Что характерно для ванной в стиле кантри? Это, прежде всего, отсутствие вычурности, все внимание акцентируется на природных материалах. Помещение с такой атмосферой идеально для расслабления и отдыха, что необходимо после тяжелого трудового дня. Очень важно продумать все детали заранее. Особенно все, что касается цвета, так как каждая деталь должна гармонировать с остальным интерьером. Итак, как сделать ванную комнату в стиле кантри, что для этого нужно?
В данной статье рассмотрены способы того, как сделать ванную комнату в стиле кантри. Они достаточно просты для исполнения, поэтому вы можете полностью преобразить это помещение.
Для кантри стиля характерно рассеянное и мягкое освещение. Это нужно для того, чтобы комната напоминала самобытный и уютный деревенский домик. Обычно светильники ставят как можно ближе к полу и в углы. Хорошо подходят люстры старинного типа, масляные лампы, подвесные светильники с абажурами. Светильники могут быть выполнены в виде уличных фонарей или состаренных настенных ламп. Важно не выбирать современные предметы интерьера. Если вы очень любите яркое освещение, то поставьте на потолке дополнительные светодиоды. Но не переусердствуйте, чтобы не нарушилась гармония.
Для такого стиля, как кантри, очень важно естественное освещение. В ванной комнате его можно достичь при помощи окна. Оно дает сходство с домиком в деревне. Если же нет окна и его установка невозможна, то нужны лампы для приглушенного света, маленькие бра с абажурами из металла.
Что касается цветовой гаммы кантри стиля, то в нем преобладают натуральные светлые оттенки. Самыми оптимальными считаются белые и бежевые тона. Особенно пастельные оттенки подойдут в том случае, если вы любите часто менять обстановку. Такие цвета обязательно подойдут к любым аксессуарам. Если вы хотите применить и темный цвет, то наиболее подходящими будут кофейный, коричневый, зеленый, особенно если в качестве отделочного материала взята древесина. Дизайнеры допускают и многоцветность, но все цвета тогда должны быть приглушенными, словно выцветшими.
Как сделать ванную комнату в стиле кантри? Следите за тем, чтобы интерьер не стал слишком серым, разбавляйте цвета разными оттенками. Яркий акцент можно сделать только на аксессуарах.
Для отделки пола в ванной комнате идеально подойдет дерево. Это связано с тем, что данный стиль интерьера требует экологического дизайна. Поэтому нужно использовать природные материалы или хотя бы их имитацию. Для напольного покрытия в данном помещении подойдет не каждое дерево, а только некоторые его виды, свойства которых проверялись на протяжении веков. Самым идеальным материалом для пола в ванной является тик. Он не водопроницаем, не реагирует на перемены влажности в окружающей среде, не гниет. Также хорошо подходит и лиственница, к тому же она имеет более доступную цену. Набирает популярность и термодерево. Это древесина, которая проходит обработку горячим паром. Тем самым у нее появляются все нужные свойства, способные противостоять воде и влаге. Альтернативным вариантом также является влагостойкий ламинат. Поверхность этого материала имитирует ценные породы дерева.
Как сделать ванную комнату в стиле кантри? Для оформления стен подойдет светлая плитка, особенно сделанная под натуральный камень. Но к использованию имитации натуральных материалов нужно относиться осторожно, так как дешевый или некачественный материал может испортить весь внешний вид ванной комнаты. Керамическая плитка должна иметь средние размеры. Также важно избегать блеска на поверхности стен, поэтому не берите глянцевую плитку, укладывайте по возможности матовую, так как матовость напоминает о сельской местности. Помните, что следует избегать имитации кирпичной кладки, так как она совсем не смотрится в этом стиле.
Выбирая ванну в кантри стиль, следует остановиться на чугунных старинных изделиях. Идеальным вариантом будет, если ванна будет стоять отдельно от всего. Можно взять ванну с изящными витыми ножками, также ее можно поставить на деревянную основу. Для кантри стиля идеально подходят еще каменные и мраморные ванны. Особенно шикарный вид будет у деревянной ванны, так как она будет напоминать деревенскую кадку для купания. Но такое изделие будет иметь немалую цену, поэтому можно его сымитировать, обложив обычную ванну деревянными досками. Их обязательно надо обработать влагозащитными средствами.
Подмосковное кантри
Как сделать ванную комнату в стиле кантри? Обязательно используйте предметы декора. Они не должны быть слишком яркими и вычурными. Из декоративных элементов в особенности применяют живые цветы либо в вазах, либо в горшках. Очень эстетично будут выглядеть большие букеты в глиняных вазах.
Также приветствуются кованые вещи (например, крючки для одежды, подсвечники, карнизы для штор, подставки для ваз), предметы из дерева или плетеные, фотографии и пейзажи сельской местности на стенах, текстиль (занавески, коврики, полотенца, текстильные мешки для белья). Любая деталь должна быть максимально простой, без шика и роскоши. Зеркало нужно брать с рамой без завитков. Комод украшается юбкой из текстиля с цветочным или клетчатым узором, сочетающимся с оконными занавесками. Если в ванной комнате есть полочки, то поставьте туда эмалированный кувшин. Он придаст этому интерьеру завершенный вид.
Таким образом, вы узнали, как сделать ванную комнату в стиле кантри. Благодаря приведенным советам и рекомендациям специалистов вы получите помещение, которое будет нести уют, комфорт и домашнюю атмосферу. В такой ванной комнате вам захочется по-настоящему расслабиться, отдохнуть и привести себя в порядок. Для создания стиля кантри даже будет достаточно использовать несколько элементов, присущих этому дизайну.