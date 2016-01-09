Как организовать место для занятий йогой у себя дома?

Важно отметить особую связь практики йоги с гармоничным окружением вообще. Музыка и ароматы способны не только настроить Вас на нужный лад, но так же и коренным образом повлиять на всю практику целиком.

Музыка – это чистая и лишённая осязаемой формы гармония. Наиболее естественным сопровождением практики йоги считаются звуки природы, но не многим реже прибегают к аутентичной музыке Индии, Китая и Японии, отдавая дань уважения Востоку как колыбели таких практик. Установите аудиосистему по периметру для того, чтобы подобно свету, рассеить звук кругом – это поможет создать фон, не требующий лишнего внимания, но, напротив, концентрирующий его. Кроме того, таким образом Вы задействуете всё помещение, что влияет на ощущение воздушности и открытости пространства.

Таким же важным и не менее тонким будет воздействие специальных ароматов. Так же, как и музыка, приятный запах способен активно воздействовать на наше физическое и эмоциональное восприятие пространства практики. Как правило, с этой целью практикующие йогу прибегают к помощи благовоний в виде палочек или пирамидок. Здесь важны также эстетика и ритуал зажжения и размещения таких благовоний в помещении. Высококачественные благовония не способствуют возникновению неприятных физических ощущений, сопровождающих, например, длительное воздействие агрессивных запахов, характерных для ароматических ламп.

Однако и в этом случае необходимо внимательно отнестись к вентиляции помещения, ведь сама йога предполагает обильное количество чистого воздуха, и ароматы необходимы нам только для создания тонкой атмосферы. Для повышения концентрации в йогической практике и повышения работоспособности можно использовать свежие ароматы цитрусов и хвойных, сладковато-пряные запахи корицы, магнолии, сандала и масалы.