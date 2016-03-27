Дизайн вашего дома в стиле Ле Корбюзье

1. Опоры — колонны (дом на ножках): раньше дом был забит в землю, в темных и зачастую сырых местах. Железобетон дает нам отдельные опоры. Теперь дом в воздухе, высоко над землей; под домом находится сад, на крыше дома тоже сад.

2. Свободная планировка: до сих пор стены здания были его несущими элементами, планировка дома полностью зависела от стен. Применение железобетона допускает свободную планировку. Этажи больше не будут отделяться один от другого, словно отсеки. Отсюда — большая экономия жилого объема, рациональное использование каждого кубического сантиметра, большая экономия материальных средств.

3. Свободный фасад: опоры вынесены за пределы фасада, внутрь дома. Перекрытия крепятся на консолях. Отныне фасады — это легкие пластины изолирующих стен и окоп. Фасад освобожден от нагрузки.

4. Ленточное остекление: расположение окон вдоль по фасаду, окно— один из важнейших элементов дома. Новейшие средства раскрепостили окно, железобетон произвел настоящую революцию в его истории. Окна могут быть протянуты вдоль всего фасада, от одного конца до другого.

5. Сад на крыше: железобетон — это новый материал, позволяющий создать совмещенную кровлю здания. Соображения технологии, экономии, удобства и психологии приводят нас к выбору плоской крыши-террасы.