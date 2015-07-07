Дом отдыха в Ялте

Сложно представить отдых в «темном» цвете. Но дизайнеры студии ПЕРСПЕКТИВА ДИЗАЙН создали уют в темных оттенках. Интерьер дома отдыха в Ялте выдержан в строгой гармоничности и сочетании минимального количества цветов. Основная цветовая палитра, на которую сделан упор – это черные и серые оттенки, играя на контрастах ярких цветовых акцентов удалось избежать монотонности и «серости».
Основной задача заключалась в создании интерьера, где на первое место выходят и потребности жильцов в уюте, а не вычурность и помпезность стиля. Поэтому в оформлении пространства доминирует грамотное конструктивное сочетание внешнего оформления с максимальным функциональным упором. Предметы интерьера отличаются простотой и строгостью форм и отсутствием замысловатого декора. Акцент делается на конструкции мебели, ее основном функциональном назначении, и минимальное внимание отведено внешнему виду. Шкаф используется для того чтобы складывать в него вещи, а не разглядывать его богатое оформление, стул – чтоб сидеть, диван – для отдыха. Стильные оживления в интерьер привносят игра света и теней, нестандартные сочетания оттенков и фактур – все это превращает интерьер в гармоничное интересное пространство в котором приятно находиться.
Без лишней сентиментальности – так можно сказать о дизайне спальни. Для оформления выбрали строгость черного и серого тонов, красота которых раскрывается в контрастном использовании. Декор интерьера крайне сдержан, все пространство подчинено четкой геометрии. Центр комнаты занимает кровать, обособленность ей придает надстроенная кубическая конструкция. Легкие шторы серого цвета придают комнате нотку воздушности.
За счет использования однородного цвета, а так же при помощи грамотой расстановки мебели, которая словно сливается с помещением, создается впечатление монолитности пространства. Можно отметить как элемент декора стены: встроенные шкафы словно вырастают из стен и не подают признаков отделенности от комнаты. Темный цвет графита, выраженный древесный рисунок и отсутствие ручек, делают их не только предметами функциональной мебели, но и элементом декора. Кирпичная кладка черного цвета с белой дверью смотрится как нечто космическое.
Интерьер подчинили максимальному функционалу пространственных возможностей. Поэтому дизайнеры постарались избегать деления на комнаты, а использовали зонирование. Стоит обратить внимание на потолок. Эстетической фактурноси ему придали за счет декорирования выступающих балок. Таким образом потолок делится на секции, которые, вдобавок, подчеркнули проведенным по периферии освещением. Для оформления стен и пола используют паркетную доску желто-горчичного цвета. Такой дизайнерский прием – оригинальный элемент зонирования.
За кажущейся простотой форм и цветов, выбранных для оформления гостиной, скрывается функциональная гармония и стиль. Так мягкий стильный диван угловой формы, темно-синий ковер, кирпичная стена с обосновавшейся на ней современной TV техникой образуют островок комфортного отдыха, который может вместить довольно большую компанию.
В оформлении кухни продолжается поддержание стилевого единства интерьера дома. Все та же четкость, угловатость и геометричность предметов интерьера и мебели, та же игра с контрастами цветового оформления. Чтоб избежать скуки, в интерьере используют цветовые акценты: яркая посуда, картины на стенах, статуэтки. Все максимально удобно и мобильно для эксплуатации. Словно нарисованные карандашом каркасные стулья, придают монументальному интерьеру кухни легкость и оригинальность. (Смотреть больше фото)
Дизайн разрабатывался для каждой комнаты отдельно, но все же пространство всего дома подчинено стилевому единству. Так и в спальне, и на кухне, в прихожей, гостиной для декора используют одинаковое оформление горизонтальных и вертикальных поверхностей. Функциональное разделение пространства подчеркнуто различными напольными покрытиями.