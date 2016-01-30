Дом-сюрприз в стиле минимализм

При поиске дома мечты в том районе, который вам понравился, мы часто сталкиваемся с разочарованием. Несмотря на то, что окружение, парки, доступность работы и школ нас полностью устраивает, конкретного объекта на продажу найти нам не удается.
В таком случае вы можете либо поискать другой, не менее хороший район, либо все-таки воплотить свою мечту с помощью архитектора. Молодая семья, купившая дом, который вы видите на фотографии ниже, с первого взгляда влюбилась в эти изогнутые улочки, традиционные коттеджи с садами и солнечные парки, но смогла найти лишь дом, слишком маленький для их большой семьи и к тому же нуждающийся в ремонте.
На фотографии вы видите дом уже после ремонта, серым цветом обозначена его старая часть, к которой были пристроены дополнительные модули, в том числе крыльцо и ванная над ним.
Этот маленький домик был отремонтирован студией архитектуры Löffler Weber | Architekten, которая заменила кровлю, остекление, штукатурку, планировку и даже приготовила нам настоящий сюрприз на заднем дворике!
Всего через фотографию вы увидите сюрприз, приготовленный для вас архитекторами homify. Он покажет, как можно изменить стиль и весь образ небольшого традиционного европейского коттеджа.
Огромная пристройка, стильная и минималистичная, с шикарным ландшафтным бассейном в восточном стиле и лаконичной террасой выглядит просто фантастически! Зеленые насаждения создают здесь ощущение уютного уголка, а на крыше гостиной мы найдем еще одну террасу, специально для принятия солнечных ванн!
С помощью пристройки архитектору удалось добавить дому гостиную, кухню и столовую, спальню и ванную комнату наверху, а также дополнительное хозяйственное помещение и гараж. Таким образом, детская смогла стать более просторной и светлой, а хозяева дома приняли участие в проектировании собственного мастер-сьюта с уже упомянутой террасой.
Главной же целью пристройки изначально стало присоединение большой гостиной, ведь в традиционном коттедже ее площадь не превышала 18 квадратных метров и была в среднем состоянии. Здесь гостиная оформлена в стиле европейский урбан. В ней мы найдем минималистичную отделку пола и частично стен древесиной, белые оштукатуренные стены и бетонный потолок с лаковым покрытием.
Шикарно выглядит и новая кухня с минималистичными фасадами и в некоторых местах особенно широкими столешницами у окна! Мечта хозяйки об идеальной кухне здесь явно осуществилась!
На втором этаже в оригинале были очень тесные комнаты, не позволявшие в их формате создать достаточно хорошее место для жизни современной семьи. Сейчас здесь расположена детская, мастер-сьют с ванной комнатой и гардеробной для родителей и еще одна ванная комната для детей.
Лаконичная гардеробная, разместившаяся между спальней родителей и ванной комнатой, выглядит потрясающе. Совмещая европейские традиции и восточный минимализм, она является прекрасным примером современного европейского стиля в дизайне интерьера новой архитектуры.
Мы напомним, что гардеробная и мастер-сьют в целом стали частью этого дома благодаря пристройке, которая потребовала дополнительных вложений со стороны владельцев, но полностью окупилась. Теперь этот просторный и современный дом стоит в милом пригороде, где есть полувековые деревья, красивые традиционные коттеджи и витает ощущение семейного благополучия.
Такой вариант пристройки подойдет тем, кто не хочет въезжать в новый район, в котором, несомненно, тоже есть очень весомые преимущества, но часто не хватает особенного чувства традиционности. Если вас интересуют другие проекты пристроек, просто введите это слово в поиске вверху и справа на homify и вы получите массу интересных сведений.
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