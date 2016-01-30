Дом-сюрприз в стиле минимализм

При поиске дома мечты в том районе, который вам понравился, мы часто сталкиваемся с разочарованием. Несмотря на то, что окружение, парки, доступность работы и школ нас полностью устраивает, конкретного объекта на продажу найти нам не удается.

В таком случае вы можете либо поискать другой, не менее хороший район, либо все-таки воплотить свою мечту с помощью архитектора. Молодая семья, купившая дом, который вы видите на фотографии ниже, с первого взгляда влюбилась в эти изогнутые улочки, традиционные коттеджи с садами и солнечные парки, но смогла найти лишь дом, слишком маленький для их большой семьи и к тому же нуждающийся в ремонте.