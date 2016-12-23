Стиль рустик означает простой и лаконичный дизайн, активное
использование природных материалов, уют и атмосфера деревенского дома. Этот стиль в основном применяют именно для кухонных помещений. Это связано с тем, что его простота, тепло очень органичны для этого места, где очень часто собирается вся семья. Стиль рустик не является стилизацией, он настоящий, аутентичный, близок к старинному деревенскому стилю. Хоть он немного и грубоват, но именно в этом и заключается его привлекательность. Как спланировать рустикальную кухню? Есть определенные требования этого стиля, которым должна соответствовать кухня. Например, ее площадь должна составлять не менее 10-15 квадратных метров. В противном случае грубые фактуры будут давить на интерьер этого помещения и утяжелять его. Нужен также высокий потолок, чтобы спроектировать балки. Для отделки берутся только натуральные материалы. В данной статье вы узнаете, как спланировать рустикальную кухню, что нужно использовать для создания этого оригинального стиля.
Рустикальный стиль в кухне достигается в первую очередь при помощи мебели. Ее роль в таком дизайне ключевая. Мебель из дерева является классикой, поэтому она будет смотреться хорошо, даже если весь остальной интерьер в квартире буде выполнен в другом стиле. Кухонные фасады должны быть массивными и добротными, но их не должно быть слишком много. Желательно, чтобы шкафы были состаренными, добавляющими тем самым уют. Старомодные гарнитуры придают помещению особый шарм. Чаще всего отдается предпочтение именно деревянным кухонным фасадам. Если вы не хотите, чтобы кухонное помещение было слишком темным, то тогда откажитесь от верхних кухонных шкафов. Это однозначно придаст больше света. Кухонные фасады можно расписать орнаментами и узорами. Это возможно сделать своими руками при помощи акриловых красок. В шкафах-тумбах можно применить вместо дверцы шторки или занавески, это придаст особую деревенскую стилистику.
Для столешниц также нередко выбирают именно дерево. Как говорят специалисты, дерева много не бывает для этого стиля интерьера. Чтобы столешница не испортилась от влаги и не начала гнить, ее покрывают слоем полиуретана. Если вы хотите немного смягчить грубость необработанной древесины, то выбирайте светлые ее породы. В случае если же не получилось достать такую древесину, то возьмите окрашенную матовой краской и без лака, так как рустикальный стиль не приемлет много блеска. В качестве древесины чаще всего выбирают дуб, вишню, березу, сосну и орех. Популярны столешницы из камня или его имитации. Текстура натурального камня имеет массивный и тяжелый вид, как раз то, что нужно для рустик стиля.
Как спланировать рустикальную кухню? Место для отдыха и принятия пищи должно быть максимально удобным. Вы можете поставить маленький столик или большой остров, подойдет еще и встроенный уголок. Некоторые в кухонном уголке используют не табуреты, а настоящие пни, с несколькими сучками и красивыми вековыми кольцами на срезе. Такой интерьер станет более колоритным. Необходимы также предметы дощатой мебели, например, стол. Важно, чтобы мебель для гостиного уголка имела простой и угловатый вид. Стол может иметь эффект патины, то есть потертости. Хорошо, если и табуреты будут иметь художественную потертость.
В качестве напольного покрытия в основном используется дерево. Самое главное, чтобы оно было разбавлено другими материалами, которые используются для столешниц, стен, потолка и т.д. Зачастую для кухни этого стиля применяют паркет или ламинат с влагостойкими свойствами.
Стены можно покрасить, чтобы они имели текстуру, придающую
ощущение возраста. Очень эффектно смотрится отделка стен натуральным камнем, особенно если она сочетается с натуральным деревом. Его можно использовать в части стены или в качестве арки. Для полного ощущения рустикального стиля нужен натуральный необработанный камень. Как спланировать рустикальную кухню еще? Стена из потертого кирпича или его имитации, например, плитки, отлично оттенит другие предметы рустикальной кухни.
Стиль рустик касается не только мебели и отделки, но также и посуды для кухни. Посуда в дизайне рустик является не только емкостью для принятия пищи, но и стильным аксессуаром, она имеет особенное значение в таком дизайне. На стену можно повесить расписные тарелки или же их можно поставить красиво в сервант. Незаменимой деталью декора являются салфетки, прихватки и другой рукодельный текстиль, особенно выполненный в стиле пэчворк. Обязательно нужно использовать раритетные приборы, которые остались с прошлого времени. Они дополнят атмосферу современной и одновременно деревенской кухни. Как спланировать рустикальную кухню? Незаменимыми элементами являются глиняные горшки, чугунные сковородки, казаны, старые чайники. Необязательно пользоваться этими предметами, но они должны быть в качестве декора. Отлично будет выглядеть посуда, висящая на рейлингах.
Таким образом, вы узнали, как спланировать рустикальную кухню, какие черты и особенности ей присущи, что является обязательным элементом. Рустикальная кухня не подразумевает то, что она обязательно должна быть темной. Смело чередуйте светлые элементы с рустикальными (например, потолочные балки, деревянные столешницы и многое другое). Главной особенностью такого помещения является нарочитая неопрятность и природность. Избегайте современных материалов и дизайнерских вещей. Важно не ошибиться в выборе предметов и мебели, иначе интерьер станет просто деревенской безвкусицей. Чтобы этого не произошло, пользуйтесь помощью дизайнеров интерьера.