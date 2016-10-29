7 идей для использования свободного пространства

Давно уже неактуально представление, что обилие кашпо с комнатными растениями – прерогатива пыльных бабушкиных квартир. Живые растения в доме смотрятся уместно не только в классическом, но даже и в минималистском интерьере или в лофте. Главное подобрать подходящее кашпо, а также форму и цвет растения. Кстати, некоторые давно забытые тренды возвращаются: сегодня не считается зазорным поставить огромное растение рядом с диваном или креслами а-ля советский санаторий. Подвестные плетенные конструкции типа макраме также вполне в тренде. А вот чего стоит избегать, так это искусственных цветов. Даже если вы не отличаетесь особой любовью к садоводству, всегда можно подобрать неприхотливое, но живое растение.

Важно не просто принести растение в дом, но и подобрать его таким образом, чтобы он гармонично вписывался в иньерьер и прибавил ему индивидуальности и уюта. При этом для помещения с низкими потолками отлично подойдут напольные растения в вазонах, что зрительно увеличит высоту помещения. Обратите внимание на высокие, вытянутые растения, например, на такой актуальный в последнее время замиокулькас. Кашпо со свисающими вниз растениями наоборот уменьшат пространство, особенно если их подвесить на стены.

Для того, чтобы цвет растения гармонировал с цветовой гаммой пространства, запомните правило, что оттенок растения не должен сливаться фоном, а также конфликтовать с ним, особенно если вы решили приобрести цветущее растение. Если комната выполнена в классическом ретро-стиле с обилием массивной винтажной мебели, тяжелыми гардинами и коврами, стоит задуматься о приобретении растений экзотических форм, которые так ценились среди аристократов в 19 веке (папоротников, пальм, монстер). В современных минималистских интерьерах хорошо будут смотреться растения простых четких форм с резкой линией листьев, устремлённые вверх (например, амариллис и антуриум). Интерьеры в стиле кантри или лофт можно дополнить ассорти из растений, высаженных в крупный деревянный ящик с кованой фурнитурой или массивное бетонное кашпо. А если вдруг вы хотите добавить помещению немного романтичности, обратите внимание на цветущие бегонии и камелии, напоминающие кустовые розы, а также кампанулы и азалии, похожие на миниатюрные лилии.

Гостиная – самое подходящее место в доме, если вы собрались завести растение. Обычно в гостиных много света и воздуха, что практически не ограничивает выбор зеленого питомца. Около большого окна хорошо себя будут чувствовать фикусы, в более тёмной части комнаты — монстера и филодендроны. В гостиной хорошо уживаются ароматные обильно цветущие растения, такие как такие как бегония, кайенский жасмин, эухарис или амазонская лилия. Они прекрасно подходят в качестве альтернативы букетам и композициям из срезанных цветов. В отличие от спальной или детской комнаты, где они еще дополнительно поглощают кислород в темное время суток, в гостиной их можно размещать без боязни. В коридоре и ванной комнате растениям, скорее всего, не будет хватать света, а на кухне самым нежным из них не нравится специфический климат.