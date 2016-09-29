Какие окна подходят для вашего интерьера?

Конструкция подъемного окна представляет собой две застеклённые деревянные створки, перемещающиеся относительно одна другой за счёт системы распределения тяжести, шкивов и шнуров в оконном косяке. Подъемно-раздвижные окна довольно сильно подвержены залипанию и труднодоступны для мытья. В то же время они очетают в себе оригинальный западный дизайн, экономию пространства внутри помещений, обладают отличной прочностью и долговечностью.

Благодаря использованию новых технологий и материалов, использование окон, основанных на работе возвратного механизма, стало намного удобнее. С помощью этого механизма открывание и фиксирование створок происходит легко. Створки подъемных окон поднимаются до середины проема и фиксируются на нужной высоте, образуя открытое пространство. На подъемные окна можно устанавливать москитные сетки.