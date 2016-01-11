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Мини-дом: 55 метров в стиле макси

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
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Новый тренд на маленькие дома, которые с элегантной легкостью создают комфортабельный стиль жизни молодой семьи, развивается фантастическими темпами. Этот проект площадью 55 квадратных метров от студии Bates Masi Architects выглядит не просто современно, но и по-футуристичному очаровательно!

Парадный фасад

Beach Hampton homify Дома в стиле модерн
homify

Beach Hampton

homify
homify
homify

Со стороны улицы дом выглядит именно так – стильный, супер-маленький и просто красивый он вместится даже на самый узкий и небольшой участок, а на стандартном будет иметь огромный газон и многочисленные террасы.

В данном варианте он расположен в очень люксовом месте – всего в 150 метрах от пляжа Хэмптонс на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, США. Очень трендовое и традиционное место для всесезонного отдыха на берегу Атлантического океана делает этот проект еще более вдохновляющим!

Фасад со стороны балкона

Beach Hampton homify Дома в стиле модерн
homify

Beach Hampton

homify
homify
homify

С этой стороны мы видим, что дом будто стал в три раза больше, и дело не только в дополнительном высоком основании, но и в панорамном остеклении длиной в 5 метров с метровым перерывом на дымоход.

Два этажа этого дома сидят на достаточно высоком фундаменте, который был реализован из-за расположения участка на влажной низменности. Здесь, недалеко от океана, почва весной становится мокрой и нежелательно жить на реальном первом этаже, а уж отдыхать тем более комфортабельнее чуть повыше.

Этот 55 метровый дом изучает геометрические решения для создания люксового вида с минимумом элементов.

История этого дома

Beach Hampton homify Дома в стиле модерн
homify

Beach Hampton

homify
homify
homify

Интересная история этого дома началась 40 лет назад, когда молодая супружеская пара на волне расширения собственного бизнеса купила данный участок на будущее, для постройки собственного летнего домика.

Хеппи-энд

Beach Hampton homify Дома в стиле модерн
homify

Beach Hampton

homify
homify
homify

В тот момент, когда они все-таки решили начать постройку, они столкнулись с независимыми от них ограничениями от правительства на счет высоты, площади и других габаритных параметров дома. В итоге стратегия архитектора заключалась в том, чтобы сделать маленький дом достаточно люксовым и комфортабельным для супружеского летнего отдыха с современным шиком.

Дизайн интерьера

Beach Hampton homify Кухня в стиле модерн
homify

Beach Hampton

homify
homify
homify

В итоге мы получили одну большую комнату на первом этаже, вместе с лестницей на нижний и верхний уровень и гостевую туалетную комнату. В самой комнате расположилась кухня и столовая, позволяющая принимать гостей, а также с удовольствием готовить всего лишь в 150 метрах от океана (2 минуты пешком).

Оформление и отделка

Beach Hampton homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
homify

Beach Hampton

homify
homify
homify

Для столь маленького пространства подразумевалась легкая и светлая отделка, и владельцы ею довольны. С этого ракурса виден модуль хранения на первом этаже и коридор на втором, ведущий в спальню в стеклянном кубе и ванную комнату в конце коридора.

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Терраса

Beach Hampton homify Спальня в стиле модерн
homify

Beach Hampton

homify
homify
homify

Еще одно потрясающее место в доме – патио, которое может стать частью улицы или дома по вашему желанию, благодаря специальным окнам, умеющим полностью открывать одну из стен террасы навстречу природе.

Вечерний вид

Beach Hampton homify Дома в стиле модерн
homify

Beach Hampton

homify
homify
homify

Ознакомившись с планировкой, мы уже знаем, что войдя в дом, попадем в столовую и на кухню, а справа от нас будет туалетная комната. Пройдя дальше, за ней мы найдем лестницу внизу, а за кухней – лестницу наверх.

Такой маленький домик все-таки стал воплощением мечты для пары супругов, которые хотели создать в традиционном Хемптонсе с классическими домиками в стиле коастал и отделкой сайдингом что-то принципиально более современное.

Такой дом может стать идеальной возможностью для молодой семьи, если заменить зону крытой террасы на детскую. С отоплением с помощью «теплых полов», можно жить супружеской паре с маленьким ребенком, тогда как стоимость конструкции при простых геометрических формах и материалах будет совсем невелика!

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