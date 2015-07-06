Выбираем туалетный столик

Современный рынок предлагает широкий выбор туалетных столиков и аксессуаров к ним. Вы без труда можете подобрать модель, которая органично впишется в любой интерьер – классический, модерн, скандинавский или хай-тек. Размер столика и количество полок зависит от того, какое количество косметики и различных средств для ухода за волосами и кожей вы планируете в нем разместить. Тем, кто не любит слишком много времени проводить у зеркала, будет вполне достаточно небольшого столика, зеркало для которого можно купить отдельно.