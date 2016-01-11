Мини-дом: 55 метров в стиле макси

Со стороны улицы дом выглядит именно так – стильный, супер-маленький и просто красивый он вместится даже на самый узкий и небольшой участок, а на стандартном будет иметь огромный газон и многочисленные террасы.

В данном варианте он расположен в очень люксовом месте – всего в 150 метрах от пляжа Хэмптонс на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, США. Очень трендовое и традиционное место для всесезонного отдыха на берегу Атлантического океана делает этот проект еще более вдохновляющим!