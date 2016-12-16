Как избавиться от плесени в ванной?

С проблемой плесени в ванной так или иначе сталкивались, наверное, все. Так уж получается, что хотя мы прекрасно представляем себе это досадную неприятность, тем не менее, вспоминаем о необходимости каких-то мер только тогда, когда вдруг встречаемся с плесенью лицом к лицу на стенах собственной ванной. “Что поделать?” – думаем мы, и начинаем искать средства избавления от коварной хвори. Вот тут-то и обнаруживается, что всё не так уж и просто и вдобавок не совсем безопасно.
Попробуем разобраться с тем, что такое плесень, как с нею бороться и как не допустить её повторного появления.
Если не вдаваться в подробности, то можно ограничиться тем, что плесень – это род домашнего грибка, предпочитающего расти в помещениях влажных и тёплых. Проявляется она, как зеленоватые и чёрные точки и пятнышки, собирающиеся в крупные пятна на стенах, в углах и под сантехникой.
Если Вы обнаружили у себя в ванной плесень, важно понимать, что удаление её – это не косметическая процедура, а скорее санитарная. Плесень, и в особенности чёрная, потенциально опасны для здоровья. Споры плесени, распространяющиеся по воздуху, являются причиной возникновения различные аллергических реакций, таких, как насморк, заложенный нос и кашель.Что касается чёрной плесени, её считают наиболее опасной для человека: интоксикация спорами чёрной плесени может вызывать тяжёлые заболевания, симптоматически проявленные в кровотечении из носа, легких, прямой кишки, неврологических и соматических расстройствах.
Первым делом успокоится и оценить масштаб бедствия. Как бы иронично не звучала такая формулировка, всё же нужно принять во внимания, что если область поражения превышает пол квадратных метра, своими силами будет скорее всего не обойтись, и придётся вызывать специалистов.
Так же необходимо понимать, что видимая часть плесени – это не грибница, которая может находится на достаточно приличном расстоянии от пятен на стенах. Стало быть, обрабатывать следует далеко не только область видимого присутствия плесени, но, по хорошему счёту, всё помещение в целом.
Среди основных причин образования плесени в ванной следует назвать высокую и влажность в течение продолжительного времени, недостаток естественного освещения, плохую вентиляцию, высокую температуру воздуха и неравномерное прогревание помещения.
Чтобы обезопасить себя во время процесса устранения плесени, побеспокойтесь заранее о том, чтобы у Вас были резиновые перчатки, маска или респиратор и защитные очки. Помимо этого, не лишней может оказаться и специальная одежда. Для непосредственной очистки и последующей обработки стен понадобятся жидкое моющее средство, хлорный отбеливатель, специальные дезинфицирующие и противогрибковые средства, щетка, губка и тряпка.
Современные противогрибковые средства, как правило, прекрасно справляются с задачей удаления плесени в ванной. Для повышения эффективности обработки поражённых плесенью поверхностей, перед тем как приступить к использованию специальных химикатов, они очищаются от верхнего, слабо прикреплённого слоя плесени, после чего их стоит просушить при помощи строительного фена. Во время проведения работ постарайтесь не включать воду в помещении: важно сохранять сухость во всё время санитарных работ. Очень популярным, доступным и эффективным химикатом в борьбе с плесенью является медный купорос. Но важно помнить, что он токсичен. Помимо купороса из не специфических средств, применяемых для борьбы с плесенью на потолке и стенах в ванной, является раствор отбеливателя и воды.Однако это средство обладает едким запахом, что может мешать его использованию в условиях плохо вентилируемого помещения. Здесь же можно упомянуть различные вариации смесей на основе перекиси водорода, разнообразных щелочей и кислот, в том числе и уксусной. Существуют также и промышленные химические антифунгицидные средства от плесени и грибка в ванной.
Так или иначе, бороться с плесенью в ванной придётся скорее всего комплексно, но все поверхности обладают своей спецификой, которая сообщает процессу уничтожения грибка различную степень сложности.
В любом случае, первым делом стоит изолировать ванную комнату, чтобы во время дезинфекции и стерилизации помещения, споры плесени не распространились по дому. Следует также обеспечить максимальную вентиляцию ванной. Сперва, как правило, удаляются видимые признаки заражения плесенью. Делается это при помощи раствора обычного моющего средства, не содержащего аммиак, и тёплой воды. Средство обильно наносится на стенки ванной или душевой кабины, после чего тщательно вымывается с помощью губки или щетки. Вообще, даже этой процедуры может быть достаточно, если степень поражения плесенью поверхностей не велика: стенки ванной и душевой кабины лишены пор, из-за чего плесень не может достаточно надёжно на них закрепится. Если же плесень распространилась дальше, поразив швы плитки или пористые детали конструкции кабины, этого средства будет не достаточно.
Очень эффективны в борьбе с плесенью хлорные отбеливатели, содержащие сильные химические вещества. Их применяют в виде не сильного водного раствора, распыляемого с помощью пульверизатора по всем поверхностям ванной: стенам, полу, внутри и вокруг ванной. После такой обработки следует подождать до 40 минут. Счищают плесень, двигаясь из глубины помещения к выходу, по всей поверхности стен и пола. Используя щётки с жёсткой щетиной для швов и труднодоступных мест и мягкую щётку либо губку для поверхности плитки, планомерно обрабатывают всю ванную. После такой обработки, помещение промывается проточной водой.
Для очистки раковины, так же, как и в случае с ванной и душевой кабиной, можно прибегнуть к обычному моющему средству. Имеет смысл обратить особое внимание на сток и резиновые либо пластиковые детали раковины: здесь плесень может укоренится, что будет препятствовать простой поверхностной очистке.
Борьба с плесенью не оканчивается с завершением очистительных мероприятий. После того, как все видимые следы плесени ликвидированы, стены, пол и иные поверхности следует обработать при помощи специальных дезинфицирующих средств. Средств таких множество и все они легкодоступны на рынке. После всех процедур следует как можно скорее и полнее просушить помещение, например, при помощи вентиляторов и осушителей.
Для профилактики появления плесени в дальнейшем следует соблюдать не хитрые рекомендации. Необходимо регулярно проветривать помещение,и, при возможности, установить вытяжной вентилятор. Это главнейшее условие правильной циркуляции воздуха и влаги в ванной. Кроме того, нужно следить за состоянием труб и сантехнических узлов: конденсат и микропротечки так же могут приводить к возникновению плесени. Могут оказать существенную помощь в борьбе с повторным появлением плесени также и следующие меры: теплоизоляция стен ванной, установка тёплых полов, устранение мелких трещин и щелей в стенах, поддержание чистоты вентиляционных ходов.
Резюмируя все сказанное: не допускайте того, чтобы в ванной застаивался влажный воздух и скапливалась вода, и Вы никогда не столкнётесь с проблемой плесени. Если с Вами приключилась такая неприятность, и в ванной комнате появилась плесень, это, конечно, не повод сжигать свой дом. Но, шутки шутками, а проблема эта требует скорейшего разрешения. Помните, что плесень в ванной не просто портит вид, но может быть серьёзной угрозой Вашему здоровью и здоровью Вашей семьи.