Дизайн вашего дома в стиле Ле Корбюзье

Ле Корбюзье (настоящее имя Шарль Эдуард Жаннере-Гри ) — французский архитектор швейцарского происхождения, художник, дизайнер, теоретик архитектуры.
Ле Корбюзье — один из наиболее заметных зодчих двадцатого века, пионеров современной архитектуры, создатель новаторских сооружений в духе модернизма. Одним из первых использовал в своих зданиях железобетонный каркас, крыши-террасы, большие плоскости остекления на фасаде, открытые опоры в нижних этажах зданий, свободную планировку этажей. Взгляды Ле Корбюзье, изложенные им в многочисленных книгах, а также его постройки оказали исключительное влияние на всю практику архитектуры нового времени.
По отдельности подобные приемы использовались архитекторами и до Корбюзье, он же, произведя тщательный отбор, объединил их в систему и начал последовательно применять. В 20-х годах, когда язык новой архитектуры только еще формировался, эти «пять отправных точек архитектуры» для многих молодых архитекторов «нового движения» стали действительно «отправным пунктом» в их творчестве, а для некоторых и своеобразным профессиональным кредо.
В журнале «Эспри Нуво» впервые были опубликованы «Пять отправных точек современной архитектуры» Ле Корбюзье, своеобразный свод правил новейшей архитектуры:
1. Опоры — колонны (дом на ножках): раньше дом был забит в землю, в темных и зачастую сырых местах. Железобетон дает нам отдельные опоры. Теперь дом в воздухе, высоко над землей; под домом находится сад, на крыше дома тоже сад.
2. Свободная планировка: до сих пор стены здания были его несущими элементами, планировка дома полностью зависела от стен. Применение железобетона допускает свободную планировку. Этажи больше не будут отделяться один от другого, словно отсеки. Отсюда — большая экономия жилого объема, рациональное использование каждого кубического сантиметра, большая экономия материальных средств.
3. Свободный фасад: опоры вынесены за пределы фасада, внутрь дома. Перекрытия крепятся на консолях. Отныне фасады — это легкие пластины изолирующих стен и окоп. Фасад освобожден от нагрузки.
4. Ленточное остекление: расположение окон вдоль по фасаду, окно— один из важнейших элементов дома. Новейшие средства раскрепостили окно, железобетон произвел настоящую революцию в его истории. Окна могут быть протянуты вдоль всего фасада, от одного конца до другого.
5. Сад на крыше: железобетон — это новый материал, позволяющий создать совмещенную кровлю здания. Соображения технологии, экономии, удобства и психологии приводят нас к выбору плоской крыши-террасы.
Стойки (колонны). Разрешить научную проблему – значит прежде всего решить ее элементы. В постройке можно отделить несущие элементы от ненесущих. Вместо прежних фундаментов, на которых постройка покоилась без контрольного расчета, появляются расчлененные фундаменты, а на месте прежних стен – отдельные стойки.
Сваи устанавливаются на определенных равных промежутках, не связанных с внутренней планировкой дома. Они поднимаются от земли на 3, 4, 6 и т.д. метров и несут на этой высоте первый этаж. Помещения, таким образом, избавлены от сырости, они имеют достаточно света и воздуха, строительный участок превращается в сад, который проходит под домом. Та же плоскость вторично выигрывается благодаря плоской крыше.
Свободное оформление плана. Свайная система несет промежуточные перекрытия и доходит вплоть до крыши. Внутренние стены располагаются в любых местах, причем один этаж ни какой степени не зависит от другого. Нет больше капитальных стен, имеются только мембраны любой крепости. Следствием этого является абсолютная свобода в оформлении плана, т.е. возможность свободно распоряжаться всеми имеющимися налицо средствами, что должно легко мирить с некоторой дороговизной бетонных конструкций.
Благодаря тому, что основание дома поднято на несущих сваях и располагается балконообразно вокруг здания, весь фасад выдвигается вперед от несущей конструкции. Таким образом, фасад теряет несущие свойства, и окна могут тянуться на любую длину без прямого отношения к внутреннему членению здания. Окно может иметь 10 метров длины, как и 200 метров. Таким образом, фасад получает свободное оформление.
Удлиненное окно. Сваи с промежуточными перекрытиями образуют прямоугольные отверстия в фасаде, через которые свет и воздух входят внутрь в обильном количестве. Окно тянется от стойки к стойке, становясь таким образом удлиненным окном. Помещение одинаково освещено во всех своих местах – от стены до стены.
Доказано, что такое помещение освещается в 8 раз интенсивнее, чем такое же помещение с вертикальными окнами. Вся история архитектуры вращается исключительно вокруг оконных отверстий. И вот железобетон открывает возможность максимального освещения при помощи удлиненных окон.
Плоская крыша, сад на крыше. Плоская крыша позволяет использовать ее для целей жилья: терраса, сад. Сточные трубы проходят внутри дома. На крышах могут быть разбиты сады с прекрасной растительностью, не только кустами, но и маленькими деревьями до 3-4 метров высоты.
А вы хотели бы построить свой дом по принципам Ле Корбюзье?