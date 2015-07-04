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Ворота из нержавеющей стали

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Stainless Steel Ginkgo Garden Gate, Edelstahl Atelier Crouse: Edelstahl Atelier Crouse: Сад в стиле модерн
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Ворота из нержавеющей стали надежно защитят и украсят ваш дом. Как известно, по одежке встречают… , поэтому, если вы желаете прослыть настоящим хозяином своей территории, выбирайте антикоррозийные ворота из полированной стали. В руках умелых мастеров этот суровый материал примет любую форму, преобразившись в изысканный элемент внешнего декора.

Железная калитка

A Selection of Wrought Iron Gates, Garden Gates Direct Garden Gates Direct Сад Забор и ворота
Garden Gates Direct

A Selection of Wrought Iron Gates

Garden Gates Direct
Garden Gates Direct
Garden Gates Direct

Впрочем, нержавеющая сталь хороша не только в качестве материала для забора, ограждающего частный дом от окружающего мира. На этом фото мы видим, как элегантно смотрится маленькая калитка из стали. Ее дизайн словно возвращает нас на несколько столетий назад, когда по выложенным из гравия садовым дорожкам неспешно прогуливались влюбленные парочки. Дамы носили шляпы с широкими полями, украшая их плюмажем и драгоценностями, а джентльмены – строгие оксфордские рубашки и накрахмаленные брюки.

Ворота для многоэтажных домов

Stainless Steel Garden Gates Edelstahl Atelier Crouse: Сад в стиле модерн
Edelstahl Atelier Crouse:

Stainless Steel Garden Gates

Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:

Многие жители городских домов мечтают о том, чтобы внутренние дворики были защищены от глаз посторонних надежными воротами. В случае, если это позволяет планировка, проход во двор может быть огорожен с помощью крепких стальных прутьев, оснащенных автоматическим электроприводами.

Типы металлических ворот

homify Сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В зависимости от конструкции ворота могут быть двух видов – распашные и откатные. Распашные ворота выглядят солидно и богато, они будут обязательно притягивать взгляды соседей, что позволит вам прямо с порога создать благоприятное впечатление о себе и своем доме. Откатные ворота чаще всего используются в гаражах или в зданиях производственного назначения. Их главное преимущество – неприхотливость в работе и высокая надежность.

Основные преимущества ворот из стали

Stainless Steel Design Edelstahl Atelier Crouse: Сад в стиле модерн
Edelstahl Atelier Crouse:

Stainless Steel Design

Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:

Стальные ворота отличаются механической прочностью, в течении многих лет им не грозит потерять форму, даже при серьезном внешнем воздействии. Даже если ваши ворота сделаны их нержавеющей стали, специалисты рекомендуют регулярно обрабатывать их специальными составами, защищающими от коррозии.

Изготовление

Yeon-hui dong house, ISON ARCHITECTS ISON ARCHITECTS Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
ISON ARCHITECTS

ISON ARCHITECTS
ISON ARCHITECTS
ISON ARCHITECTS

Изготовление ворот из нержавейки происходит в три этапа – сначала специалисты согласуют с заказчиком требования по дизайну и техническим характеристикам конструкции, далее готовый чертеж проекта передается подрядчикам, а затем свежие ворота привозят на участок для проведения монтажных работ. 

Японский стиль. Пример интерьера
Ворота из какого материала предпочитаете вы?

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