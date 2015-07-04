Ворота из нержавеющей стали

Впрочем, нержавеющая сталь хороша не только в качестве материала для забора, ограждающего частный дом от окружающего мира. На этом фото мы видим, как элегантно смотрится маленькая калитка из стали. Ее дизайн словно возвращает нас на несколько столетий назад, когда по выложенным из гравия садовым дорожкам неспешно прогуливались влюбленные парочки. Дамы носили шляпы с широкими полями, украшая их плюмажем и драгоценностями, а джентльмены – строгие оксфордские рубашки и накрахмаленные брюки.