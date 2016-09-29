Какие окна подходят для вашего интерьера?

Вы хотите кардинально изменить облик вашего жилища? Тогда поменяйте окна! Окна играют особенную роль в оформлении интерьера. Они не только необходимы для освещения помещения и вентиляции, но и являются важной его частью, придавая пространству определенный характер. Наличие окон и их размер влияют на то, насколько комфортно вы будете чувствовать себя в доме. Согласитесь, никому не хочется проводить время запертым в темной комнате без окон! Большие, маленькие, необычной формы – они присутствуют в любом помещении и в любом интерьере. Но какие окна подойдут именно для вашего интерьера и полностью удовлетворят именно ваши требования? Если вы не можете определиться, какие окна подойдут для оформления вашего дома, не проходите мимо руководства homify по выбору окон.
Откидные окна открываются только с нижней части и поэтому идеально подходят для помещений, которым достаточно легкого проветривания время от времени. Благодаря тому, что они открываются наружу, откидные окна можно смело держать открытыми в дождь. Обычно их устанавливают в офисах и ванных комнатах, ведь в сочетании с матовым стеклом они хорошо справятся с сохранением вашей приватности. Тем более, что заглянуть в такое окно очень непросто.
Конструкция подъемного окна представляет собой две застеклённые деревянные створки, перемещающиеся относительно одна другой за счёт системы распределения тяжести, шкивов и шнуров в оконном косяке. Подъемно-раздвижные окна довольно сильно подвержены залипанию и труднодоступны для мытья. В то же время они очетают в себе оригинальный западный дизайн, экономию пространства внутри помещений, обладают отличной прочностью и долговечностью.
Благодаря использованию новых технологий и материалов, использование окон, основанных на работе возвратного механизма, стало намного удобнее. С помощью этого механизма открывание и фиксирование створок происходит легко. Створки подъемных окон поднимаются до середины проема и фиксируются на нужной высоте, образуя открытое пространство. На подъемные окна можно устанавливать москитные сетки.
Выступающая часть фасада с несущими стенами (идущими от самого фундамента здания) называется ризалит. Как правило, такое окно выступает за основную линию фасада и идет во всю высоту здания. Эти архитектурные элементы обычно симметричны по отношению к центральной оси здания. Различают также средние, боковые и угловые ризалиты. Ризалиты вносят разнообразие в пространственную организацию фасада. В отличие от боковых корпусов, они составляют единое целое с основной массой постройки. Обычно окна-ризалиты пропускают больше света в комнату, чем эркеры, так как обычно у них больше застекленных элементов, чем у эркеров.
open to the outside;
casement windows open and close easily with the turn of a handle, they're a great option for spots that are difficult to reach, like over the kitchen sink
Створчатые окна крепятся к раме посредством петель, позволяющих легко и быстро открывать и закрывать окно. В современных окнах используются преимущественно стеклопакеты, реже (когда не нужна надежная теплоизоляция) — одиночные стёкла. Окна различаются по материалам, из которых изготовлены, конструкциям и назначению. Рамы и коробки окон могут изготавливаться из: дерева (клееный брус), алюминия, поливинилхлорида (ПВХ), стеклопластика (стеклокомпозита), стали, комбинации материалов (деревоалюминиевые, деревополивинилхлоридные и т. п.).
Современные оконные рамы имеют специальные уплотнители, позволяющие свести к минимуму потери тепла через щели в окнах, однако наиболее эффективны они в случае наличия в доме системы приточной вентиляции. При отсутствии подобных систем окна желательно оснащать системами проветривания, позволяющих регулировать ток воздуха.
Если ваши окна выходят на северную сторону, на темный внутренний двор или же вы живете в климате, не радующем вас обилием солнечного света, обратите внимание на так называемые скользящие окна. Чаще всего это окно с двумя рамами, в котором хотя бы одна из них имеет возможность горизонтально
скользить. Эти окна не имеют внутренних перегородок и поэтому не создают дополнительных преград для проникновения солнечного света в комнату. Кроме того, они позволяют более точно регулировать количество впускаемого воздуха по сравнению с другими видами окон.
Эта разновидность откидного окна особенно подойдет для освещения мансард с их покатыми крышами. Окно-маркиз крепится на петли в его верхней части и откидывается наружу в нижней части, так что и в этом случае смело можно открыть такое окно во время дождя, не боясь затопить соседей снизу.
Эркер являет собой выступающую за плоскость фасада часть помещения и позволяет увеличить внутреннее пространство жилища, а также улучшить его освещённость и инсоляцию. Эркер может быть круглой, прямоугольной или многогранной формы. Могут быть как одно-, так и многоэтажными. Несущими для эркеров являются консольные балки или камни. Верхняя часть эркера выполняется в виде ската, иногда даже нескольких. Встречаются также и эркерные «башенки», которые возвышаются над главным карнизом здания. Эркеры появились в крепостях как оборонительный выступ, улучшающий обстрел противника, забирающегося на крепостную стену. Отсюда и название, происходящее с одного из диалектов старофранцузского языка arquier — лучник, защитник. Кроме того, эркеры строили как туалеты, отходы из которых попадали за пределы крепостных стен. Третьим назначением эркера мог быть алтарь внутренней церкви, так как по канонам католической церкви над алтарём нельзя было иметь других помещений.
Если вам не подходит ни одна из перечисленных више модель, возможно, для достижения желаемого эффекта вам придется заказать индивидуальное окно. Это удовольствие не из дешевых, но таким образом вы действительно получите то, что хотите, идеальное окно для вашего интерьера. Дайте волю своей фантазии! Огромное окно на всю стену со стеклянной откидывающейся дверью или дверю-слайдером? Почему бы и нет!
Обычно это огромные окна на всю стену, позволяющие любоваться роскошным видом вокруг. Такие окна не имеют перегородок и отличаются особо тонкими оконными рамами, чтобы ни один доступный милиметр завораживающей картины не скрылся от ваших глаз. Окна должны быть очень прочными и идеально закрепленными. Как правило, панорамные окна невозможно открыть, так что прежде, чем устанавливать огромное окно во всю стену, подумайте о дополнительном источние свежего воздуха в комнате.
Раздвижные окна способны не только придать помещению более воздушный, открытый вид, но и существенно сэкономить свободное пространство. Раздвижные стеклянные окна – отличное решение для зонирования пространства или отделения небольшой его части. Поэтому такие окна особенно популярны среди владельцев небольших квартир. Это просто идеальное решение не только для маленьких помещений, но и для больших пространств, когда главная задача – максимально усилить воздушность пространства, наполнить его солнечным светом. Без стеклянной двери нельзя обойтись, если вы не хотите закрывать восхитительный вид из окна, оставляя для любования одно маленькое окошко. Раздвижное окно – то что нужно, если вы являетесь владельцем живописной террасы, уютной веранды в частном доме или даже пентхауса с умопомрачительным видом. Оно зрительно увеличит пространство, как бы включая в себя и пейзаж за окном.
Если вы обладатель окна-эркера, подумайте о том, чтобы использовать ценное место возле окна с умом. Почему бы не соорудить широкий подоконник, на котором так уютно читать в дождливый день или просто отдыхать, рассматривая прохожих в окно. Кроме того, пространство под подоконником так и просится переоборудовать его под скрытую кладовую для всяких мелочей. Добавьте мягкую оббивку, несколько декоративных подушек, красивые шторы или ставни – и эркер станет вашим любимым местом во всем доме.
Откидные окна открываются только с нижней части и поэтому идеально подходят для помещений, которым достаточно легкого проветривания время от времени. Обычно их устанавливают в офисах и ванных комнатах, ведь в сочетании с матовым стеклом они хорошо справятся с сохранением вашей приватности. Тем более, что заглянуть в такое окно очень непросто.