Тренды в дизайне диван-кроватей 2016

Одним из открытий века стало кресло-кровать, или диван-кровать. В своё время трудно было поверить, что такие предметы мебели могут иметь сложную конструкцию и раскладываться. Нынче это обычное дело. Экономия места, вопрос с размещением гостей – эти и другие вопросы поможет решить раскладная мебель.
В свою очередь мир моды, как известно, изменчив. Каждый год появляются новые тенденции, меняются дизайнерские предпочтения, касающиеся форм и расцветок диванов, материалов, из которых они изготавливаются, и других особенностей мебели. О том, какой дизайн диван-кроватей в моде в 2016 году, вы сможете узнать, прочитав эту статью.
Мебельная обивка диванов в цветочек часто ассоциируются с домами старомодных дам или зефирно-розовыми будуарами. Однако такая мебель может выглядеть очень современно и стильно. Если вы не любите женственные, чувственные интерьеры, то, выбирая чехлы для диванов и кресел, избегайте нижних оборок и рюшей.
Вместо мелких цветочных узоров в мягкой пастельной гамме используйте более насыщенные яркие принты с крупным рисунком, с элементами графики или в сочетании с ними. Такие цветочные расцветки просто идеальны для интерьеров с мебелью лаконичных и четких форм и нейтральной отделкой. Они добавят излишне строгому интерьеру ощущения тепла и уюта и сделают его более домашним.
Популярным веянием в интерьере снова стал винтажный стиль. Хотя его популярность идет еще с 90-х годов, но только сейчас он стал особенно актуальным. Такой стиль отлично подходит для дизайна не только квартиры, но и загородного дома.
Многие употребляют как синонимы слова винтажный, антикварный и ретро. На самом деле есть отличие. Винтажный относится к вещам, которым более 50, но менее 100 лет. Антиквариат – вещи, возраст которых более 100 лет. Вещи, которым только 20 лет могут считаться ретро.
Винтажный диван в интерьере – центральная часть композиции. Многие реставрируют старые, не слишком интересные диваны, при этом, не делая их «как новыми», а наоборот, придавая им определенный шарм времени. Можно также разместить на диване подушки с чехлами имитирующие выгоревшие узоры или цвет.
Но дело не только в подборе мебели, но и в ее расстановке. В комнате должна быть симметрия. К примеру, поставьте два кресла, а между ними диван. Возле кресел тумбочки с одинаковыми светильниками или напольные торшеры. Перед диваном длинный журнальный столик, чтобы удобно было и сидящим в кресле.
Модели мебели в новом сезоне становятся максимально простыми. Сделать дизайн более интересным и насыщенным можно с помощью оригинальных принтов.
Талантливые специалисты и конструкторы в последнее время воодушевились причудливым и диковинным характером джунглей и стали декорировать мебель и аксессуары с отображением тропической растительности и местной фауны.
Оригинальный диван представляет собой замечательный предмет интерьера, который может украсить не только современные апартаменты, но и убранство, выдержанное в традиционной классической стилистической направленности. Лаконичная конструкция данного дивана разработана и воплощена в жизнь с применением темной древесины, а обивка его покрыта добротной мягкой тканью с потрясающим орнаментом экзотической растительности и силуэтами обитателей джунглей.
Ввиду растущей популярности интерьера «индастриал», многие дизайнеры выпускают целые коллекции мебели в стиле Нью-Йорка 40-х.
Индустриальный стиль — это своего рода эталон современного интерьера. Здесь оригинален каждый элемент. Помещения в индустриальном стиле нельзя назвать уютными в привычном понимании этого слова. Зато стиля и функциональности в таких интерьерах — хоть отбавляй. «Индустриальный» обычно предпочитают молодые и готовые к экспериментам люди. Здесь комфортно обитать тем, кто готов расширить свое представление о жилищном пространстве.
Мебель в индустриальном стиле не приемлет узоров и расписных элементов. Диваны здесь однотонные, чаще всего серого или коричневого цветов. Поэтому, если вы предпочитаете вычурную обивку мягкой мебели, лучше откажитесь от идеи декорировать квартиру в индустриальном стиле. Этот стиль изначально рассматривался как мужской и немного грубый. Поэтому узорам, росписи и оборкам здесь не место. Только ровный тон!
Отличный вариант диван-кровати — кожаные сидения без спинок на прочной железной основе. Так как огромное пространство обычно не разделено стенами, квартира в индустриальном стиле представляет собой одну огромную комнату разделенную на несколько зон. Рядом с кожаным диваном и креслами может располагаться стол с деревянной столешницей и коваными ножками.
Использование анималистических принтов в интерьере изменяет его коренным образом – скучное повседневное помещение преображается и становится более живым и зрелищным.
Анималистические узоры имеют одну характерную особенность – они настолько экзотичны в наших широтах, что забирают большое количество внимания на себя. Поэтому использовать животные принты необходимо аккуратно, с чувством меры – создавая с помощью них лишь некоторые акценты, которые и так станут центром внимания (данные подушки, например). Также этот декоративный и несколько дикий штрих отлично сочетается с другими принтами при соблюдении баланса.
Леопардовый принт в интерьере, в свою очередь, привносит в любое помещение яркость, агрессивную игривость, делая его стильно-интересным. Многие боятся использовать в интерьере декоративные элементы с леопардовым рисунком, считая его слишком вызывающим. Однако грамотное использование этого звериного принта позволит сделать квартиру более элегантной и эффектной.
Еще одним доминирующим цветом является белый. В сочетании с черным, он призван отражать ту простоту и изящность, которая характеризует 2016 год. Конечно, многие могут не согласиться с таким выбором цвета, например, для диванов, кресел и стульев с мягкой обивкой, ведь это очень непрактично. Но в наш XXI век придумано множество способов сохранить белые поверхности чистыми на протяжении долгого срока. Речь идет о материалах, которые обработаны специальными растворами, отталкивающими грязь и пыль, а также универсальных чистящих средствах, способных продлить жизнь белым поверхностям.
Дизайнеры заявляют, что черно-белая мебель шикарно будет смотреться в сером, бежевом, золотисто-желтом, светло-зеленом и бирюзовом интерьере.
Итак, подведем итоги. Мебель 2016 года призвана быть простой, удобной, функциональной, и одновременно изящной и необычной. Допускается смешение любых стилей и цветовых вариаций. К слову, может быть использована даже мебель прошлых столетий, которая исключает роскошь, зато привносит оптимальность и комфорт. Особенно если над этой мебелью «поколдовать», то получается индивидуальный и ни с чем несравнимый стиль, что только приветствуется.