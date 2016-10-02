Чего следует остерегаться, декорируя дом?

Чаще всего впечатление, которое производит на нас и наших гостей наш собственный дом, основано не на архитектурных качествах в целом, а на деталях, которыми мы наполняем наше жилище. Преимущественно, именно подбор и согласованность деталей интерьера определяют то, что испытывает человек, находясь в таком доме.
Таким образом, некоторые частные трудности или ошибки, с которыми мы сталкиваемся, декорируя дом, могут повлиять на общее впечатление.
От ошибок в декорировании не застрахован даже и самый вдумчивый хозяин. Как часто, например, неверное впечатление может вызывать предмет или цветовое решение, присутствие которого декоратор объясняет, как личный вкус или причуду. Здесь можно, конечно, вспомнить народную присказку “на вкус и цвет… ”, поэтому, следует раскрыть, что же такое – эти ошибки, и почему им может быть подвержен всякий человек.
Как правило, под ошибками мы понимаем не несоответствие какому-либо стилю или вкусу, а несовпадение с ожиданиями, такую ситуацию, когда разрушается представление о целостности дизайна пространства, когда детали распадаются. В итоге мы рискуем сделать наш дом неуютным и непривлекательным.
Вообще, если Вы сомневаетесь в том, что Вам под силу организовать гармонично и стильно свой дом во всех мелочах, не лишним будет обратиться к специалисту. Существует множество специальных познаний – от эстетики и истории искусств, до технологии и сопромата – которыми руководствуются при создании дизайн-проекта. Однако, не стоит забывать и о том, что во многом дизайн – это разговор о вкусе, и Ваш вкус неизбежно будет не во всём совпадать со вкусом дизайнера, к которому Вы обратились. Так или иначе, мы снова оказываемся перед риском допустить оплошность в декорировании. Чтобы избежать ошибок, необходимо знать некоторые основные принципы работы с пространством.
Говоря о свете дома, главным образом мы имеем в виду правильный уровень освещенности пространства и баланс между естественным и искусственным освещением. Естественное освещение меняется весь день и на протяжении всего года, чему, в некотором смысле, подражает и искусственное освещение. Также стоит учитывать и изменение ситуаций и настроения, а, следовательно, и необходимость в контроле количества света соответствующим образом. Здесь совершенно необходимым приспособлением будет диммер, устройство, позволяющее «прикрутить» яркость осветительных приборов. Контролировать освещение можно и при помощи дополнительных источников света, расположенных в особых функциональных зонах:над рабочим столом, зоной приготовления пищи, в углу для чтения, при туалетном зеркале и в прочих местах.
Распространённая ошибка при освещении комнат: повсеместная установка встроенных светильников. Иногда встроенные светильники подкупают своей дешевизной, от чего некоторые хозяева считают, что для создания достаточного освещения можно просто создать из них сетку на потолке. Однако, этого не достаточно. Подобные встроенные светильники, как правило, эффективны только на 50%: половина энергии выходит в виде тепла. Кроме этого, такие светильники не могут дать достаточного освещения вертикальных поверхностей, на которых мы обычно его и воспринимаем. Таким образом, сетка из встроенных светильников предоставляет нам в лучшем случае только половину возможного освещения и комната остается мрачной. Следует задуматься о том, как усложнить способы освещения комнат
По какой-то привычке экономии пространства, в наших домах почти повсеместно мебели отводится место вплотную и вдоль стен. Однако, сегодня мы наблюдаем иное поветрие. Правильным начинает почитаться способ расстановки, при котором мебель отстранена от стен, а по временам диваны, кресла и кровати выдвигаются и вовсе на середину комнаты. Как бы то ни было, не стоит впадать в крайности ни в ортодоксальном, ни в современном понимании такого порядка.
Прежде, чем декорировать комнату, определитесь с тем центром, вокруг которого будет строиться композиция интерьера. Будь это окном во всю стену или ломберным столиком – в любом случае целесообразным будет сперва привязать расстановку мебели и предметов декора к этому центру, после чего обратитесь к удалённым углам комнаты, где можно создать контрастирующий по эффекту декоративный ансамбль.
Сегодня, как это ни удивительно, в 90% случаев интерьер решается однотонной и скучной “бабушкиной” гамме: доминирующий бежевый, коричнево-бордовый либо зелёный тон. Такое однообразие само по себе наводит тоску, а тем более, когда с подобным мы сталкиваемся всюду и всегда.
Стоит заметить, что цветовое решение помещения – едва ли не самый активный фактор, формирующий общее впечатление. Будьте менее ортодоксальны! Есть множество способов создать уютный и нетривиальный колорит Вашего дома. Нужно также учитывать, что повлиять на восприятие выбранного Вами тона может и уровень освещенности в помещении, и характер и количество предметов мебели, и цвет аксессуаров. Главное, над чем Вам следует задуматься: как колористическое решение связано с функцией помещения, его натуральной и искусственной освещённостью и Вашим ожиданием от атмосферы помещения? При окраске стен необходимо помнить, что тон окрашенной поверхности будет отличаться от цвета на банке или в каталоге. Это связано в первую очередь с тем, как и при помощи чего стены подготовлены под покраску. Поэтому необходимо подобрать три оттенка: основной и два соседних, на пол тона светлее и темнее.После этого следует нанести все три на небольшой подготовленный кусочек поверхности и по прошествии суток сравнить результаты выкраски.
Не предавайтесь скуке и унынию в интерьере! Комната только выиграет, если добавить предмет обстановки с текстурой, узором или цветом, отличным от уже имеющихся. Это придаст пространству глубину и выразительность. Предпочтите однотонной мебели – контрастные варианты: эклектика в моде! Или, остановившись всё-таки на традиционном комплекте диванов и кресел, разнообразьте их контрастными декоративными подушками и покрывалами. Обилие орнаментов и принтов – не только признак нашего времени. Богатые орнаментальные ансамбли – это гармонизирующая среда для Вашей жизни.
Создавайте в каждом помещении свой характер: от не теряющего своего значения дизайна “белого куба” либо традиционной скандинавской сдержанности, до городского “панка”, минимализма или индустриального стиля. Если Вы живёте в студии или однокомнатной квартире, найдите стиль, который в большей степени отвечает Вашим запросам.
Кроме того, не смотря на господствующую эклектику, дизайнеры и архитекторы отмечают, что необходимо не упускать из виду и целостного впечатления от дома как ансамбля.
Очень важно понимать, что тотальное предпочтение практических соображений – соображениям эстетическим, а равно и наоборот, – в доме, предназначенном для жизни, может привести только к разрушению атмосферы и комфорта. Не переусердствуйте с декорациями ведь дом – это не музей и не кукольный домик, но и не отказывайте себе в игре с ними. В конце концов, стерильность хороша только тогда, когда пациент в критическом состоянии, здоровому же организму необходима живая среда.
Не бойтесь проявить инициативу и самостоятельно заняться декорированием собственного дома! Но не забывайте, что как бы ни был приятен и хорош сиюминутный порыв, декорирование требует внимательности, сосредоточения и учёта многих обстоятельств – в таком случае Вы сможете создать в своём доме такую атмосферу, которая со временем не станет Вас отягощать или расстраивать.