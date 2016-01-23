Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

До и После: Редизайн квартиры в стиле минимализм

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
| Apartamento em Matosinhos |, Teresa Pinto Ribeiro | Arquitectura & Interiores Teresa Pinto Ribeiro | Arquitectura & Interiores Кухня в стиле модерн
Loading admin actions …

Ремонт старой квартиры, сильно запущенной предыдущим владельцем – очень сложный процесс, требующий не просто готовности к множеству неожиданностей и упорной работе, но и психологическому эффекту.

Старая квартира нуждается в ремонте не просто для замены штукатурки и полового покрытия, но также и для преобразования образа жизни, который в ней сложился. Последнюю проблему отлично решает перепланировка – кухни становятся просторнее, ванные комнаты – удобнее, гостиная заливается светом дополнительных окон, а спальни имеют удобные ниши для модулей хранения.

Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Изначально плохие условия для жизни можно преобразовать и таким образом, что пара важных деталей все же ускользнет из виду. Поэтому владельцы этой квартиры выбрали студию Teresa Pinto Ribeiro | Arquitectura | для помощи в этом деле. Они хотели не просто отремонтировать квартиру, но как любая молодая семья, вдохнуть в нее новую жизнь и сделать приспособленной для активной жизни.

Гостиная до ремонта

| Apartamento em Matosinhos |, Teresa Pinto Ribeiro | Arquitectura & Interiores Teresa Pinto Ribeiro | Arquitectura & Interiores
Teresa Pinto Ribeiro | Arquitectura &amp; Interiores

Teresa Pinto Ribeiro | Arquitectura & Interiores
Teresa Pinto Ribeiro | Arquitectura &amp; Interiores
Teresa Pinto Ribeiro | Arquitectura & Interiores

Зайдя в эту квартиру до покупки, владельцы оценили размах отделки в стиле 80-х: красное ковровое покрытие, мощная деревянная мебель и этнические светильники в стиле позднего средневековья делали квартиру подобием настоящего замка. Ремонта и замены требовало в квартире абсолютно все – от плинтусов и дверей, пола и окон до мебели и всех труб.

Гостиная после ремонта

| Apartamento em Matosinhos |, Teresa Pinto Ribeiro | Arquitectura & Interiores Teresa Pinto Ribeiro | Arquitectura & Interiores Столовая комната в стиле модерн
Teresa Pinto Ribeiro | Arquitectura &amp; Interiores

Teresa Pinto Ribeiro | Arquitectura & Interiores
Teresa Pinto Ribeiro | Arquitectura &amp; Interiores
Teresa Pinto Ribeiro | Arquitectura & Interiores

Купленная из-за своего расположения в хорошем зеленом районе и небольшой стоимости эта квартира после редизайна стала очень современной. На этой фотографии мы видим балкон, ранее спрятанный за огромными шторами, а остекление было полностью демонтировано и и восстановлено по новым технологиям. Кроме того, в гостиной мы видим новый паркетный пол, натяжной потолок со встроенной подсветкой и окраску стен в трендовом оттенке ледяной кофе.

Планировка до ремонта

| Apartamento em Matosinhos |, Teresa Pinto Ribeiro | Arquitectura & Interiores Teresa Pinto Ribeiro | Arquitectura & Interiores
Teresa Pinto Ribeiro | Arquitectura &amp; Interiores

Teresa Pinto Ribeiro | Arquitectura & Interiores
Teresa Pinto Ribeiro | Arquitectura &amp; Interiores
Teresa Pinto Ribeiro | Arquitectura & Interiores

Очень необычная планировка, созданная из типовой квартиры предыдущими владельцами включала стену в гостиной, которая разделяла коридор и саму гостиную на две зоны. Так как ремонт квартиры планировался максимально бюджетный, новые владельцы не стали ее разрушать и оформили коридор в стиле гардеробной, которую вы увидите чуть позже.

Гостиная

| Apartamento em Matosinhos |, Teresa Pinto Ribeiro | Arquitectura & Interiores Teresa Pinto Ribeiro | Arquitectura & Interiores Гостиная в стиле модерн
Teresa Pinto Ribeiro | Arquitectura &amp; Interiores

Teresa Pinto Ribeiro | Arquitectura & Interiores
Teresa Pinto Ribeiro | Arquitectura &amp; Interiores
Teresa Pinto Ribeiro | Arquitectura & Interiores

По другую сторону от гардеробной мы найдем минималистичные полочки для аксессуаров, а рядом – модули хранения основной гостиной комнаты со встроенным TV и камином.

Прихожая

| Apartamento em Matosinhos |, Teresa Pinto Ribeiro | Arquitectura & Interiores Teresa Pinto Ribeiro | Arquitectura & Interiores Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Teresa Pinto Ribeiro | Arquitectura &amp; Interiores

Teresa Pinto Ribeiro | Arquitectura & Interiores
Teresa Pinto Ribeiro | Arquitectura &amp; Interiores
Teresa Pinto Ribeiro | Arquitectura & Interiores

Прихожая теперь – светлая и привлекательная, она выглядит очень современно и не помнит своего «средневекового» прошлого.

Кухня

| Apartamento em Matosinhos |, Teresa Pinto Ribeiro | Arquitectura & Interiores Teresa Pinto Ribeiro | Arquitectura & Interiores Кухня в стиле модерн
Teresa Pinto Ribeiro | Arquitectura &amp; Interiores

Teresa Pinto Ribeiro | Arquitectura & Interiores
Teresa Pinto Ribeiro | Arquitectura &amp; Interiores
Teresa Pinto Ribeiro | Arquitectura & Interiores

На месте маленькой и мрачной кухни, которая с трудом вмещала все необходимое из-за слишком разнообразной мебели – новый проект, ставший воплощением чистого глянцевого минимализма.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Гардеробная

| Apartamento em Matosinhos |, Teresa Pinto Ribeiro | Arquitectura & Interiores Teresa Pinto Ribeiro | Arquitectura & Interiores Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Teresa Pinto Ribeiro | Arquitectura &amp; Interiores

Teresa Pinto Ribeiro | Arquitectura & Interiores
Teresa Pinto Ribeiro | Arquitectura &amp; Interiores
Teresa Pinto Ribeiro | Arquitectura & Interiores

Возвращаясь к гардеробной, которая расположена через стену от гостиной, недалеко от прихожей и двух спален, заметим, как удобно она вписалась в нишу и позволила избежать перепланировки, максимально задействуя имеющиеся условия.

Ванная комната

| Apartamento em Matosinhos |, Teresa Pinto Ribeiro | Arquitectura & Interiores Teresa Pinto Ribeiro | Arquitectura & Interiores Ванная комната в стиле модерн
Teresa Pinto Ribeiro | Arquitectura &amp; Interiores

Teresa Pinto Ribeiro | Arquitectura & Interiores
Teresa Pinto Ribeiro | Arquitectura &amp; Interiores
Teresa Pinto Ribeiro | Arquitectura & Interiores

Яркая ванная комната в трендовом оттенке зеленый флэш, который по версии Pantone стал одним из TOP-10 цветов 2016 года, выглядит просто восхитительно! После белой традиционной плитки яркая зеленая мозаика ощущается целительным тропическим бальзамом на ретро-интерьер!

А еще в этой ванной комнате был оборудован встроенный слив для унитаза и биде, а ванная чаша получила красивый стеклянный экран для душа. И завершающий аккорд – стильный туалетный столик в стиле минимализм с глянцевыми поверхностями.

Лучшие материалы для вас на homify:

Идеальная трехкомнатная квартира;

Галерея дизайнерских спален и будуаров.

Фантастический эко-дом
А вам понравился редизайн в стиле минимализм, или вы бы выбрали другой стиль оформления?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо