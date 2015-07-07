Дом отдыха в Ялте

Сложно представить отдых в «темном» цвете. Но дизайнеры студии ПЕРСПЕКТИВА ДИЗАЙН создали уют в темных оттенках. Интерьер дома отдыха в Ялте выдержан в строгой гармоничности и сочетании минимального количества цветов. Основная цветовая палитра, на которую сделан упор – это черные и серые оттенки, играя на контрастах ярких цветовых акцентов удалось избежать монотонности и «серости».

Основной задача заключалась в создании интерьера, где на первое место выходят и потребности жильцов в уюте, а не вычурность и помпезность стиля. Поэтому в оформлении пространства доминирует грамотное конструктивное сочетание внешнего оформления с максимальным функциональным упором. Предметы интерьера отличаются простотой и строгостью форм и отсутствием замысловатого декора. Акцент делается на конструкции мебели, ее основном функциональном назначении, и минимальное внимание отведено внешнему виду. Шкаф используется для того чтобы складывать в него вещи, а не разглядывать его богатое оформление, стул – чтоб сидеть, диван – для отдыха. Стильные оживления в интерьер привносят игра света и теней, нестандартные сочетания оттенков и фактур – все это превращает интерьер в гармоничное интересное пространство в котором приятно находиться.