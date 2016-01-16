Как защитить дом от холода?

К сожалению, в наших краях большая часть года приходится на холодную погоду, поэтому защита от мороза – одна из самых важных задач, если вы хотите провести зиму в комфортных условиях. Вам наверняка знакомо явление, когда батареи гарячие, а в доме все равно холодно. Причину долго искать не нужно: одна из самых основных причин теплопотерь заключается в низком термическом сопротивлении наружных стен, через которые убегает ценное тепло.
При этом важно не забывать, что надёжно защитить жилое помещение от холода можно только при комплексном подходе, когда и стены и окна создают хороший теплоизоляционный барьер. Если вы сомневаетесь в надежности вашей теплоизоляции, можно определить источники тепловых потерь при помощи тепловизионной съёмки. Она поможет выявить утечки тепла и определиться с мероприятиями по их устранению. Часто небольшие инвестиции в дополнительную теплоизоляцию могут в разы уменьшить затраты на отопление и окупиться в течение 2–3 лет.
Давайте вместе с экспертами homify более детально рассмотрим основные источники потери тепла и способы максимально эффективно защитить дом от холода.
Пеноплекс идеально подходит для наружнего утепления стен, поскольку данный утеплитель не боится влаги и практически ее не впитывает. Если вы будете использовать пеноплекс, то в стене никогда не заведутся грызуны, также материал плотный и прочный, более устойчив к механическим повреждениям, чем плиты пенопласта.При утеплении пеноплексом плиты крепят на клей к стене, и дополнительно крепят грибками по 5 штук на один лист — 4 по углам и один посередине. Затем бычно утеплитель обшивают сайдингом.
Невозможно спасти дом от холода за счёт простого увеличения толщины стен. Чтобы обеспечить необходимый уровень сохранения тепла, толщина стен из железобетона должна быть не менее 6 м, а из кирпича – не менее 2,3 м. Поэтому и используют теплоизоляционные материалы.
Один из самых распространенных способов отделки – это утепление фасадов домов снаружи различными утеплителями. Таким образом вы убъете сразу двух зайцев: защитите стены от негативных погодных влияний, получите стены, способные удерживать тепло и заодно декорируете фасад.
Однако для начала нужно верно выбрать материал, с помощью которого можно эффективно утеплить дом. При выборе утеплителя для фасада снаружи обратите внимание на устойчивость к механическим повреждениям и на стойкость к грызунам, способным в считанные месяцы превратить утеплитель в решето. Подойдите к делу рационально: так, например, нет никакого смысла использовать для утепления всех сторон дома материалы одинаковой толщины. Для южной стены будет достаточно утеплителя средней толщины, поскольку на нее попадает наибольшее количество солнечного тепла.
Минеральная вата представляет собой плиты базальтового волокна из неорганичного материала, который изготавливают из расплава горных пород, шлаков и смесей осадочных пород. Базальты – это магматические породы, образовавшиеся на земной поверхности в результате застывания излившейся во время извержения вулканов лавы. Они занимают огромные площади дна океанов, но и на суше местами образуют участки во много сотен тысяч квадратных километров. Базальты хорошо известны как ценный строительный и облицовочный материал. Но в таком качестве они рассматриваются скорее как прочная основа или элемент дизайна.
Между тем существует технология, по которой из этой горной породы можно изготовить так называемую базальтовую вату – тонкие и гибкие волокна, получаемые в результате охлаждения предварительно раздробленного и вытянутого в нити минерального расплава. Утепление фасада дома минеральной ватой, а также утепление чердака можно производить из материалов, изготовленных на базальтовой основе. Минвату следует крепить к фасаду по системе
подвесной вентилируемый фасад. Что касается характеристик, то базальтовые плиты являются пожаробезопасными и выдерживают температуру более 1000 °C. Материал отличается прекрасной теплоизоляцией, высокой химической устойчивостью, но боится влаги.
Существует большое количество изоляционных материалов, при подборе которых следует учитывать климатические особенности вашего региона. Давайте остановимся на самых распространенных.
Плиты пенопласта
Это самый распространенный материал для утепления стен фасада благодаря его доступной цене. Он известен с 30-х годов прошлого века, и никак не утратил с тех пор своих позиций в строительстве. Благодаря тому, что пенопласт состоит на 98% из воздуха, он очень легок и не пропускает холод. Фасад из пенополистирола уменьшает теплопотери на 67-70%. Современный пенопласт не горюч, но в материале любят селиться грызуны, и если на участе они водятся в изобилии, то лучше отказаться от утепления стен фасада пенополистиролом и лучше обратить внимание на альтернативные материалы, такие как пеноплекс и минвата.
Если вы только задумываетесь о постройке дома, обратите внимание на деревянные дома. Даже согласно распространенному мнению
тёплый кирпич – и тот заметно уступает древесине.
Термическое сопротивление стены из сосны и ели толщиной 15 см в 1,4 раза выше, чем у кирпичной кладки толщиной более полуметра.
Современные деревянные дома переживают настоящий бум. Это не только возможность жить в комфортных условиях и в доме, который подходит именно вам, но еще и шанс избежать влияния вредных строительных материалов, которыми напичкана массовая застройка. Деревянные дома благодаря своим натуральным свойствам являются самыми экологичными и энергосберегающими. Правда, это в том случае, если все комплектующие выполнены исключительно из натуральных материалов.
Недавно на рынке появилось огромное количество фирм, предлагающих не только современные, но и дешевые деревянные дома. Однако в погоне за дешевизной мы часто забываем о некоторых важных моментах, которые стоит учитывать при постройке деревянного дома. Строительство должно выполняться профессионалами, которые рассчитают привязку и правильно осуществят укладку на фундамент. Детали дома должны безупречно прилегать друг к другу, изоляционные материалы тщательно уложены, инженерные сети проведены согласно высоким стандартам качества. Качественный деревянный дом “дышит”, в нём редко бывает душно или сыро.
Не всегда утепление дома со стороны фасада создаёт должный эффект для сохранения тепла в жилом помещении, поэтому хозяевам приходится самим беспокоиться о теплоизоляции комнат, не дожидаясь очередного капитального ремонта здания. Причем вы можете это сделать своими руками. Кроме того, вы сможете сами решить насколько надёжной сделать теплоизоляцию, не опираясь на стандартные нормативы и директивы. Как правило, утепляется только та стена (стены), которая выходит на сторону фасада, проводить теплоизоляцию межкомнатной перегородки нет смысла. От наружной стены убирается мебель, предметы меблировки закрываются защитной плёнкой и можно снимать покрытие с поверхности стены.
Если в доме холодно несмотря на исправную отопительную систему, то можно выполнить теплоизоляцию стен с внутренней стороны. Для этого надо рассчитать и купить необходимое количество утеплителя (пенопласт, минеральная вата, ROCKWOOL и тд.) и подготовить клеевой состав для его фиксации. Обратите внимание, что клей должен быть предназначен именно для крепления теплоизоляционных материалов!
После закупки всего необходимого необходимо снять старое покрытие со стен – обои или отслаивающуюся краску, а затем покрыть поверхность грунтовкой для уменьшения абсорбции. Замешиваете клей до состояния средней консистенции, наносите его зубчатым шпателем на поверхность теплоизоляционных плит и прижимаете утеплитель к стене, начиная снизу от угла. Плиты клеятся встык снизу вверх. После завершения монтажа утеплителя сверху на теплоизоляцию также на клей крепится армирующая сетка и далее выполняется стандартная малярная обработка поверхности.
Отдельное внимание следует уделить дверным и оконным проемам, так как практика показывает, что именно недостаточная теплоизоляция в этих местах приводит к общему ухудшению теплоизоляционных свойств домов. Одного только утепления стен изнутри для создания комфортных условий в доме недостаточно. Что касается непосредственно оконных блоков, то важен не только тип конструкции, но и то насколько грамотно выполнен монтаж окон и произведено ли дополнительное утепление откосов.
Помочь сохранить в доме тепло поможет и замена старых окон на новые металлопластиковые или пластиковые конструкции. Такие окна состоят из многокамерной профильной системы и стеклопакета, который также может иметь от одной до четырёх камер. Заметим, что цена на пластиковое окно с хорошими теплоизоляционными параметрами не настолько сильно отличается от стоимости стандартного пластикового окна, чтобы на этом экономить в ущерб собственному комфорту.
Выбирайте для надёжной защиты дома от холода минимум четырёхкамерный профиль и двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим стеклом. Не будет лишним заказать также стеклопакет с инертным газом между стёклами (криптон или аргон), ведь такая система остекления позволит сократить на 5-10% потерю тепловой энергии. Что касается оконных откосов, то лучшие теплоизоляционные параметры у конструкций из гипсокартона и штукатурки, под которыми можно дополнительно закрепить полоску утеплителя.
Не желаете пройтись босиком по теплому полу после принятия расслабляющей ванны? Эта идея становится еще более привлекательной с наступлением холодов. Пол с подогревом обеспечит вам максимально комфортные условия благодаря идеальной температуре под ногами, которая составляет идеальные 27-35 °С.
Кроме создания невероятно комфортных условий в холодное время года, пол с подогревом позволяет теплу распространяться вертикально снизу вверх, прогревая воздух на высоту 2-,5 метра. При чем на уровне пола температура воздуха на несколько градусов выше, чем над потолком. Это самая подходящая схема для человека, ведь нижним конечностям нужно больше тепла, чем верхней части тела. В итоге можно спокойно снизить температуру в помещении на пару градусов без ущерба для нашего здоровья и комфорта и таким образом сэкономить на тепловой энергии.
Пол с подогревом подходит как для основного, так и дополнительного отопления. В последнем случае система отопления меньшей мощности прокладывается только в отдельных комнатах, чаще всего в ванной и на кухне. В последнее время полы с подогревом покинули категорию роскоши для избранных и вполне доступны по приемлемым ценам.
Если вы добились воплощения своей мечты и соорудили небольшой пруд у себя на участке, то приготовьтесь к тому, что уход за вашим небольшим садом будет занимать еще больше времени. Если грамотно провести планировку и обустройство рокария, то усилия по уходу за ним можно будет свести к минимуму. Небольшие, но систематические меры по уходу помогут избежать больших и трудоемких сложностей. Вовремя удаляйте мусор, опавшие листья деревьев, отмершие, старые или слишком разросшиеся водные растения, иначе органический материал начнет гнить и она превратится в тину, борьба с которой намного сложней.
Если вы решили запустить в свой водоем рыбок, не забывайте, что их количество не должно превышать двух особей длиной от 10 см на 100 л воды. Теперь вам следует позаботиться о насыщении воды кислородом, а также о зимовке теплолюбивых рыб в помещении, а также в том случае, если глубина пруда составляет менее 1,5 м., ведь в этом случае он полностью промерзнет. Кроме того, вам понадобятся насосы с фильтрами, обеспечивающие постоянную очистку и циркуляцию воды.