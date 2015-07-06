Пентхаус для скульптора

Стихийность, свобода пространства и воображения, вызов устоям и правилам - так можно сказать, о созданном Anton Medvedev Interiors дизайне в доме скульптора. Своеобразный эксперимент, где все словно само по себе и все же едино, гармонично. В дизайне интерьера повсеместно использованы грубые и необработанные поверхности, потертые и состаренные материалы, бетон, метал изрядно побитый ржавчиной, угловатые формы. Такое решение лишило дизайн рамок, где в основу легла лишь гармония, функциональность и комфорт.

В интерьере использованы в основном серые, белые тона, которые разбиваются небольшими цветовыми акцентами. В доме отсутствует деление на комнаты, нет стен и перегородок. Все зоны, как отдельные функциональные острова, со своим характером, освещением и создают впечатление обособленности. Что особо бросается в глаза, так это воздушность пространство, наполненность естественным светом и свободой.