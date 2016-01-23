До и После: Редизайн квартиры в стиле минимализм

Ремонт старой квартиры, сильно запущенной предыдущим владельцем – очень сложный процесс, требующий не просто готовности к множеству неожиданностей и упорной работе, но и психологическому эффекту.

Старая квартира нуждается в ремонте не просто для замены штукатурки и полового покрытия, но также и для преобразования образа жизни, который в ней сложился. Последнюю проблему отлично решает перепланировка – кухни становятся просторнее, ванные комнаты – удобнее, гостиная заливается светом дополнительных окон, а спальни имеют удобные ниши для модулей хранения.

Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Изначально плохие условия для жизни можно преобразовать и таким образом, что пара важных деталей все же ускользнет из виду. Поэтому владельцы этой квартиры выбрали студию Teresa Pinto Ribeiro | Arquitectura | для помощи в этом деле. Они хотели не просто отремонтировать квартиру, но как любая молодая семья, вдохнуть в нее новую жизнь и сделать приспособленной для активной жизни.