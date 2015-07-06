Пентхаус для скульптора

Стихийность, свобода пространства и воображения, вызов устоям и правилам - так можно сказать, о созданном Anton Medvedev Interiors дизайне в доме скульптора. Своеобразный эксперимент, где все словно само по себе и все же едино, гармонично. В дизайне интерьера повсеместно использованы грубые и необработанные поверхности, потертые и состаренные материалы, бетон, метал изрядно побитый ржавчиной, угловатые формы. Такое решение лишило дизайн рамок, где в основу легла лишь гармония, функциональность и комфорт.
В интерьере использованы в основном серые, белые тона, которые разбиваются небольшими цветовыми акцентами. В доме отсутствует деление на комнаты, нет стен и перегородок. Все зоны, как отдельные функциональные острова, со своим характером, освещением и создают впечатление обособленности. Что особо бросается в глаза, так это воздушность пространство, наполненность естественным светом и свободой.
Есть много способов с помощью которых можно облагородить стены дома. А можно от них от всех отказаться и раскрыть красоту необработанного бетона, создав современный стильный дизайн. Гармоничный союз бетонным стенам составила ржавая панель, в которую спрятан современный камин. Высота помещения позволили использовать длинную потолочную люстру, простую и одновременно непривычно оригинальную. Использование трансформирующейся мебели позволяет моделировать пространство, выделять функциональные зоны.
В дизайне отсутствуют всякого рода стремления приукрасить используемые поверхности. Наоборот, акцент падает на их естественное несовершенство. Металлические балки с налетом ржавчины, деревянные шероховатые поверхности, голый бетон – все приведено в гармоничное единство. Сквозь огромные окна во всю высоту комнаты в помещение проникает много естественного света. Такое освещение придает свежесть пространств и легкость используемым в дизайне материалам.
В доме отсутствуют двери и перегородки. Полная свобода. Все же, каждая зона индивидуальна и воспринимается как отдельное пространство, при этом не отделяясь от общего.
Все простое – стильно! И опираясь на простоту и оригинальность, воссозданный дизайнерами стиль изящен и может похвастаться своей многофункциональностью. Удивительная легкость, хрупкость и невесомость мебели создают невероятно гармоничный тандем с грубыми бетонными стенами.
Хотя поле для деятельности предостаточно, кухню дизайнеры сделали встроенную. Каждый сантиметр использован по прямому назначению. Ничего лишнего, все сдержанно и просто. Обеденный стол вынесен в отдельную зону и невозможно не заметить его своеобразную форму. Так же взгляд цепляется за люстру, в образе трех труб внушительного диаметра.