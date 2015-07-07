Идеи для уютной гостиной

У понятия
уютный интерьер нет однозначного значения. Каждый по своему понимает слово
уют – для кого-то это обилие декоративных подушек и глиняных горшочков с цветами, а для кого-то – минимум предметов мебели и вещей. Еще не определились, что это значит для вас? Вспомните несколько последних посещений квартир друзей и родственников. В каких из них вы сразу же почувствовали себя
в своей тарелке и почему? В ответе на этот вопрос и заключаются ваши персональные требования к уюту.
Как создают уют профессиональные дизайнеры и в какой степени их примеры могут помочь вам сделать собственную гостиную чуть более комфортной? Давайте разбираться вместе.
Поклонники классики не представляют гостиной без дорогой мебели, молдинга, лепнины, большой хрустальной люстры, арочных проходов и дорогих шелковых штор. Для них слова
уют и
торжественность – это синонимы. Главное преимущество классической гостиной – это вневременность. Этот стиль не устареет никогда, и вложенные в его создание средства непременно оправдают себя.
Если вы точно решили, что именно стилизация под дворцовые апартаменты сделает гостиную в вашем доме уютнее, не забывайте про ряд требований, которые необходимо соблюдать при оформлении комнаты. Цветовая гамма должна быть спокойной, без кричащих оттенков, лучше всего смотрятся оттенки коричневого, оливковый и песочный. При покупке мебели обязательно обратите внимание на материалы – они должны быть королевского качества. Если мебель, то из ценных пород древесины, а если обивка – то из изысканного атласа или благородного шелка.
Рискнем предположить, что у многих из нас уютный интерьер ассоциируется все же не с консервативной классикой, а со спокойствием и безмятежностью. Удобный и недорогой угловой диван, скромный обеденный стол, в центре которого стоит букет свежих цветов. Все вроде бы просто и гармонично, но не хватает той самой
изюминки, которая сделала бы интерьер чуть более уютным и запоминающимся. Дизайнеры из Бюро домашних интерьеров поставили между диваном и обеденной зоной небольшой аквариум, который не только стал центральным элементом композиции комнаты, но и наполнил ее энергией гармонии и безмятежности.
Источник тепла и радости – камин – абсолютно незаменимый предмет в гостиных, в которых не хватает домашнего уюта. Когда-то такую роскошь, как камины могли себе позволить только владельцы частных домов, но технологии не стоят на месте, и теперь обладателем
вечного огня в четырех стенах может стать практически каждый. Для жителей городских многоэтажек отлично подойдут биокамины, работающие на биоэтаноле. Они являются не только дружественными по отношению к окружающей среде устройствами, но и обладают невероятной универсальностью, и готовы вписаться практически в любой стиль интерьера.
Подробнее о типах и видах современных каминов вы сможете прочесть в статье ’Камины на любой вкус | Виды каминов’.
О том, как важны яркие цвета для психологического климата в квартире, мы уже писали в Книге идей ’15 способов создать яркий интерьер в гостиной’. Если вы твердо убеждены в том, что ни парадность классики, ни аскетичность минимализма не сделают вашу гостиную уютнее, значит ключом к превращению квартиры в комфортную среду для вас могут стать необычные и яркие предметы мебели.
Для вас нет ничего важнее в жизни, чем любимая семья? Тогда почему бы не вернуться к подзабытой традиции вешать цветные и черно-белые фото родных на стены гостиной? Пусть лица самых дорогих людей будут украшают не только фото галереи ваших смартфонов. Храните ярчайшие моменты, проведенные с семьей, прямо в гостиной, и ваш дом будет наполнен теплом и уютом.
Небольшие металлические и глиняные статуэтки – еще один излюбленный дизайнерский прием по созданию уюта. Если вы решили использовать его в собственной гостиной, постарайтесь избежать распространенной ошибки и расположить предметы декора на достаточном друг от друга расстоянии. Эффектным решением станет покупка шкафа с широкими горизонтальными полками, на которых хватит места для любимых книг, и для стильных домашних аксессуаров.