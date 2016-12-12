На сегодняшний день такое понятие, как столовая комната, стало более условным. Не у всех есть возможность выделить для таких целей целую комнату. Поэтому чаще всего роль столовой играет обеденная зона на кухне или в гостиной. В таком случае важно организовать удобное и компактное помещение, постараться хотя бы визуально увеличить это место для приема пищи. При этом следует подобрать правильный стиль интерьера. При небольших размерах комнаты не следует создавать помпезный классический стиль, ставить резной стол из дерева и пышные кресла. Откажитесь от стульев с высокими спинками, так как они добавляют громоздкости. Мебель должна быть максимально легкая и изящная, конструкции также должны быть очень легкими. Возьмите табуреты небольшого размера, стулья с невысокими спинками.

В данной статье вы узнаете, как сделать маленькую столовую визуально больше. Приведены 6 основных рекомендаций, которые помогут оптимизировать пространство, изменить дизайн интерьера в лучшую сторону.