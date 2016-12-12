На сегодняшний день такое понятие, как столовая комната, стало более условным. Не у всех есть возможность выделить для таких целей целую комнату. Поэтому чаще всего роль столовой играет обеденная зона на кухне или в гостиной. В таком случае важно организовать удобное и компактное помещение, постараться хотя бы визуально увеличить это место для приема пищи. При этом следует подобрать правильный стиль интерьера. При небольших размерах комнаты не следует создавать помпезный классический стиль, ставить резной стол из дерева и пышные кресла. Откажитесь от стульев с высокими спинками, так как они добавляют громоздкости. Мебель должна быть максимально легкая и изящная, конструкции также должны быть очень легкими. Возьмите табуреты небольшого размера, стулья с невысокими спинками.
В данной статье вы узнаете, как сделать маленькую столовую визуально больше. Приведены 6 основных рекомендаций, которые помогут оптимизировать пространство, изменить дизайн интерьера в лучшую сторону.
Как сделать маленькую столовую визуально больше? В любом небольшом помещении предпочтительнее всего использовать многофункциональную и практичную мебель. Что можно приобрести для такого типа столовой? В первую очередь понадобится раскладной стол и стулья, также кухонный диван, в котором есть место для хранения кухонной посуды и продуктов под сидением. Хорошо подумайте об обеденном столе. В случае если у вас небольшая семья, вы не часто готовите еду дома и редко там едите, то не стоит занимать основную часть площади большим прямоугольным столом. Лучше обратите внимание на круглые и овальные столы небольшого размера. Нужно избегать острых углов в маленьком помещении. Если вы хотите поставить шкафы, то берите мебель с узким фасадом.
Как сделать маленькую столовую визуально больше? Создайте интерьер в светлых цветах и оттенках. Помните, что белый цвет всегда делает помещение более просторным. Желательно, чтобы обеденный стол был белым, а стулья – светлыми. Скатерть подойдет молочного оттенка, для стен нужны пастельные тона. Но если вам не нравятся нейтральные цвета, вы предпочитаете насыщенные варианты, то специалисты разрешают применить темные тона. Считается, что такие тона скрадывают углы, а мебель, как будто растворяется на их фоне. Помните, что пастельные оттенки хорошо влияют на эмоциональное состояние человека, добавляют пространству воздушности. Дополнительные или контрастные цвета используйте только для акцентов. Главное – выдержать помещение в одном простом стиле.
Как сделать маленькую столовую комнату визуально больше? Декоративные элементы, конечно же, приветствуются, но их не должно быть слишком много, чтобы пространство не было загромождено. Хорошо подойдут элементы декора из стекла. Они не только украсят помещение, но и привнесут в него легкости. Если столовая комната будет использоваться не постоянно, а время от времени, то там можно поставить дорогостоящие и деликатные предметы. Для проведения семейных торжеств в столовой комнате подойдет хрупкое стекло, роскошный текстиль, резные предметы декора. Если это помещение будет использоваться каждый день, то достаточно взять лишь парочку декоративных элементов. Для особых случаев обязательно припасите декоративные свечи.
Как сделать маленькую столовую комнату визуально больше? Чтобы не размещать дополнительные шкафы, которые непременно скрадывают пространство, используйте стены для хранения всех нужных предметов. Можно сделать большое количество полочек, на них хорошо хранить столовые приборы, специи и даже некоторые декоративные элементы. Некоторые создают в стенах специальные ниши, которые выполняют функции шкафов. Так вы имеете и место для хранения, и не загромождаете комнату.
Особо важную роль в маленькой столовой играет освещение естественного происхождения. Чтобы его максимально обеспечить, выбирайте легкие и прозрачные занавески, ставьте обеденный стол у окна. Если вы хотите присоединить лоджию к кухне, то разместите именно там обеденную зону. Уделите внимание и искусственному освещению, его должно быть достаточно при хмурой погоде или в вечернее время. Над столом обычно вешают красивую люстру, от которой исходит мягкий и теплый свет. Важно избегать прямого света, бьющего прямо в глаза. Расстояние от люстры до стола должно составлять не менее 85 см. Также она не должна быть шире, чем стол. Смело используйте не только люстру, но и бра, торшеры, подвесные лампы, причем не только классического стиля, но и современного.
Со столовой комнатой зеркала могут сотворить настоящее чудо. Для этого можно поставить большое напольное зеркало возле стола. Тогда небольшой стол будет казаться намного больше и вместительнее. В таком зеркале будет отражение ваз с цветами, свечей, столовых приборов, скатерти с красивым узором. Все это создаст уютную атмосферу и расширит пространство. Также можно напротив стола повесить небольшое зеркало, при желании и возможности сделайте всю стену напротив полностью зеркальной. В качестве напольного зеркала подойдет обычное прямоугольное с красивой рамой. Блики света и отражения углубляют пространство, визуально его расширяя.
Таким образом, вы узнали, как сделать маленькую столовую визуально больше. Это оказалось несложно, главное – правильно последовать советам и придерживаться всех нюансов. Не забудьте грамотно зонировать помещение, это значительно оптимизирует пространство. Например, можно зонировать столовую любым способом – сделайте контрастную стену напротив стола (при помощи ярких обоев, фотообоев, картины, темного фона), выделите освещением обеденную зону (повесьте над столом яркий светильник), используйте контрастный ковер. В итоге вы получите привлекательное и эффективное пространство, в котором есть все необходимое.