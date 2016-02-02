Современный дом с душой романтика

Стильный и очень красивый коттедж в стиле немецкого модерна с особенными декоративными элементами – работа архитекторов из студии Böser Architektur. В основе их проекта лежал не просто модный дизайн, но и экологичные материалы отделки, солнечное панорамное остекление со всех сторон дома и высокая энергоэффективность.

Дом рассчитан на семью с двумя маленькими детьми, а значит планировка соответствует ожиданиям молодой хозяйки. Здесь есть большая терраса для сушки белья, огромная гостиная с игровыми уголками и множеством стеллажей не только для книг, но и игрушек, а также место для размещения в доме габаритных детских игрушек и комплексов.