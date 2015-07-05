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Топ 5 – Лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Из двухкомнатной в трехкомнатную. Проект квартиры в Балашихе., дизайн-бюро ARTTUNDRA дизайн-бюро ARTTUNDRA Кухня в стиле минимализм
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Прошедшую неделю журналисты homify провели в поисках уникальных проектов. От двухэтажного коттеджа на юге России до невероятной переделки экстерьера и интерьера дома в испанской Валенсии – мы путешествовали по всему миру, чтобы порадовать вас интереснейшими работами известных архитекторов. Проекты дизайнеров интерьера также  не остались без внимания. Какие из них произвели наибольшее впечатление, вы узнаете из подборки Лучшие проекты недели.

1.Из двухкомнатной квартиры в трехкомнатную за 5 шагов

Из двухкомнатной в трехкомнатную. Проект квартиры в Балашихе., дизайн-бюро ARTTUNDRA дизайн-бюро ARTTUNDRA Кухня в стиле минимализм
дизайн-бюро ARTTUNDRA

Из двухкомнатной в трехкомнатную. Проект квартиры в Балашихе.

дизайн-бюро ARTTUNDRA
дизайн-бюро ARTTUNDRA
дизайн-бюро ARTTUNDRA

В этой статье благодаря дизайнерам из студии ARTtundra мы увидим, как можно создать на основе стандартной двухкомнатной квартиры удобную трехкомнатную. Всего за 5 простых шагов вы увидите, на чем строится дизайн-проект перепланировки, а также заметите пару подводных камней, которые мы постараемся помочь обогнуть.

2. До и После: из пустой коробки в элитный коттедж

дизайн интерьера homify
homify

дизайн интерьера

homify
homify
homify

Великолепное превращение в стиле современного гламура ждет читателей в этой статье. Голые стены, которые благодаря студии КМВДИЗАЙН стали домом-крепостью для семейной пары с двумя дочками. 

Коробка дома была куплена уже готовая. Здесь не было окон и дверей, много строительного мусора и даже граффити с надписью «Продам» на фронтальной стене. В то время как все соседи уж построили свои коттеджи, этот стоял и портил вид на всей улице. Новые хозяева не побоялись взяться за его реконструкцию и помогли не только себе, но и будущим соседям. Результаты переделки смотрите здесь

3. До и После: Переделка дома в средиземноморском стиле

La casa de Karen, FGMarquitecto FGMarquitecto
FGMarquitecto

FGMarquitecto
FGMarquitecto
FGMarquitecto

В жилых кварталах Валенсии можно найти немало полуразрушенных домов, хозяева которых постоянно жалуются на то, как сложно жить под текущей крышей и с разваливающейся сантехникой. Жители надеются, что когда-нибудь им повезет, и городские власти позаботятся о том, чтобы вековые дома обрели новую жизнь. Чудеса не часто, но все же случаются. Об одном из таких домов, реконструкцией которого занялась архитектурная фирма Fgmarquitecto, мы расскажем в этой Книге идей.

4. Все, что необходимо знать о кухонных фартуках: 7 практичных советов

Частный дом Минская обл. Angelika Moroz interior design Кухня в классическом стиле
Angelika Moroz interior design

Частный дом Минская обл.

Angelika Moroz interior design
Angelika Moroz interior design
Angelika Moroz interior design

Кухонный фартук можно смело назвать главным украшением кухонного царства. Действительно, именно он способен выразить общее настроение помещения или задать тон интерьеру. Даже если вы не хотите менять мебельный гарнитур, то обновить и преобразить кухню можно постой заменой фартука.

Самые распространенные материалы из которого он изготавливается: керамическая плитка, глянцевое стекло, мозаика, а также МДФ. Сегодня мы расскажем о преимуществах и недостатках каждого из материалов.

5. Идеи для маленькой кухни

Студия в Микрогороде "В лесу", Студия Анастасии Бархатовой Студия Анастасии Бархатовой Кухня в стиле лофт
Студия Анастасии Бархатовой

Студия в Микрогороде В лесу

Студия Анастасии Бархатовой
Студия Анастасии Бархатовой
Студия Анастасии Бархатовой

При неправильном оформлении маленькая кухня может создать массу неудобств. Вроде бы стараешься разместить на ней как можно меньше мебели, экономишь каждый сантиметр, а все равно остается гнетущее ощущение, что все старания напрасны – ничего не помещается и перемещаться по кухне не становится удобнее. 

На самом деле, арсенал дизайнерских методов по растягиванию пространства невероятно широк. В этой Книге идей мы собрали несколько простых и полезных советов по оформлению маленькой кухни, в которой каждый сможет найти что-то полезное для себя.

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