Тренды в дизайне диван-кроватей 2016

Популярным веянием в интерьере снова стал винтажный стиль. Хотя его популярность идет еще с 90-х годов, но только сейчас он стал особенно актуальным. Такой стиль отлично подходит для дизайна не только квартиры, но и загородного дома.

Многие употребляют как синонимы слова винтажный, антикварный и ретро. На самом деле есть отличие. Винтажный относится к вещам, которым более 50, но менее 100 лет. Антиквариат – вещи, возраст которых более 100 лет. Вещи, которым только 20 лет могут считаться ретро.

Винтажный диван в интерьере – центральная часть композиции. Многие реставрируют старые, не слишком интересные диваны, при этом, не делая их «как новыми», а наоборот, придавая им определенный шарм времени. Можно также разместить на диване подушки с чехлами имитирующие выгоревшие узоры или цвет.

Но дело не только в подборе мебели, но и в ее расстановке. В комнате должна быть симметрия. К примеру, поставьте два кресла, а между ними диван. Возле кресел тумбочки с одинаковыми светильниками или напольные торшеры. Перед диваном длинный журнальный столик, чтобы удобно было и сидящим в кресле.