Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Пентхаус для скульптора

HOMIFY.RU HOMIFY.RU
homify Кухня в стиле лофт
Loading admin actions …

Стихийность, свобода пространства и воображения, вызов устоям и правилам -  так можно сказать, о созданном Anton Medvedev Interiors дизайне в доме скульптора. Своеобразный эксперимент, где все словно само по себе и все же едино, гармонично. В дизайне интерьера повсеместно использованы грубые и необработанные поверхности, потертые и состаренные материалы, бетон, метал изрядно побитый ржавчиной, угловатые формы. Такое решение лишило дизайн рамок, где в основу легла лишь гармония, функциональность и комфорт. 

В интерьере использованы в основном серые, белые тона, которые разбиваются небольшими цветовыми акцентами. В доме отсутствует деление на комнаты, нет стен и перегородок. Все зоны, как отдельные функциональные острова, со своим характером, освещением и создают впечатление обособленности. Что особо бросается в глаза, так это воздушность пространство, наполненность естественным светом и свободой.

Союз с бетоном

homify Гостиная в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Есть много способов с помощью которых можно облагородить стены дома. А можно от них от всех отказаться и раскрыть красоту необработанного бетона, создав современный стильный дизайн. Гармоничный союз бетонным стенам составила ржавая панель, в которую спрятан современный камин. Высота помещения позволили использовать длинную потолочную люстру, простую и одновременно непривычно оригинальную. Использование трансформирующейся мебели позволяет моделировать пространство, выделять функциональные зоны.

Естественное несовершенство

homify Кухня в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

В дизайне отсутствуют всякого рода стремления приукрасить используемые поверхности. Наоборот, акцент падает на их естественное несовершенство. Металлические балки с налетом ржавчины, деревянные шероховатые поверхности, голый бетон – все приведено в гармоничное единство. Сквозь огромные окна во всю высоту комнаты в помещение проникает много естественного света. Такое освещение придает свежесть пространств и легкость используемым в дизайне материалам.

Свобода передвижения

homify Кухня в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

В доме отсутствуют двери и перегородки. Полная свобода. Все же, каждая зона индивидуальна и воспринимается как отдельное пространство, при этом не отделяясь от общего.

Бетон и невесомая мебель

homify Столовая комната в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Все простое – стильно! И опираясь на простоту и оригинальность, воссозданный дизайнерами стиль изящен и может похвастаться своей многофункциональностью. Удивительная легкость, хрупкость и невесомость мебели создают невероятно гармоничный тандем с грубыми бетонными стенами.

Пространство кухни

homify Кухня в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Хотя поле для деятельности предостаточно, кухню дизайнеры сделали встроенную. Каждый сантиметр использован по прямому назначению. Ничего лишнего, все сдержанно и просто. Обеденный стол вынесен в отдельную зону и невозможно не заметить его своеобразную форму. Так же взгляд цепляется за люстру, в образе трех труб внушительного диаметра.

Больше фото проекта

Выбираем туалетный столик
Что вам понравилось больше всего в этом проекте?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо