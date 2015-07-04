До и После: Лофт в пригороде

Как и во всем интерьере квартиры, в обновленной ванной можно найти множество элементов, позволяющих категоризовать ее как ванную в скандинавском стиле. Ее дизайн органично вписан в общую концепцию, белые стены прекрасно сочетаются с паркетом из светлого дерева. Ее дизайн органично вписан в общую концепцию, белые стены прекрасно сочетаются с паркетом из светлого дерева.

Если вам нравится читать про редизайн интерьера и реконструкцию домов, вас наверняка заинтересует невероятное преображение современной кухни, которому мы посвятили Книгу идей под названием ’До и после: неоклассика на кухне и в гостиной’.