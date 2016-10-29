7 идей для использования свободного пространства

Если вам повезло с габаритами жилья и вы не вынуждены экономите каждый метр площади, тогда этот пост для вас! Сегодня мы рассмотрим несколько вариантов оптимального использования свободного пространства в доме. Часто случается, что после стандартной расстановки обычного набора мебели остаются свободные углы, стены, ниши и тд., создающие ощущение необжитости. Специалисты homify расскажут как превратить пустующее пространство в функциональные зоны согласно вашим вкусам и потребностям.
Зеленыйуголок
Давно уже неактуально представление, что обилие кашпо с комнатными растениями – прерогатива пыльных бабушкиных квартир. Живые растения в доме смотрятся уместно не только в классическом, но даже и в минималистском интерьере или в лофте. Главное подобрать подходящее кашпо, а также форму и цвет растения. Кстати, некоторые давно забытые тренды возвращаются: сегодня не считается зазорным поставить огромное растение рядом с диваном или креслами а-ля советский санаторий. Подвестные плетенные конструкции типа макраме также вполне в тренде. А вот чего стоит избегать, так это искусственных цветов. Даже если вы не отличаетесь особой любовью к садоводству, всегда можно подобрать неприхотливое, но живое растение.
Важно не просто принести растение в дом, но и подобрать его таким образом, чтобы он гармонично вписывался в иньерьер и прибавил ему индивидуальности и уюта. При этом для помещения с низкими потолками отлично подойдут напольные растения в вазонах, что зрительно увеличит высоту помещения. Обратите внимание на высокие, вытянутые растения, например, на такой актуальный в последнее время замиокулькас. Кашпо со свисающими вниз растениями наоборот уменьшат пространство, особенно если их подвесить на стены.
Для того, чтобы цвет растения гармонировал с цветовой гаммой пространства, запомните правило, что оттенок растения не должен сливаться фоном, а также конфликтовать с ним, особенно если вы решили приобрести цветущее растение. Если комната выполнена в классическом ретро-стиле с обилием массивной винтажной мебели, тяжелыми гардинами и коврами, стоит задуматься о приобретении растений экзотических форм, которые так ценились среди аристократов в 19 веке (папоротников, пальм, монстер). В современных минималистских интерьерах хорошо будут смотреться растения простых четких форм с резкой линией листьев, устремлённые вверх (например, амариллис и антуриум). Интерьеры в стиле кантри или лофт можно дополнить ассорти из растений, высаженных в крупный деревянный ящик с кованой фурнитурой или массивное бетонное кашпо. А если вдруг вы хотите добавить помещению немного романтичности, обратите внимание на цветущие бегонии и камелии, напоминающие кустовые розы, а также кампанулы и азалии, похожие на миниатюрные лилии.
Гостиная – самое подходящее место в доме, если вы собрались завести растение. Обычно в гостиных много света и воздуха, что практически не ограничивает выбор зеленого питомца. Около большого окна хорошо себя будут чувствовать фикусы, в более тёмной части комнаты — монстера и филодендроны. В гостиной хорошо уживаются ароматные обильно цветущие растения, такие как такие как бегония, кайенский жасмин, эухарис или амазонская лилия. Они прекрасно подходят в качестве альтернативы букетам и композициям из срезанных цветов. В отличие от спальной или детской комнаты, где они еще дополнительно поглощают кислород в темное время суток, в гостиной их можно размещать без боязни. В коридоре и ванной комнате растениям, скорее всего, не будет хватать света, а на кухне самым нежным из них не нравится специфический климат.
Очень важно при размещении растения учитывать стороны света, на которые выходят наши окна. В гостиной, обычно самой большой комнате в доме, у вас есть возможность расставить как светолюбивые (в этом случае растение лучше поставить поближе к окну), так и те, которые не любят прямых солнечных лучей (их лучше отодвинуть вглубь комнаты). Кроме того, не забудьте поинтересоваться, на какой стороне ваш зеленый любимец будет чувствовать себя лучше всего – южной или северной.
Если вам недостаточно природного света, растения можно снабдить дополнительной подсветкой. Попробуйте акцентировать внимание гостей на предметах вашей гордости – деревце бонсай или особенно прекрасной орхидее, которые можно выделить в интерьере при помощи декоративной подсветки. Для крупных растений в больших дизайнерских кашпо подходит подсветка светодиоидами или маленькими светильниками. Такие светильники вы без труда найдете в любом хозяйственном магазине.
Один из самых актуальных трендов – это вертикальные ковры из растений. Зеленые стены создают путем высаживания растений в в панели из синтетического войлока с подготовленными карманами определённого размера, в которые встроен автоматизированный полив. При этом дизайнеры нередко играют цветом и формой растений, создавая таким образом особый орнамент или стиль.
Так как растения сами по себе редко выходят из моды, фитодизайнеры тренируют свою креативность на вазах, кашпо и другом декоре. Один из самых распространенных в последнее время приемов – высадка всевозможных маленьких деревьев в огромные дизайнерские горшки. Особенно хорошо выглядят яркие лимонные, мандариновые, утонченные оливковые или миртовые деревья.
Не забывайте, что комнатные растения могут быть не только красивыми, но и полезными. В качестве декора вполне могут подойти пряные травы, зелень, специи. В домашних условиях быстро и легко растут укроп, петрушка, кресс-салат, зелёный лук, розмарин, перец чили, мята и мелисса. Семена требуют минимальных условий: светлый подоконник и своевременный полив. Тимьян и лавр тоже подойдут, но их лучше покупать уже готовым кустиком. Пеларгонии и цитрусовые насыщают воздух фитонцидами, тем самым очищая его и оказывая бактерицидный эффект.
Угловой шкаф или шкаф г-образной формы позволяет использовать свободное пространство по максимуму и поэтому отлично впишется в малогабаритную городскую квартиру. Обычно сделанные по индивидуальному проекту, они позволяют сэкономить драгоценные квадратные метры и разместить всю одежду, обувь и аксессуары. Угловой шкаф подойдет не только для создания гардеробных или оформления спальных комнат. Такие шкафы хорошо выбрать для прихожей: в них можно хранить верхнюю одежду, обувь и другие вещи без лишнего загромождения помещения, как это часто бывает в случае с прихожими особенно в небольших квартирах.
Вместительные шкафы лучше всего подойдут для прихожей, спальной комнаты или детской. Если у вас есть возможность, гостиную комнату лучше не загромождать масивным шкафом и оставить как можно больше свободного пространства незанятым.
В этом случае в качестве альтернативы подойдут различные полки. Они позволяют, например, разделить комнату на дополнительные зоны. Кроме того, такие полки не хуже шкафа справятся с хранением книг, предметов интерьера, других мелочей. Обратите особенное внимание на полки, состоящие из закрытых секций с дверцами и открытых. Открытые секции позволят сохранить ощущение воздушности в помещении, а закрытые хранить вещи, которые вы не хотели бы выставлять на общее обозрение.
Многие предпочитают хранить вещи именно в прихожей и если не бояться поэкспериментировать и подойти к процессу оформления интерьера творчески, можно получить не только красивую, но и функциональную прихожую с вместительным помещением для хранения. Часто размеры прихожей оставляют желать лучшего. В этом случае лучше стоит обратить внимание на встраиваемые шкафы. Их боковой и задней стенкой, а также потолком служат сами стены и потолок комнаты. Кроме того, модули таких шкафов можно не только сделать на заказ, а и приобрести готовые. Таким образом вы значительно сэкономите на установке шкафа. Потраченную сумму получится уменьшить еще значительнее, если вместо передней стенки использовать гардину. Этот прием также позволит существенно расширить варианты дизайна, который идеально впишется в вашу прихожую, ведь намного легче найти подходящую штору, чем шкаф.
Если главная задача – вместить все нажитое непосильным трудом имущество в один шкаф, то ваш выбор – популярные в последнее время шкафы-купе, дверцы которых разъезжаются в стороны и не занимают дополнительное пространство при открытии. Они лучше всего впишутся в современный минималистский дизайн благодаря своим четким очертаниям, наличием большого количества зеркал и хромированных деталей в оформлении.
Кроме того зеркальные шкафы-купе позволят визуально раздвинуть коридор, при этом добавится освещение от зеркал, а также увеличится высота помещения. Наиболее сильного эффекта позволяют добиться шкафы с зеркалом во всю поверхность дверей.
Если вы часто работаете, не выходя из дома и превыше всего цените покой и уединенность, попробуйте устроить рабочий кабинет дома. Из мебели вам понадобится стол, удобное кресло, несколько полок для хранения документов. Скорее всего, вы не будете принимать в нем посетителей, так что от дивана и дополнительных стульев можно будет отказаться. Добавьте хороший источник света (или несколько), парочку живых растений, вдохновляющих граффити на стене – и вперед к новым свершениям!
Парадный квартал
Если у вас есть пара лишних метров, можно отделить ее и устроить в помещении небольшую прачечную, освободив таким образом место в ванной комнате и в шкафах. Здесь будет удобно развесить вещи для сушки и сохранять бытовую химию. Даже комнату для хозяйственных нужд можно сделать еще более удобной и функциональной. Вместо громоздких шкафов или полок обратите внимание на легкие конструкции, монтируемые на стенах. Таким образом вы идеально используете все доступное свободное помещение для размещения белья, бытовой химии и других предметов, используемых в хозяйстве. В результате освободится дополнительное место для стиральной машины и даже для гладильной доски.
Гармония цвета
Вы хотите поддерживать форму, но вам надоело ездить в тренажерный зал в любую погоду, а подвал слишком маленький для постройки бассейна? Тренажерный зал можно устроить даже в очень маленькой комнате. Поставьте в ней парочку ваших любимых тренажеров, добавьте несколько гантель, мяч для упражнений, скакалку для прыжков и… мини-тренажерный зал готов. В этом случае не забудьте о ярком освщении, чтобы не впасть в сонное состояние. Большое зеркало не только необходимо для самоконтроля при выполнении упражнений, оно также зрительно расширит маленькое помещение. Теперь у вас не будет отговорок и придется заниматься собой регулярно.
Если нет даже небольшой комнаты – поставьте мультифункциональный тренажер в свободном углу, добавьте турник, пару гантелей, мат и зеркало – получится очень даже неплохо.
Удобное кресло – идеальные вариант для любителей чтения. Позаботьтесь об уютном уголке при выборе обстановки. Основные аспекты при выборе классического кресла те же, что и при выборе дивана: материалы каркаса, наполнителя и обивки. Особых требований в этом случае нет, ведь такое кресло предназначено, скорее, для отдыха, а не сидения в офисе за компьютерами по 8 часов в день. Главное, оно должно быть комфортным и удобным! Если нам повезло и мы нашли наше кресло, то, как правило, мы проводим в нем гораздо больше времени, чем на диване. Обратите особое внимание на варианты с приставной подставкой для ног – божественный комфорт! Вместо кресла отлично подойдет мягкая кушетка – разновидность одноместного дивана, не имеющего изножной спинки. Кушетки известны еще со времен античности как предмет аристократического интерьера. Кроме кофортного кресла или кушетки не забудьте об освещении. Свет должен быть достаточно ярким, но при этом не резким. Отлично подойдет настольная лампа с торшером. Дополнит картину пара мягких подушек, плед и небольшой столик для книг и чашки горячего какао. Теперь мы знаем, где вы будете коротать зимние морозные вечера!