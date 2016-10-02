Чего следует остерегаться, декорируя дом?

Говоря о свете дома, главным образом мы имеем в виду правильный уровень освещенности пространства и баланс между естественным и искусственным освещением. Естественное освещение меняется весь день и на протяжении всего года, чему, в некотором смысле, подражает и искусственное освещение. Также стоит учитывать и изменение ситуаций и настроения, а, следовательно, и необходимость в контроле количества света соответствующим образом. Здесь совершенно необходимым приспособлением будет диммер, устройство, позволяющее «прикрутить» яркость осветительных приборов. Контролировать освещение можно и при помощи дополнительных источников света, расположенных в особых функциональных зонах:над рабочим столом, зоной приготовления пищи, в углу для чтения, при туалетном зеркале и в прочих местах.

Распространённая ошибка при освещении комнат: повсеместная установка встроенных светильников. Иногда встроенные светильники подкупают своей дешевизной, от чего некоторые хозяева считают, что для создания достаточного освещения можно просто создать из них сетку на потолке. Однако, этого не достаточно. Подобные встроенные светильники, как правило, эффективны только на 50%: половина энергии выходит в виде тепла. Кроме этого, такие светильники не могут дать достаточного освещения вертикальных поверхностей, на которых мы обычно его и воспринимаем. Таким образом, сетка из встроенных светильников предоставляет нам в лучшем случае только половину возможного освещения и комната остается мрачной. Следует задуматься о том, как усложнить способы освещения комнат