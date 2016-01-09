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Как организовать место для занятий йогой у себя дома?

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homify Тренажерный зал в стиле модерн
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В последнее время мы, – отчасти следуя определённой моде, а отчасти из внутренней необходимости в условиях жизни в мегаполисе и по причине определённого стиля и темпа, свойственных для утвердившихся капиталистических отношений, –  начинаем задумываться о том, как перестроить свою жизнь так, чтобы в ней нашлось место и физической активности, и духовности.

Йога, какой мы её знаем, стала для нас символом этого нового миропонимания, сообщила новою радость от ощущения свободы собственного тела. И это чувство и эта свобода требуют сообразной реорганизации среды в которой мы живём – нашего дома.

Пространство для йоги

HOTEL CAL REIET – GUEST HOUSES, Bloomint design Bloomint design Тренажерный зал в средиземноморском стиле
Bloomint design

HOTEL CAL REIET – GUEST HOUSES

Bloomint design
Bloomint design
Bloomint design

Йога – это одна из древнейших систем физических и дыхательных практик, призванных гармонизировать тело и сознание человека. Разумеется, говоря о гармонии, невозможно упускать из виду никаких деталей, тем более настолько значительных. как пространство и среда, в которых проходит практика. Важно хорошо представлять себе различие между пространством для занятий йогой и тренажёрным залом. И хотя здесь нет никаких строгих правил, – каждый человек, практикующий йогу, сам волен определить свои предпочтения, ведь речь идёт о индивидуальном понимании гармоничного – всё-таки возможно выделить несколько ключевых моментов, задействованных в создании правильной атмосферы.

Практикуйте йогу дома: 6 идей на заметку

Shadow Shed, Neil Dusheiko Architects Neil Dusheiko Architects Тренажерный зал в стиле модерн
Neil Dusheiko Architects

Shadow Shed

Neil Dusheiko Architects
Neil Dusheiko Architects
Neil Dusheiko Architects

Специалисты предлагают 6 основных правил,руководствуясь которыми Вы сможете организовать идеальное пространство для занятий йогой: внимательно выбирайте место, будьте аскетичны в мебели, создайте правильное освещение, подберите звуковое окружение, воздействуйте на обоняние, подберите растения и текстиль и организуйте приток свежего воздуха.

Подходящее место

Комната для йоги. Лофт по-восточному «Студия 3.14» Тренажерный зал в стиле лофт
«Студия 3.14»

Комната для йоги. Лофт по-восточному

«Студия 3.14»
«Студия 3.14»
«Студия 3.14»

Осмотритесь. Важно найти не только удобное, но и “правильное” место. Целесообразно выбирать пространство с хотя бы одной свободной стеной, предположить необходимость определённого места для хранения инвентаря. Люди, занимающиеся йогой профессионально, рекомендуют избегать острых углов, следить за тем, чтобы пол в месте, отведённом для практики, был гладким ровным и  не скрипел. Если Вы только начинаете погружаться в практику йоги, обратите внимание на то, что на первых порах может оказаться немаловажным  общее ощущение комфорта и покоя. Постарайтесь ориентировать место практики в направлении окон,  чтобы избежать некоторого неосознанного беспокойства.

Не менее важную роль играет и цветовое решение пространства. Здесь, привычно, вспоминают о пастельном колорите, однако, стоит предпочесть им доминирование цветов натуральных материалов с вкраплениями пастельной гаммы.   Уместной в этом случае кажется стилизация пространства на манер буддистского или индуистского храма, со всевозможными украшениями и статуэтками, или же следование японскому строгому стилю, с его сдержанностью и акцентом на органических элементах, присутствующих в очень скромном количестве.

Минимализм в мебели

Комната для занятий йогой АМСД Тренажерный зал в стиле минимализм
АМСД

Комната для занятий йогой

АМСД
АМСД
АМСД

Не стоит загромождать пространство комнаты, где Вы планируете заниматься йогой. Во-первых, Вам понадобится свободное место, чтобы не ютиться на свободном клочке, а вольготно перемещаться по комнате. Во-вторых, обилие мебели вообще воспринимается обузой, что совсем не кстати, когда речь идёт о расслаблении и сосредоточении внимания на теле. Если вообще отказаться от мебели нет возможности: необходимо где-то хранить коврик и принадлежности для йоги, ставить ароматические лампы и дополнительное мягкое освещение, – остановите свой выбор на лёгкой и не громоздкой мебели, натуральных оттенков или не окрашенного дерева. Минимальное количество полочек и фурнитуры будут плюсом в этом случае.

Освещение

Sinpaş GYO Karaca Residence, Maviperi Mimarlık Maviperi Mimarlık Тренажерный зал в стиле модерн
Maviperi Mimarlık

Maviperi Mimarlık
Maviperi Mimarlık
Maviperi Mimarlık

Помните, что практика йоги должна быть не агрессивной, но и не подобной сну. Интимное и обильное освещение здесь равно не применимы. Постарайтесь найти такой баланс, при котором пространство будет освещено равномерно, но свет этот не будет раздражать Вас. Идеальный вариант – достаточное количество дневного света, рассеянного тонкими бумажными шторами или отражённого от светлого тона стен. Если же Вы предпочитаете практиковать в то время, когда ждать солнца не приходится, выбор стоит остановить на комбинации настенных и напольных светильников не большой мощности, но в таком количестве, чтобы наполнить равномерным светом всё помещение.

Звуки и ароматы

Комната для йоги. Лофт по-восточному «Студия 3.14» Тренажерный зал в стиле лофт
«Студия 3.14»

Комната для йоги. Лофт по-восточному

«Студия 3.14»
«Студия 3.14»
«Студия 3.14»

Важно отметить особую связь практики йоги с гармоничным окружением вообще. Музыка и ароматы способны не только настроить Вас на нужный лад, но так же и коренным образом повлиять на всю практику целиком.

Музыка – это чистая и лишённая осязаемой формы гармония. Наиболее естественным сопровождением практики йоги считаются звуки природы, но не многим реже прибегают к аутентичной музыке Индии, Китая и Японии, отдавая дань уважения Востоку как колыбели таких практик. Установите аудиосистему по периметру для того, чтобы подобно свету, рассеить звук кругом – это поможет создать фон, не требующий лишнего внимания, но, напротив, концентрирующий его. Кроме того, таким образом Вы задействуете всё помещение, что влияет на ощущение воздушности и открытости пространства. 

Таким же важным и не менее тонким будет воздействие специальных ароматов. Так же, как и музыка, приятный запах способен активно воздействовать на наше физическое и эмоциональное восприятие пространства практики. Как правило, с этой целью практикующие йогу прибегают к помощи благовоний в виде палочек или пирамидок. Здесь важны также эстетика и ритуал зажжения и размещения таких благовоний в помещении. Высококачественные благовония не способствуют возникновению неприятных физических ощущений, сопровождающих, например, длительное воздействие агрессивных запахов, характерных для  ароматических ламп. 

Однако и в этом случае необходимо внимательно отнестись к вентиляции помещения, ведь сама йога предполагает обильное количество чистого воздуха, и ароматы необходимы нам только для создания тонкой атмосферы. Для повышения концентрации в йогической практике и повышения работоспособности можно использовать свежие ароматы цитрусов и хвойных, сладковато-пряные запахи корицы, магнолии, сандала и масалы.

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Растения

homify Тренажерный зал в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Комнатные растения, как правило, принято расценивать в качестве сугубо декоративном. В лучшем случае мы вспоминаем о них, как о естественном фильтре. Однако, исходя из особой этики, сопутствующей йоге, цветы и растения могут быть поняты совсем в ином значении. Для Индийской культуры, из которой происходит практика йоги, характерно трепетное, пантеистическое отношение ко всему живому, и растения – не исключение. 

Цветы в доме связывают с развитием творческих способностей у тех, кто живёт в их окружении. Многие растения благотворно воздействуют на сердечно-сосудистую систему и на физическое и психологическое состояние человека в целом. Они способны минимизировать дурное воздействие бытовой техники и синтетических материалов в помещении. Важно и эстетическое понимание функции цветов в помещении: они способствуют созданию атмосферы комфорта, как бы “транслируя” естественный, природный мир в дом.

Декорируя цветами пространство для йоги, будьте внимательны в подборе растения и составлении ансамблей. Дело в том, что традиционно принято закреплять за теми или иными растениями особые, специфические только для них,свойства. Так, например, считается, что азалия поддерживает в доме энергетику бодрости и помогает сконцентрироваться на главном во время практики. Бальзамин используют для создания атмосферы радости и гармонии. 

Калла повышает сопротивляемость человека эмоциональному истощению и стрессам. Монстере приписывается свойство организовывать пространство кругом, приводя все элементы среды к согласию. Кроме этих символических соображений, нужно учитывать и простые качества конкретных растений. Так, не следует держать в комнате, где вы практикуете йогу, сильно пахнущие цветы, вроде лилий или орхидей. А папоротники, например, отличаются тем, что поглощают кислород  ночью, что может сказаться на Вашем самочувствии в процессе практики  в темное время суток

Используйте текстиль

Yogakissen, Levjes-Shop Levjes-Shop Комната для спорта
Levjes-Shop

Levjes-Shop
Levjes-Shop
Levjes-Shop

Текстиль – один из основных элементов дизайна пространства для йоги. Это сопряжено в первую очередь с практической необходимостью: ведь занятия йогой предполагают постоянную смену динамических и статических положений тела, асан, при чём добрая половина из них выполняются на полу, или внизу. Таким образом, коврики и драпировки необходимы, чтобы смягчить контакт с полом, помогая перенести внимание с поверхности кожи на тело в целом, мышцы и связки – важное условие правильного сосредоточение во время выполнения асан. 

Это значит, что выбирая напольные покрытия для занятий йогой нужно исходить из некоторых практических соображений: такие ткани должны быть не слишком грубыми, чтобы не создавать лишнего трения и не раздражать ощущений, и не слишком тонкими, чтобы не “уезжать” и не скомкиваться во время выполнения динамичных положений.

Кроме того, текстиль более всего подходит для декорирования пространства для занятий йогой. Без богато орнаментированных тканей на стенах и декоративных подушек никак не получится создать особый ориентальный стиль, лучше всего сочетающийся с атмосферой восточных практик.

Внутренний климат

La Akoya, Construccions i Reformes Miquel Munar SL Construccions i Reformes Miquel Munar SL Тренажерный зал в стиле минимализм
Construccions i Reformes Miquel Munar SL

Construccions i Reformes Miquel Munar SL
Construccions i Reformes Miquel Munar SL
Construccions i Reformes Miquel Munar SL

Важность вентиляции уже упоминалась, но на этом стоит остановиться ещё раз подробнее. Приток свежего воздуха по важности тут сравним с такой же необходимостью в спортивном зале. Идеальным вариантом можно считать сочетание хорошей  вытяжки и системы увлажнения воздуха, обеспечивающих достаточную концентрацию кислорода в помещении.

Крайне важно, чтобы воздух в комнате для занятий йогой был свежим, но при этом не холодным. Тут так же нет иного критерия, кроме Вашего ощущения: тепло должно быть ровно настолько, чтобы Вы не обращали внимание на температуру воздуха. Если помещение прогревается недостаточно или свежий воздух чрезмерно морозен, подумайте о дополнительном отоплении.

Если Вы задумались о том, как устроить удобное место для занятий йогой, не относитесь к этому как к вынужденной жертве свободным пространством. Ведь специально оборудованное, такое помещение, или даже только участок комнаты, – прекрасно могут служить в остальное время, например, как место проведения чайной церемонии, или просто пространство для отдыха и покоя, более чем необходимое в современном доме.

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А как по Вашему должно выглядеть домашнее пространство для занятий йогой?

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