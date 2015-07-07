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Идеи для уютной гостиной

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Квартира на ул. Мосфильмовская, Tina Gurevich Tina Gurevich Гостиная в стиле лофт
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У понятия уютный интерьер нет однозначного значения. Каждый по своему понимает слово уют – для кого-то это обилие декоративных подушек и глиняных горшочков с цветами, а для кого-то – минимум предметов мебели и вещей. Еще не определились, что это значит для вас? Вспомните несколько последних посещений квартир друзей и родственников. В каких из них вы сразу же почувствовали себя в своей тарелке и почему? В ответе на этот вопрос и заключаются ваши персональные требования к уюту.

Как создают уют профессиональные дизайнеры и в какой степени их примеры могут помочь вам сделать собственную гостиную чуть более комфортной? Давайте разбираться вместе.

Дворцовые апартаменты

Цвета чайной розы D&T Architects Гостиная в классическом стиле
D&amp;T Architects

Цвета чайной розы

D&T Architects
D&amp;T Architects
D&T Architects

Поклонники классики не представляют гостиной без дорогой мебели, молдинга, лепнины, большой хрустальной люстры, арочных проходов и дорогих шелковых штор. Для них слова уют и торжественность – это синонимы. Главное преимущество классической гостиной – это вневременность. Этот стиль не устареет никогда, и вложенные в его создание средства непременно оправдают себя. 

Если вы точно решили, что именно стилизация под дворцовые апартаменты сделает гостиную в вашем доме уютнее, не забывайте про ряд требований, которые необходимо соблюдать при оформлении комнаты. Цветовая гамма должна быть спокойной, без кричащих оттенков, лучше всего смотрятся оттенки коричневого, оливковый и песочный. При покупке мебели обязательно обратите внимание на материалы – они должны быть королевского качества. Если мебель, то из ценных пород древесины, а если обивка – то из изысканного атласа или благородного шелка.

Аквариум

Дизайн интерьера гостиной Бюро домашних интерьеров Гостиные в эклектичном стиле
Бюро домашних интерьеров

Дизайн интерьера гостиной

Бюро домашних интерьеров
Бюро домашних интерьеров
Бюро домашних интерьеров

Рискнем предположить, что у многих из нас уютный интерьер ассоциируется все же не с консервативной классикой, а со спокойствием и безмятежностью. Удобный и недорогой угловой диван, скромный обеденный стол, в центре которого стоит букет свежих цветов. Все вроде бы просто и гармонично, но не хватает той самой изюминки, которая сделала бы интерьер чуть более уютным и запоминающимся. Дизайнеры из Бюро домашних интерьеров поставили между диваном и обеденной зоной небольшой аквариум, который не только стал центральным элементом композиции комнаты, но и наполнил ее энергией гармонии и безмятежности.

Камин

Апартаменты в Москве, Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко Гостиные в эклектичном стиле
Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко

Апартаменты в Москве

Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко
Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко
Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко

Источник тепла и радости – камин – абсолютно незаменимый предмет в гостиных, в которых не хватает домашнего уюта.  Когда-то такую роскошь, как камины могли себе позволить только владельцы частных домов, но технологии не стоят на месте, и теперь обладателем вечного огня в четырех стенах может стать практически каждый. Для жителей городских многоэтажек отлично подойдут биокамины, работающие на биоэтаноле. Они являются не только дружественными по отношению к окружающей среде устройствами, но и обладают невероятной универсальностью, и готовы вписаться практически в любой стиль интерьера. 

Подробнее о типах и видах современных каминов вы сможете прочесть в статье ’Камины на любой вкус | Виды каминов’.

Яркая мебель для гостиной

Квартира на ул. Мосфильмовская, Tina Gurevich Tina Gurevich Гостиная в стиле лофт
Tina Gurevich

Квартира на ул. Мосфильмовская

Tina Gurevich
Tina Gurevich
Tina Gurevich

О том, как важны яркие цвета для психологического климата в квартире, мы уже писали в Книге идей ’15 способов создать яркий интерьер в гостиной’. Если вы твердо убеждены в том, что ни парадность классики, ни аскетичность минимализма не сделают вашу гостиную уютнее, значит ключом к превращению квартиры в комфортную среду для вас могут стать необычные и яркие предметы мебели.

Семейные фото

Для вас нет ничего важнее в жизни, чем любимая семья? Тогда почему бы не вернуться к подзабытой традиции вешать цветные и черно-белые фото родных на стены гостиной? Пусть лица самых дорогих людей будут украшают не только фото галереи ваших смартфонов. Храните ярчайшие моменты, проведенные с семьей, прямо в гостиной, и ваш дом будет наполнен теплом и уютом.

Большой шкаф с минимумом предметов

Дизайн-проект однокомнатной квартиры, Мастерская архитектуры и дизайна FOX Мастерская архитектуры и дизайна FOX Гостиная в классическом стиле
Мастерская архитектуры и дизайна FOX

Дизайн-проект однокомнатной квартиры

Мастерская архитектуры и дизайна FOX
Мастерская архитектуры и дизайна FOX
Мастерская архитектуры и дизайна FOX

Небольшие металлические и глиняные статуэтки – еще один излюбленный дизайнерский прием по созданию уюта. Если вы решили использовать его в собственной гостиной, постарайтесь избежать распространенной ошибки и расположить предметы декора на достаточном друг от друга расстоянии. Эффектным решением станет покупка шкафа с широкими горизонтальными полками, на которых хватит места для любимых книг, и для стильных домашних аксессуаров.

Пентхаус для скульптора

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