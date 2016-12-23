Стиль рустик означает простой и лаконичный дизайн, активное

использование природных материалов, уют и атмосфера деревенского дома. Этот стиль в основном применяют именно для кухонных помещений. Это связано с тем, что его простота, тепло очень органичны для этого места, где очень часто собирается вся семья. Стиль рустик не является стилизацией, он настоящий, аутентичный, близок к старинному деревенскому стилю. Хоть он немного и грубоват, но именно в этом и заключается его привлекательность. Как спланировать рустикальную кухню? Есть определенные требования этого стиля, которым должна соответствовать кухня. Например, ее площадь должна составлять не менее 10-15 квадратных метров. В противном случае грубые фактуры будут давить на интерьер этого помещения и утяжелять его. Нужен также высокий потолок, чтобы спроектировать балки. Для отделки берутся только натуральные материалы. В данной статье вы узнаете, как спланировать рустикальную кухню, что нужно использовать для создания этого оригинального стиля.