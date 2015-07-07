Идеи для уютной гостиной

У понятия уютный интерьер нет однозначного значения. Каждый по своему понимает слово уют – для кого-то это обилие декоративных подушек и глиняных горшочков с цветами, а для кого-то – минимум предметов мебели и вещей. Еще не определились, что это значит для вас? Вспомните несколько последних посещений квартир друзей и родственников. В каких из них вы сразу же почувствовали себя в своей тарелке и почему? В ответе на этот вопрос и заключаются ваши персональные требования к уюту.

Как создают уют профессиональные дизайнеры и в какой степени их примеры могут помочь вам сделать собственную гостиную чуть более комфортной? Давайте разбираться вместе.