Какие окна подходят для вашего интерьера?

casement windows open and close easily with the turn of a handle, they're a great option for spots that are difficult to reach, like over the kitchen sink

Створчатые окна крепятся к раме посредством петель, позволяющих легко и быстро открывать и закрывать окно. В современных окнах используются преимущественно стеклопакеты, реже (когда не нужна надежная теплоизоляция) — одиночные стёкла. Окна различаются по материалам, из которых изготовлены, конструкциям и назначению. Рамы и коробки окон могут изготавливаться из: дерева (клееный брус), алюминия, поливинилхлорида (ПВХ), стеклопластика (стеклокомпозита), стали, комбинации материалов (деревоалюминиевые, деревополивинилхлоридные и т. п.).

Современные оконные рамы имеют специальные уплотнители, позволяющие свести к минимуму потери тепла через щели в окнах, однако наиболее эффективны они в случае наличия в доме системы приточной вентиляции. При отсутствии подобных систем окна желательно оснащать системами проветривания, позволяющих регулировать ток воздуха.