До и После: Лофт в пригороде

Сегодня журналисты homify отправляются в восточную часть самого веселого города Европы – Амстердама. Как живется голландцам в пригороде столицы Нидерландов? Скорее всего, неплохо, особенно если за переделку их дома берется известная во всем мире архитектурная студия VASD. На радость хозяевам квартир ее специалисты полностью поменяли внутреннюю архитектуру дома. Хотите узнать, как выглядит постройка после реконструкции? Читайте дальше…
Сложно сказать, какой цели служат два расположенных рядом друг с другом входа в дом. Помимо сомнительной функциональной составляющей, они существенно портят внешний вид фасада. Прогрессивным ребятам из VASD, разумеется, не могло понравится такое архитектурное решение, и они решили как можно скорее изменить входную зону дома.
На наш взгляд, результат работы архитекторов вполне достоин похвалы. Два входа были объединены в один и огорожены деревянным забором. Особенно стильно выглядит металлическая решетка, разделяющая фронтальные стены из стекла на асимметричные квадраты. Созданный рисунок на стекле повторяют черные входные ворота из стали.
Представленная на фото кухня, вовсе не выглядит заброшенной, однако с точки зрения дизайнерских трендов, ее интерьер давно потерял связь с современностью. Такие объекты – настоящий лакомый кусочек для специалистов по переделке. Сколько креативных идей можно реализовать на нескольких десятков квадратных метров?
Просторная, светлая кухня выглядит очень аккуратно и современно. Рабочую и обеденную зону разделяет низкий металлический шкаф, кухонная гарнитура с синим фасадом была сделана по индивидуальному заказу, и идеально подходит под не совсем стандартные пропорции помещения. Особый шарм интерьеру придает цветовая гамма, в которой четко прослеживается морской мотив.
Когда-то такой интерьер можно было назвать стильным и современным, но на сегодняшний день он безнадежно устарел. Пространству не помешает небольшая перепланировка, а интерьеру – переделка. Попробуйте представить, как бы вы переоборудовали эту комнату, и посмотрите насколько ваши идеи оказались схожими с идеями голландских архитекторов.
Дизайнерский ход, использованный специалистами в оформлении веранды, повторяется в гостиной. Сочетание стекла, металла и светлого дерева актуально как никогда. Даже этого небольшого фото достаточно для того, чтобы заметить, что благодаря стеклянным дверям, квартира не испытывает недостатка в солнечном свете.
Кислотнаяванная
Рискнем предположить, что в последний раз редизайн этой ванной был осуществлен в лихие 90-е, времена, когда тон в цветовой моде задавали яркие цвета. Чем более кричаще выглядело сочетание красок, тем лучше. Несколько десятков лет спустя едва ли можно представить потенциальных хозяев квартиры, готовых смиренно принять такой дизайн.
Как и во всем интерьере квартиры, в обновленной ванной можно найти множество элементов, позволяющих категоризовать ее как ванную в скандинавском стиле. Ее дизайн органично вписан в общую концепцию, белые стены прекрасно сочетаются с паркетом из светлого дерева. Ее дизайн органично вписан в общую концепцию, белые стены прекрасно сочетаются с паркетом из светлого дерева.
Если вам нравится читать про редизайн интерьера и реконструкцию домов, вас наверняка заинтересует невероятное преображение современной кухни, которому мы посвятили Книгу идей под названием ’До и после: неоклассика на кухне и в гостиной’.