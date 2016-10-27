Как сохранить красоту ковра?

Сложный полиэстр, известный как PET (полиэтилентерефталат), используется в производстве ковров и ковровых покрытий. После того, как цена сырья для многих видов синтетического волокна выросла в начале 2000-х, полиэстер стал более конкурентоспособным. Полиэстер обладает хорошими физическими свойствами. Кроме того, у него имеются грязе- и водоотталкивающие особенности. Этот материал, как правило, используется в средних и недорогой ковровое покрытие.

Акрил – синтетический материал, впервые созданный корпорацией Дюпон в 1941 году. Он прошла через значительные изменения после того, как был впервые представлен. В прошлом акрила быстро терял свой товарный вид, с течением времени материал становился более хрупким и на коврах быстро появлялись прорехи. Однако на сегодняшний день большинство недостатков акрила было устранено или минимизировано. Акриловые волокна довольно сложно поддаются окраске, однако они хорошо моются и имеются внешний вид шерсти, что делает акрил идеальным материалом для изготовления ковров.