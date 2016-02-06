Договор аренды: главные пункты

Каждый договор аренды жилья должен иметь четко установленные следующие пункты:

срок действия договора;

способы, размер и сроки оплаты;

условия об оплате коммунальных платежей, электроэнергии и телефонных переговоров;

опись имущества, находящегося в квартире и его состояние;

указание естественного износа интерьера и предметов, находящихся в квартире.

Проще всего, если у жилого помещения только один собственник. В этом случае именно он и будет подписывать договор найма. Эту процедуру может выполнить его доверенное лицо (в этом случае его полномочия заверяются нотариально). Ситуация становится сложнее, если собственников несколько – сдать такую квартиру в аренду можно только тогда, когда на это согласны все, кто имеет право на долю собственности, поэтому сдать жилое помещение без согласия других владельцев просто невозможно.

В идеале, договор должен быть заверен подписью каждого собственника или его официального представителя (допустим, что кто-то из владельцев – несовершеннолетний ребенок, в этом случае от него имени выступать будет родитель). Но если кто-то из них не может лично присутствовать при подписании договора, тот, кто занимается сдачей квартиры в аренду, может взять у него нотариальную доверенность на свое имя. Также он может предъявить согласие всех прочих собственников, которое тоже нужно заверять нотариально.