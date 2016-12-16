Как избавиться от плесени в ванной?

С проблемой плесени в ванной так или иначе сталкивались, наверное, все. Так уж получается, что хотя мы прекрасно представляем себе это досадную неприятность, тем не менее, вспоминаем о необходимости каких-то мер только тогда, когда вдруг встречаемся с плесенью лицом к лицу на стенах собственной ванной. “Что поделать?” – думаем мы, и начинаем искать средства избавления от коварной хвори. Вот тут-то и обнаруживается, что всё не так уж и просто и вдобавок не совсем безопасно.

Попробуем разобраться с тем, что такое плесень, как с нею бороться и как не допустить её повторного появления.