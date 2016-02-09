Какие бывают теплоизоляционные материалы?

С наступлением холодов многие начинают задумываться о том, почему при горячих батареях в доме все равно холодно? Причину долго искать не нужно: одна из самых основных причин теплопотерь заключается в низком термическом сопротивлении наружных стен, через которые убегает ценное тепло. К сожалению, в наших краях большая часть года приходится на холодную погоду, поэтому защита от мороза – одна из самых важных задач, если вы хотите провести зиму в комфортных условиях. Кроме того, хорошая оизоляция не помешает и в теплое время года. Дом, в котором хорошо изолированы стены и крыша, будет стойко выдерживать жару.
При этом важно не забывать, что надёжно защитить жилое помещение от холода можно только при комплексном подходе, когда и стены и окна создают хороший теплоизоляционный барьер. Если вы сомневаетесь в надежности вашей теплоизоляции, можно определить источники тепловых потерь при помощи тепловизионной съёмки. Она поможет выявить утечки тепла и определиться с мероприятиями по их устранению. Часто небольшие инвестиции в дополнительную теплоизоляцию могут в разы уменьшить затраты на отопление и окупиться в течение 2–3 лет. Давайте вместе с экспертами homify более детально рассмотрим основные источники потери тепла и способы максимально эффективно защитить дом от холода.
Невозможно спасти дом от холода за счёт простого увеличения толщины стен. Чтобы обеспечить необходимый уровень сохранения тепла, толщина стен из железобетона должна быть не менее 6 м, а из кирпича – не менее 2,3 м. Поэтому и используют теплоизоляционные материалы.
Один из самых распространенных способов отделки – это утепление фасадов домов снаружи различными утеплителями. Таким образом вы убъете сразу двух зайцев: защитите стены от негативных погодных влияний, получите стены, способные удерживать тепло и заодно декорируете фасад. Однако для начала нужно верно выбрать материал, с помощью которого можно эффективно утеплить дом. При выборе утеплителя для фасада снаружи обратите внимание на устойчивость к механическим повреждениям и на стойкость к грызунам, способным в считанные месяцы превратить утеплитель в решето. Подойдите к делу рационально: так, например, нет никакого смысла использовать для утепления всех сторон дома материалы одинаковой толщины. Для южной стены будет достаточно утеплителя средней толщины, поскольку на нее попадает наибольшее количество солнечного тепла.
Минеральная вата представляет собой плиты базальтового волокна из неорганичного материала, который изготавливают из расплава горных пород, шлаков и смесей осадочных пород. Базальты – это магматические породы, образовавшиеся на земной поверхности в результате застывания излившейся во время извержения вулканов лавы. Они занимают огромные площади дна океанов, но и на суше местами образуют участки во много сотен тысяч квадратных километров. Базальты хорошо известны как ценный строительный и облицовочный материал. Но в таком качестве они рассматриваются скорее как прочная основа или элемент дизайна.
Между тем существует технология, по которой из этой горной породы можно изготовить так называемую базальтовую вату – тонкие и гибкие волокна, получаемые в результате охлаждения предварительно раздробленного и вытянутого в нити минерального расплава. Утепление фасада дома минеральной ватой, а также утепление чердака можно производить из материалов, изготовленных на базальтовой основе. Минвату следует крепить к фасаду по системе подвесной вентилируемый фасад. Что касается характеристик, то базальтовые плиты являются пожаробезопасными и выдерживают температуру более 1000 °C. Материал отличается прекрасной теплоизоляцией, высокой химической устойчивостью, но боится влаги.
Стекловата — волокнистый минеральный теплоизоляционный материал, разновидность минеральной ваты. По свойствам стекловата (стекловолокно) отличается от других типов минеральной ваты. Волокно стеклянной ваты имеет толщину — 3-15 мкм, а длину минимум в 2… 4 раза большую чем у каменной ваты. Благодаря этому изделия из стеклянной ваты обладают повышенной упругостью и прочностью. Стеклянная вата практически не содержит неволокнистых включений и обладает высокой вибростойкостью. Теплопроводность 0,030… 0,052 Вт/м·К. Температуростойкость стеклянной ваты — 450 °C.
Стекловата широко используется в качестве теплоизоляционного материала и имеет существенные особенности и преимущества перед другими видами изоляции: высокую устойчивость к воздействию огня и микробиологическому воздействию, хорошую устойчивость к большинству химикатов, а также высокую термостойкость. Стекловата доступна в различной форме, например, в виде плит, рулонов и в свободной форме для заполнения пустот.
Пенопласт – самый распространенный материал для утепления стен фасада благодаря его доступной цене. Он известен с 30-х годов прошлого века, и никак не утратил с тех пор своих позиций в строительстве. Благодаря тому, что пенопласт состоит на 98% из воздуха, он очень легок и не пропускает холод. Фасад из пенополистирола уменьшает теплопотери на 67-70%. Современный пенопласт не горюч, но в материале любят селиться грызуны, и если на участе они водятся в изобилии, то лучше отказаться от утепления стен фасада пенополистиролом и лучше обратить внимание на альтернативные материалы, такие как пеноплекс и минвата.
Пеноплекс идеально подходит для наружнего утепления стен, поскольку данный утеплитель не боится влаги и практически ее не впитывает. Если вы будете использовать пеноплекс, то в стене никогда не заведутся грызуны, также материал плотный и прочный, более устойчив к механическим повреждениям, чем плиты пенопласта.При утеплении пеноплексом плиты крепят на клей к стене, и дополнительно крепят грибками по 5 штук на один лист — 4 по углам и один посередине. Затем бычно утеплитель обшивают сайдингом.
Целлюлозный утеплитель, или как его еще называют эковата, – это материал, состоящий на 81% из обработанной и распушенной целлюлозы, на 19% из боратов (природных борных минералов), огнеупорность материала и его сопротивляемость гниению, насекомым и грызунам. В качестве сырья при производстве эковаты применяется, в основном, вторсырье – газетная бумага (макулатура).
К основным свойствам стекловаты относятся теплоизоляция, шумопоглощение, экологичность, гигроскопичность, биостойкость, безотходность (допускается многократное повторное использование).
Благодаря природной капиллярной структуре в эковате не накапливается влага. Минеральная вата позволяет максимально плотно заполнить конструкции изоляционным материалом, что приводит к отсутствию швов, стыков и щелей. Кроме того, теплоизолирующие свойства эковаты значительно выше, чем у традиционных утеплителей в виде плит. Еще один бонус эковаты – это ее икологичность: этот материал не представляет вреда для окружающей среды и не вызывает аллергии у людей, проживающих в доме.
Чаще всего целлюлозу применяют для утепления чердаков с деревянными и железобетонными перекрытиями, скатных кровель, внутренних перегородок и ограждающих конструкций (как деревянных, так и каменных домов).
Некоторые натуральные волокна – в том числе хлопок, овечья шерсть, солома и конопля используются в качестве изоляционных материалов. Изоляционный материал из хлопка на 85% состоит из вторсырья и на 15% из боратов (природных борных минералов), огнеупорность материала и его сопротивляемость гниению, насекомым и грызунам. Этот материал нетоксичен, поэтому подходит для страдающих аллергией. Кроме того, для его укладки не требуется специальная защита кожи и дыхательных путей. Правда, теплоизоляция из хлопка обойдется вам на 15-20% дороже, чем стекловата. Шерсть – еще более дорогой материал, хотя у него и отличные теплоизоляционные способности. Изоляция из соломы и конопли еще редко встречается в старых домах. Укладка такой изоляции требует особых навыков, которыми владеет небольшое количество мастеров.
Монтажная пена — это пенополиуретановый герметик. Пена состоит из 2 основных компонентов — метилендифенилдиизоцианата (МДИ) и полиолов. При производстве пены используют различные вспомогательные средства: катализаторы, вспениватель, стабилизаторы и т.д. Благодаря своему особенному физическому состоянию, пена способна заполнять пространства любой формы, не оставляя просветов. У пены есть и отрицательное свойство – изменение своей пространственной стабильности после завершения процесса полимеризации внешнего слоя. Качественная монтажная пена, в которой завершен процесс полимеризации, представляет собой полностью инертное физическое тело, не способное самопроизвольно менять свой объем.
Возможны два отрицательных эффекта – усадка или расширение пены. Причиной усадки может являться недостаточная плотность пены за счет переизбытка балласта и/или избытка открытых ячеек. Увеличение объема возможно под воздействием роста температуры окружающей среды, если в пене наблюдается избыток закрытых ячеек. В случае, если производитель использует
экологичные газы с невысоким давлением насыщенного пара в условиях эксплуатации пены, такого эффекта, как правило, нет.
Также на изменение пространственной стабильности могут оказывать воздействие внешние факторы, являющиеся следствием неправильного монтажа: повреждение еще не созревшей пены за счет внешнего физического воздействия, обработка готовой пены некачественными материалами (например, некачественным герметиком, который может деформироваться и передавать эту деформацию на пену), нанесение пены на неочищенную от пыли и грязи поверхность, недостаточное увлажнение шва в жаркую или, напротив, морозную сухую погоду, повышенные физические нагрузки на оконную конструкцию, использование некачественного профиля производителем окна и пр.