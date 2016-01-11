Мини-дом: 55 метров в стиле макси

Новый тренд на маленькие дома, которые с элегантной легкостью создают комфортабельный стиль жизни молодой семьи, развивается фантастическими темпами. Этот проект площадью 55 квадратных метров от студии Bates Masi Architects выглядит не просто современно, но и по-футуристичному очаровательно!
Со стороны улицы дом выглядит именно так – стильный, супер-маленький и просто красивый он вместится даже на самый узкий и небольшой участок, а на стандартном будет иметь огромный газон и многочисленные террасы.
В данном варианте он расположен в очень люксовом месте – всего в 150 метрах от пляжа Хэмптонс на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, США. Очень трендовое и традиционное место для всесезонного отдыха на берегу Атлантического океана делает этот проект еще более вдохновляющим!
С этой стороны мы видим, что дом будто стал в три раза больше, и дело не только в дополнительном высоком основании, но и в панорамном остеклении длиной в 5 метров с метровым перерывом на дымоход.
Два этажа этого дома сидят на достаточно высоком фундаменте, который был реализован из-за расположения участка на влажной низменности. Здесь, недалеко от океана, почва весной становится мокрой и нежелательно жить на реальном первом этаже, а уж отдыхать тем более комфортабельнее чуть повыше.
Этот 55 метровый дом изучает геометрические решения для создания люксового вида с минимумом элементов.
Интересная история этого дома началась 40 лет назад, когда молодая супружеская пара на волне расширения собственного бизнеса купила данный участок на будущее, для постройки собственного летнего домика.
В тот момент, когда они все-таки решили начать постройку, они столкнулись с независимыми от них ограничениями от правительства на счет высоты, площади и других габаритных параметров дома. В итоге стратегия архитектора заключалась в том, чтобы сделать маленький дом достаточно люксовым и комфортабельным для супружеского летнего отдыха с современным шиком.
В итоге мы получили одну большую комнату на первом этаже, вместе с лестницей на нижний и верхний уровень и гостевую туалетную комнату. В самой комнате расположилась кухня и столовая, позволяющая принимать гостей, а также с удовольствием готовить всего лишь в 150 метрах от океана (2 минуты пешком).
Для столь маленького пространства подразумевалась легкая и светлая отделка, и владельцы ею довольны. С этого ракурса виден модуль хранения на первом этаже и коридор на втором, ведущий в спальню в стеклянном кубе и ванную комнату в конце коридора.
Еще одно потрясающее место в доме – патио, которое может стать частью улицы или дома по вашему желанию, благодаря специальным окнам, умеющим полностью открывать одну из стен террасы навстречу природе.
Ознакомившись с планировкой, мы уже знаем, что войдя в дом, попадем в столовую и на кухню, а справа от нас будет туалетная комната. Пройдя дальше, за ней мы найдем лестницу внизу, а за кухней – лестницу наверх.
Такой маленький домик все-таки стал воплощением мечты для пары супругов, которые хотели создать в традиционном Хемптонсе с классическими домиками в стиле коастал и отделкой сайдингом что-то принципиально более современное.
Такой дом может стать идеальной возможностью для молодой семьи, если заменить зону крытой террасы на детскую. С отоплением с помощью «теплых полов», можно жить супружеской паре с маленьким ребенком, тогда как стоимость конструкции при простых геометрических формах и материалах будет совсем невелика!
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