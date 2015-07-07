До и После: Переделка старого бунгало

Совсем недавно мы разбирались, что из себя представляют современные бунгало. Теперь настал черед еще раз убедиться в том, что постройки этого типа продолжают быть востребованными на рынке недвижимости. В качестве наглядного примера представляем заброшенный бунгало, построенный в 60-х годах в небольшом голландском городке. Заказчики выкупили дом у пожилых владельцев и обратились к архитектору Suzanne De Kanter с просьбой полностью изменить внешнюю и внутреннюю архитектуру бунгало.
Классический бунгало представляет собой одноэтажный, широкий дом с плоской крышей. В современных вариациях он может иметь несколько этажей, но неизменной должна остаться просторная веранда с панорамными окнами или удобными раздвижными дверями, благодаря которым стираются границы между внутренней архитектурой и окружающим ландшафтом.
Дом, ставший героем сегодяшней статьи, выглядит старомодно, но не безнадежно. Опытному архитектору вполне под силу изменить его до неузнаваемости.
Маленький и невзрачный бунгало превратился в шикарный одноэтажный дом. Его ярко-белый фасад может легко дезориентировать проходящих мимо жителей. Глядя на его глянцевый блеск может показаться, что вы попали на побережье Средиземного моря, но почему же вокруг так много зелени?
Игра асимметричных линий вызывает настоящий восторг. В этом, относительно небольшом по площади доме, нашлось место и для вместительного гаража, и для просторной и стильной террасы.
Именно так выглядела одна из комнат дома после начала работ по реконструкции. Новый заказчик решил ничего не оставлять от старой версии бунгало, предоставив архитекторам полную свободу действий.
Нам, конечно, знакомы дизайнерские приемы, когда в пространстве одной комнаты располагаются гостиная и кухня или гостиная и столовая, но идея расположить в четырех стенах сразу две похожие друг на друга гостиных, кажется довольно непривычной. Рискнем предположить, что у заказчика интерьера большая семья, и одной гостиной было просто не обойтись.
Деление пространства на функциональные зоны похоже на рискованный эксперимент. В качестве зрительной перегородки между гостиной и кухней дизайнеры использовали широкий деревянный шкаф, по линии которого одна за другой следуют несколько комнат.
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