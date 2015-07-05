Топ 5 – Лучшие проекты недели

Великолепное превращение в стиле современного гламура ждет читателей в этой статье. Голые стены, которые благодаря студии КМВДИЗАЙН стали домом-крепостью для семейной пары с двумя дочками.

Коробка дома была куплена уже готовая. Здесь не было окон и дверей, много строительного мусора и даже граффити с надписью «Продам» на фронтальной стене. В то время как все соседи уж построили свои коттеджи, этот стоял и портил вид на всей улице. Новые хозяева не побоялись взяться за его реконструкцию и помогли не только себе, но и будущим соседям. Результаты переделки смотрите здесь.