До и После: Редизайн квартиры в стиле минимализм

Ремонт старой квартиры, сильно запущенной предыдущим владельцем – очень сложный процесс, требующий не просто готовности к множеству неожиданностей и упорной работе, но и психологическому эффекту.
Старая квартира нуждается в ремонте не просто для замены штукатурки и полового покрытия, но также и для преобразования образа жизни, который в ней сложился. Последнюю проблему отлично решает перепланировка – кухни становятся просторнее, ванные комнаты – удобнее, гостиная заливается светом дополнительных окон, а спальни имеют удобные ниши для модулей хранения.
Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Изначально плохие условия для жизни можно преобразовать и таким образом, что пара важных деталей все же ускользнет из виду. Поэтому владельцы этой квартиры выбрали студию Teresa Pinto Ribeiro | Arquitectura | для помощи в этом деле. Они хотели не просто отремонтировать квартиру, но как любая молодая семья, вдохнуть в нее новую жизнь и сделать приспособленной для активной жизни.
Зайдя в эту квартиру до покупки, владельцы оценили размах отделки в стиле 80-х: красное ковровое покрытие, мощная деревянная мебель и этнические светильники в стиле позднего средневековья делали квартиру подобием настоящего замка. Ремонта и замены требовало в квартире абсолютно все – от плинтусов и дверей, пола и окон до мебели и всех труб.
Купленная из-за своего расположения в хорошем зеленом районе и небольшой стоимости эта квартира после редизайна стала очень современной. На этой фотографии мы видим балкон, ранее спрятанный за огромными шторами, а остекление было полностью демонтировано и и восстановлено по новым технологиям. Кроме того, в гостиной мы видим новый паркетный пол, натяжной потолок со встроенной подсветкой и окраску стен в трендовом оттенке ледяной кофе.
Очень необычная планировка, созданная из типовой квартиры предыдущими владельцами включала стену в гостиной, которая разделяла коридор и саму гостиную на две зоны. Так как ремонт квартиры планировался максимально бюджетный, новые владельцы не стали ее разрушать и оформили коридор в стиле гардеробной, которую вы увидите чуть позже.
По другую сторону от гардеробной мы найдем минималистичные полочки для аксессуаров, а рядом – модули хранения основной гостиной комнаты со встроенным TV и камином.
Прихожая теперь – светлая и привлекательная, она выглядит очень современно и не помнит своего «средневекового» прошлого.
На месте маленькой и мрачной кухни, которая с трудом вмещала все необходимое из-за слишком разнообразной мебели – новый проект, ставший воплощением чистого глянцевого минимализма.
Возвращаясь к гардеробной, которая расположена через стену от гостиной, недалеко от прихожей и двух спален, заметим, как удобно она вписалась в нишу и позволила избежать перепланировки, максимально задействуя имеющиеся условия.
Яркая ванная комната в трендовом оттенке зеленый флэш, который по версии Pantone стал одним из TOP-10 цветов 2016 года, выглядит просто восхитительно! После белой традиционной плитки яркая зеленая мозаика ощущается целительным тропическим бальзамом на ретро-интерьер!
А еще в этой ванной комнате был оборудован встроенный слив для унитаза и биде, а ванная чаша получила красивый стеклянный экран для душа. И завершающий аккорд – стильный туалетный столик в стиле минимализм с глянцевыми поверхностями.
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