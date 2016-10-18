8 советов по выбору идеального холодильника

Жизнь современного человека сложно представить без такого устройства, как холодильник. Он стал не только незаменимым приспособлением для сохранения свежести продуктов, но и важным элементом дизайна кухни.

Благодаря стараниям ученых и дизайнеров, холодильник сегодня – образец практичности, энергоэффективности и стиля. Но как правильно выбрать холодильник, чтобы он совмещал в себе все названые качества?

Прежде чем определиться с конкретной моделью и стилистикой данного устройства, оцените свои финансовые возможности и потребности семьи. От того, на скольких человек будет рассчитан холодильник и какую сумму вы готовы потратить на его покупку, во многом зависит выбор устройства. Подробно изучите все функции и дополнительные возможности агрегатов, чтобы приобрести ту модель, которая в полной мере отразит ваши запросы. И, наконец, выбирая внешний стиль холодильника, руководствуйтесь не только собственными вкусовыми пристрастиями, но и гармоничным сочетанием новой техники с имеющимся дизайном кухни.

Мы подготовили для вас 8 дельных советов по выбору идеального холодильника. Все подробности читайте далее.