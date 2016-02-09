Какие бывают теплоизоляционные материалы?

С наступлением холодов многие начинают задумываться о том, почему при горячих батареях в доме все равно холодно? Причину долго искать не нужно: одна из самых основных причин теплопотерь заключается в низком термическом сопротивлении наружных стен, через которые убегает ценное тепло. К сожалению, в наших краях большая часть года приходится на холодную погоду, поэтому защита от мороза – одна из самых важных задач, если вы хотите провести зиму в комфортных условиях. Кроме того, хорошая оизоляция не помешает и в теплое время года. Дом, в котором хорошо изолированы стены и крыша, будет стойко выдерживать жару.

При этом важно не забывать, что надёжно защитить жилое помещение от холода можно только при комплексном подходе, когда и стены и окна создают хороший теплоизоляционный барьер. Если вы сомневаетесь в надежности вашей теплоизоляции, можно определить источники тепловых потерь при помощи тепловизионной съёмки. Она поможет выявить утечки тепла и определиться с мероприятиями по их устранению. Часто небольшие инвестиции в дополнительную теплоизоляцию могут в разы уменьшить затраты на отопление и окупиться в течение 2–3 лет. Давайте вместе с экспертами homify более детально рассмотрим основные источники потери тепла и способы максимально эффективно защитить дом от холода.