8 советов по выбору идеального холодильника

Жизнь современного человека сложно представить без такого устройства, как холодильник. Он стал не только незаменимым приспособлением для сохранения свежести продуктов, но и важным элементом дизайна кухни.
Благодаря стараниям ученых и дизайнеров, холодильник сегодня – образец практичности, энергоэффективности и стиля. Но как правильно выбрать холодильник, чтобы он совмещал в себе все названые качества?
Прежде чем определиться с конкретной моделью и стилистикой данного устройства, оцените свои финансовые возможности и потребности семьи. От того, на скольких человек будет рассчитан холодильник и какую сумму вы готовы потратить на его покупку, во многом зависит выбор устройства. Подробно изучите все функции и дополнительные возможности агрегатов, чтобы приобрести ту модель, которая в полной мере отразит ваши запросы. И, наконец, выбирая внешний стиль холодильника, руководствуйтесь не только собственными вкусовыми пристрастиями, но и гармоничным сочетанием новой техники с имеющимся дизайном кухни.
Мы подготовили для вас 8 дельных советов по выбору идеального холодильника. Все подробности читайте далее.
Чтобы выбрать идеальных холодильник, нужно заранее продумать место, где вы планируете его разместить. Оцените пространство своей кухни и обязательно учитывайте советы производителей данной техники относительно ее расположения в комнате.
Общие правила гласят, что холодильник должен быть максимально удален от источников тепла, таких как плита, духовка, батареи. Также нежелательно устанавливать устройство возле окна, ведь в таком случае ему грозят проникающие в квартиру солнечные лучи.
Модель может подбираться точно по размеру ниши, как показано на фото. Это пример встроенного холодильника, который является наиболее практичным решением для малогабаритных пространств. Отдельностоящие модификации лучше расположить в углу комнаты, предусмотрев запас свободного места для комфортного открытия дверцы.
Покупка холодильника – это недешевое удовольствие. Конечно, существуют модели разной ценовой категории, но все они стоят не так уж дешево. Поэтому, прежде чем выбирать цвет и модификацию названного устройства, подумайте, какую именно сумму вы готовы потратить в данный момент на покупку холодильника.
Советуем чрезмерно не экономить на такой технике, а постараться немного подкопить и обзавестись современной моделью. Дело в том, что предыдущее поколение холодильников хоть и дешевле, но обладает рядом недостатков, таких как чрезмерное потребление электроэнергии, шум во время работы, неудобная система разморозки. Новые образцы, напротив, состоят из сплошных достоинств: они невероятно тихие и экономные, обладают презентабельным дизайном и множеством дополнительных функций.
Еще один важный момент при выборе холодильника – его конфигурация. Данное понятие включает в себя как внешнюю составляющую модели, так и ее внутреннюю организацию. И если первый пункт можно подобрать, исходя из собственных вкусовых предпочтений и стилистики кухни, то как правильно выбрать практичную конструкцию?
Прежде всего, оцените потребности своей семьи: чего вы ждете от холодильника? Толко лишь охлаждения продуктов питания, их заморозки, продуцирования охлажденной воды и льда или чего-то еще? От набора конкретных запросов и стоит отталкиваться при подборе нужных характеристик.
Стандартные модели имеют базовые функции, которых вполне достаточно большинству потребителей. Они обладают двумя камерами (для охлаждения и заморозки содержимого), а также разнообразными полочками, емкостями и лотками, адаптированными под конкретные виды продуктов.
Самые современные модели, в дополнение к названному, могут снабжаться диспенсерами для подачи воды и льда, датчиками контроля за свежестью продуктов и их количеством в холодильнике. Особо
умные новинки легко синхронизируются с вашими личными устройствами (ноутбуками, мобильными телефонами), чтобы информировать о всех важных параметрах и позволять вам удаленно регулировать отдельные установки.
Тем, кто хочет идти в ногу со временем и максимально использовать все наработки современных ученых, рекомендуем обратить внимание на холодильники с диспенсером. Это специальное устройство, которое имеет вид небольшого окошка на фронтальной части техники. Главное предназначение диспенсера – производство льда и охлажденной воды.
Конечно, данную функцию сложно назвать самой необходимой, но она довольно востребована среди молодежи. Если вы любитель зажигательных вечеринок или просто используете лед для приготовления охладительных напитков, то диспенсер станет вашим помощником в этом деле. Он сделает необходимую порцию льда быстро и без особых усилий, причем иногда есть вариант приготовления колотого или фигурного вида последнего.
Что касается охлажденной воды, то использовать диспенсер для ее подачи будет особенно удобно в жаркое время года. Так вы сэкономите средства на покупку бутилированной воды и время, необходимое для ее охлаждения.
Выбирая идеальный холодильник для своей кухни, обратите внимание на его технические характеристики, а особенно – на режим энергопотребления. Исходя из конструкции устройства, ему присваивается соответствующий класс энергосбережения, обозначение которого наносится на поверхность.
Сегодня установлены 7 классов энергоэффективности – A, B, C, D, E, F и G. Соответствующая маркировка определяет экономичность потребления электроэнергии при работе холодильника. Наиболее современными и эффективными являются устройства класса А, а наименее – класса G. Первые имеют две подкатегории – А+ и А++, которые указывают на максимальную выгоду холодильника и его экономичную работу. Эти обозначения, как правило, изображаются на зеленом фоне, чтобы визуально подчеркнуть экологичность данной модели холодильника.
Какими бы полезными функциями не обладал ваш холодильник, его внешний вид может стать решающим фактором для совершения покупки.
Сегодня ассортимент моделей настолько велик, что подобрать данную технику не так уж просто. Существуют образцы самых различных размеров, цветов и форм. Можно остановится на традиционном холодильнике белого цвета, а можно выбрать винтажный вариант яркого оттенка.
Обратите внимание на стильный образец, представленный на фото. Небольшой холодильник насыщенного красного цвета очень гармонично сочетается с гарнитуром аналогичной палитры. Несмотря на маленький размер, подобное устройство станет настоящим украшением кухни, подчеркнув ваш безупречный вкус и индивидуальность.
Важным аспектом при выборе идеального холодильника является его размер. Не стоит полагать, что чем больше устройство – тем оно лучше. Наоборот, огромный холодильник, который не используется в полной мере, станет непрактичной покупкой, которая, к тому же, займет много драгоценного пространства.
Рекомендуем оценить фактические потребности своей семьи, исходя из ее состава. Чем больше родственников проживает вместе с вами, тем объемнее холодильник потребуется. И наоборот, для семьи из одного или двух человек подойдет небольшое устройство с минимальным набором функций.
Современные модели холодильников отличаются не только экономичностью в работе, множеством полезных функций и презентабельным внешним видом. Они также оснащены эффективными системами очистки, которые помогут вам поддерживать устройство в идеальном состоянии без особых усилий.
Для того, чтобы нейтрализовать многочисленные запахи внутри холодильника, которые возникают в результате хранения различных продуктов, существует специальная система очистки воздуха. Благодаря активной циркуляции потоков внутри устройства, воздух не застаивается и периодически фильтруется.
Ручная разморозка холодильника – это прошлый век. Современные модели данной техники имеют встроенные датчики, которые сигнализируют о необходимости размораживания. Оно происходит абсолютно автономно, не требуя от вас затрат времени и усилий.