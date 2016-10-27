Как сохранить красоту ковра?

История ковров насчитывает не одну тысячу лет. Простые, тканые вручную и плотные куски связанной материи служили не только декоративным целям, но и свидетельствовали о достатке хозяев, а главное — были надежным способом защиты от холода. Как же правильно ухаживать за ковром, чтобы сохранить его уникальную красоту надолго? Эксперты homify расскажут на что следует обратить внимание при выборе ковра и уходе за ним.
Сложный полиэстр, известный как PET (полиэтилентерефталат), используется в производстве ковров и ковровых покрытий. После того, как цена сырья для многих видов синтетического волокна выросла в начале 2000-х, полиэстер стал более конкурентоспособным. Полиэстер обладает хорошими физическими свойствами. Кроме того, у него имеются грязе- и водоотталкивающие особенности. Этот материал, как правило, используется в средних и недорогой ковровое покрытие.
Акрил – синтетический материал, впервые созданный корпорацией Дюпон в 1941 году. Он прошла через значительные изменения после того, как был впервые представлен. В прошлом акрила быстро терял свой товарный вид, с течением времени материал становился более хрупким и на коврах быстро появлялись прорехи. Однако на сегодняшний день большинство недостатков акрила было устранено или минимизировано. Акриловые волокна довольно сложно поддаются окраске, однако они хорошо моются и имеются внешний вид шерсти, что делает акрил идеальным материалом для изготовления ковров.
Выбор ковра – довольно ответственный момент, ведь качественная вещь обойдется вам не слишком дешево и должна прослужить отведенное ей время. Очень многое зависит от техники создания ковра.
Тканые ковры производятся на ткацком станке и похожи на тканое полотно без ворса. Обычно для изготовления таких ковров используется пряжа ярких цветов. При чем натуральные красители ценятся больше синтетических, так как они даже со временем не теряют своей яркости. Тканые ковры отличаются богатым витиеватым орнаментом и довольно высокой ценой, так как процесс изготовления довольно трудоемкий и занимает много времени. Особенно известные ковры из Индии, Пакистана и арабских стран.
Валяные ковры создаются путем сваливания отдельных синтетических волокон и отличаются большой прочностью. Эти ковры, как правило, можно найти в коммерческих учреждениях, гостиницах ресторанах, так как они довольно прочные. Узелковые ковры, изготавливаемые вручную, наиболее распространены в восточных странах.
Пучковые ковры самые распространенные ковры для покрытия пола. Они имеют разнообразную фактуру — петельный или бархатистый ворс. Вышитые ковры не производятся на ткацком станке. Узор создается при помощи вышивки на тканевой основе. Самые распространенные виды вышивки, применяемые для изготовления ковров – гладь и крестик. Вышитые ковры традиционно производились в домашнем кругу женщинами-аристократками, а с 16 века началось и промышленное производство после начала производства стальных игл и улучшения качества тканого полотна. Шерстяной ковер лучше размещать только там, где движение людей не слишком оживленное, иначе он слишком быстро протрется. Такие ковры подходят для спальни и гостиной. В прихожей или на лестнице, постелите ковер, изготовленный из смеси нейлона и шерсти или же полностью изготовленный из синтетического материала. В этом случае ковровое покрытие прослужит вам гораздо дольше, так как обладает хорошей износостойкостью.
Ковры производятся из множества разных чистых или смешанных натуральных и синтетических волокон. Волокна выбираются в зависимости от прочности, внешнего вида, простоты использования и стоимости. С точки зрения масштабов производства на сегодняшний день доминирующими видами пряжи являются полиамид (нейлон) и полипропилен с частью примерно 90% коммерческого рынка.
Нейлон является наиболее распространенным материалом для производства ковров. Нейлон может быть окрашен поверхностно или краситель добавляется в еще расплавленный нейлон. Этот материал используется, в основном, благодаря его отличным характеристикам износа. Полипропилен используется для производства ковров в первую очередь из-за своей низкой стоимости. Ковры из полипропилена с небольшой плотностью петель, как правило, подходит только для домашнего использования в силу своей небольшой износостойкости. Ковры с большойй плотнсостью петель подходят для общественных помещений, офисов. Искусственные травяные покрытия, например, сделаны из полипропилена. Кроме того, такие ковры довольно устойчивы к загрязнениям, однако жирные пятна будет довольно сложно вывести.
Шерсть имеет отличную прочность и легко окрашивается. При смешивании с синтетическими волокнами, такими как найлон, долговечность шерсти увеличивается. Смешанная шерстяная пряжа широко используется в современном производстве ковров, при чем самая распространенная версия пряжи - это 80% шерсти 20% синтетического волокна. Правда, шерстяные ковры являются относительно дорогими.
Большинство персидских ковров сотканы именно из шерсти, качества которой зависят от региона, климатических условий, пастбищ и даже времени стрижки овцы. Более тонкой считается шерсть, состриженная весной. Самое низкое качество у шерсти, получаемой при стрижке мертвого животного. Ну а самая дорогая шерсть снимается с шеи овцы. В современном производстве используют также импортированную шерсть, например, мериносов из Новой Зеландии, так как местное производство не покрывает спрос. Кроме того, используют верблюжью и козью шерсть. Козья шерсть, в основном, применяется для укрепления кромки и создания каймы. Ковры из верблюжьей шерсти более плотные и устойчивые к стиранию. При этом верблюжью шерсть часто окрашивают в черный цвет, однако часто верблюжья шерсть оказывается крашеной овечьей.
Хлопок чаще всего используют для основы ковра, так как он выдерживает большее напряжение, чем шерсть. Большие шерстяные ковры, скорее всего, не дадут неравномерную усадку при намокании, если их основа выполнена из хлопка. Уже с 19 века хлопок успешно пришел на замену дорогому шелку. Шелк использовался для производства самых дорогих и тонких ковров, которые более подвержены к стиранию, чем шерстяные. Поэтому их чаше используют в качестве гобеленов или шьют из них подушки, а не кладут на пол.
После покупки ковер следует стелить только на сухой пол и периодически переворачивать его на 90-180 градусов для обеспечения равномерности износа. Идеальный способ транспортировать и хранить ковры – скрутить их в рулоны и разместить в горизонтальное положение. При длительном хранении шерстяные ковры необходимо обработать средством против моли и поместить в чехол из полиэтилена. Если вы хотите, чтобы ваш любимый ковер прослужил подольше – по возможности не допускайте прямого действия солнечных лучей (особенно актуально для шерстяных ковров). Не вешайте ковры на острые грани при выколачивании из них пыли: это может повредить его. Обратите внимание, что не стоит двигать тяжелые предметы по ворсовой поверхности ковра, иначе можно повыдергивать ворс и проделать плешь в ковре. Важно знать: для новых ковровых изделий допустим специфический запах и наличие остатков волокон, обусловленные процессом производства. Излишний ворс и запах исчезнут после нескольких чисток. Сразу после покупки не рекомендуется слишком усердствовать при чистке пылесосом.
Ковер необходимо регулярно чистить с помощью пылесоса или щетки (в идеале один раз в неделю). Ковры пылесосят по направлению ворса, что позволяет эффективнее удалить мусор и пыль и не приводит к появлению следов на поверхности ковра, особенно светлого. Ковры с высоким ворсом пылесосят на средней мощности во избежание выдергивания нитей. Моющие пылесосы отлично подходят для чистки шерстяных или синтетических ковров, но этот способ чистки противопоказан шелковым коврам.
Важно знать, что влажная чистка ковров выполняется вручную или моющим пылесосом. Потоки воды вымывают пыль из ковра. По окончании ковер необходимо тщательно просушить, так как влажная среда приводит к порче ковра. Внимание! Влажная чистка подходит не для всех изделий! При применении химических средств, для чистки ковров, рекомендуется сначала попробовать его на не большом участке ковра.
Чистка оборотной стороны ковра производится 1 раз в полгода, так же пылесосом. А «глубокая» ежегодная чистка должна производиться в специальных химчистках.
Очень важно своевременно удалять пятна, пока они еще не
въелись в волокна ковра. Для этого можно использовать как специальные средства (шампуни) для ковров, так и подручные, например обычную соль. Ковер следует густо посыпать крупной поваренной солью, выдержать небольшой промежуток времени, а затем смести соль чистым веником. Чистка уксусом восстанавливает цвет ковра. Для начала ковер надо пропылесосить, затем с помощью жесткой щетки, смоченной в слабом растворе уксуса (1 столовая ложка уксуса на 1 л воды), почистить ковер вдоль ворса.
Жирные пятна необходимо посыпать мелом или тальком, накрыть бумагой (салфетка, бумажное полотенце) и прогладить нагретым утюгом, чтобы жир перешел на бумагу. Чернильные пятна могут быть удалены тампоном, смоченным спиртом, лимонной или уксусной кислотой. Кофейные пятна выводятся с помощью влажного полотенца, которым на некоторое время следует накрыть пятно. Большинство пятен выводится теплым мыльным раствором с добавлением нашатырного спирта.
Потертости можно замаскировать, наклеив на исхудавшуюся поверхность настриженный из подходящего мотка шерсти ворс. Поврежденное место смазывается быстросохнущим клеем и посыпается ворсинками. Ворс закрепляется проглаживанием повреждения теплым утюгом. Через 5-6 часов излишки ворса аккуратно удаляются щеткой. Выгоревшие места можно закрасить обычными цветными карандашами под цвета рисунка ковра. Заломы ворса выпрямляются отпариванием этого места.