Выбираем туалетный столик

Когда-то воспользоваться туалетным столиком могли только очень состоятельные барышни, происходящие из семей аристократов. Сегодня этот роскошный и в то же время очень удобный и многофункциональный предмет мебели доступен каждой женщине, независимо от ее социального статуса. Если вам надоело в спешке наносить макияж в тесной ванной, подберите подходящий туалетный столик с зеркалом, расположите его в спальной комнате, и почувствуйте себя королевской особой.
Современный рынок предлагает широкий выбор туалетных столиков и аксессуаров к ним. Вы без труда можете подобрать модель, которая органично впишется в любой интерьер – классический, модерн, скандинавский или хай-тек. Размер столика и количество полок зависит от того, какое количество косметики и различных средств для ухода за волосами и кожей вы планируете в нем разместить. Тем, кто не любит слишком много времени проводить у зеркала, будет вполне достаточно небольшого столика, зеркало для которого можно купить отдельно.
Хозяйки маленьких спален экономят каждый метр, а потому нередко отказывают себе в удовольствии разместить предметы
женской мебели, которые значительно облегчат их жизнь. Современные производители мебели готовы приспособиться к любым потребностям потенциальных покупателей, поэтому в магазинах можно найти множество моделей крошечных, но вместительных столиков с минимум декора. Для большей экономии места, зеркало дизайнеры советуют приобретать отдельно.
Особый Статус
Лучше всего туалетные столики смотрятся в классических или современных интерьерах, но это вовсе не значит, что любительницам кантри и рустики придется отказаться от такого практичного решения для спальни. Туалетный столик совсем необязятельно должен быть отделан лепниной и иметь тройное зеркало. Дизайнеры из студии Sense, вместо привычной консоли, разместили у стены письменный столик, над которым повесили широкое прямоугольное зеркало в деревянной раме.
Еще одним необычным решением для небольшой спальни с ограниченным потоком естественного света является прикрепленная к стене полка с гримерным зеркалом. Благодаря этому дизайнерскому ходу, интерьер спальни приобретет несвойственный ему ранее гламурный лоск, а хозяйка комнаты обязательно оценит качество света, который рассеивается прямо на нее и при этом не слепит глаз.
Если нет возможности поставить туалетный столик у окна, размещайте его у той стены, где находятся источники света, которые создадут равномерное освещение лица. Можно с двух сторон повесить бра, а можно поставить на столик две небольшие лампы. Главное, чтобы источник света не находился сверху, поскольку такое освещение искажает зеркальное отражение и не дает объективного представления о нанесенном макияже.
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