архитектурой и окружающим ландшафтом.

Дом, ставший героем сегодяшней статьи, выглядит старомодно, но не безнадежно. Опытному архитектору вполне под силу изменить его до неузнаваемости.