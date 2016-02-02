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Современный дом с душой романтика

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
S.line wohnen bei Stuttgart, böser architektur böser architektur Дома в стиле модерн
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Стильный и очень красивый коттедж в стиле немецкого модерна с особенными декоративными элементами – работа архитекторов из студии Böser Architektur. В основе их проекта лежал не просто модный дизайн, но и экологичные материалы отделки, солнечное панорамное остекление со всех сторон дома и высокая энергоэффективность.

Дом рассчитан на семью с двумя маленькими детьми, а значит планировка соответствует ожиданиям молодой хозяйки. Здесь есть большая терраса для сушки белья, огромная гостиная с игровыми уголками и множеством стеллажей не только для книг, но и игрушек, а также место для размещения в доме габаритных детских игрушек и комплексов.

​Дизайн экстерьера

S.line wohnen bei Stuttgart, böser architektur böser architektur Дома в стиле модерн
böser architektur

böser architektur
böser architektur
böser architektur

Но в первую очередь, в этом проекте привлекает современный дизайн его экстерьера. Стильное сочетание черной и белой штукатурки и натуральной древесины с панорамным остеклением от пола до потолка восхищает! Комнаты, залитые солнечным светом, выглядят очень позитивно и наглядно показывают нам, каким должен быть современный семейный коттедж.

Комбинации в отделке

S.line wohnen bei Stuttgart, böser architektur böser architektur Дома в стиле модерн
böser architektur

böser architektur
böser architektur
böser architektur

Еще один интересный тип окон – встроенные в наклонную стену второго уровня сплошные окна, оформленные снаружи натуральной древесиной. Главная их изюминка – организация подоконника, которая практически невозможна в традиционном варианте при остеклении в пол.

Терраса

S.line wohnen bei Stuttgart, böser architektur böser architektur Балконы и веранды в эклектичном стиле
böser architektur

böser architektur
böser architektur
böser architektur

На этой прекрасной террасе над автостоянкой можно посидеть с друзьями или родственниками, организовать сушку белья и даже отпраздновать маленький семейный День Рождения. Красивые виды удалось найти именно с этого места, ведь с остальных сторон мы видим, что высокие ели закрывают вид на долину.

Гостиная и столовая

S.line wohnen bei Stuttgart, böser architektur böser architektur Гостиная в стиле модерн
böser architektur

böser architektur
böser architektur
böser architektur

Дом, оформленный в современном стиле с нотками гламура, всегда смотрится очень интересно. Современная и практичная отделка (керамическая плитка, паркет и штукатурка) отлично подходит для семейного дома, тогда как модные аксессуары добавляют интерьеру трендовый подход.

Дизайн лестницы

S.line wohnen bei Stuttgart, böser architektur böser architektur Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
böser architektur

böser architektur
böser architektur
böser architektur

Особенно привлекает в этом проекте дизайн лестницы. Ступени, будто подвешенные в воздухе, на самом деле крепятся к стене и к потолку с помощью металлических тросов. Сами ступени выполнены из натуральной древесины и очень приятны на ощупь.

Детская

S.line wohnen bei Stuttgart, böser architektur böser architektur Детская комната в стиле модерн
böser architektur

böser architektur
böser architektur
böser architektur

Одна из детских комнат выглядит очень позитивно и имеет тот самый удобный для игр и чтения подоконник. Расположенная на втором этаже, она также имеет частично наклоненную стену, что делает проект более нестандартным и менее типовым.

Но самая главная часть этого проекта – возможная быстрая конвертация из семейного в стильный и предельно модный. Она будет видна через три года, когда с пейзажа исчезнут яркие элементы детских горок, горы ярких коробок, игрушек и различных детских аксессуаров.

Планировка и подход к архитектуре

S.line wohnen bei Stuttgart, böser architektur böser architektur Дома в стиле модерн
böser architektur

böser architektur
böser architektur
böser architektur

Тогда практичная отделка в стиле минимализм проявит свою эстетику во всей красе, стены получат новую покраску, а сам дом так и останется семейным гнездышком, но уже оформленным в более лаконичном стиле под семью с детьми-подростками.

Тогда и игровая на втором этаже станет кабинетом с панорамным остеклением и видом на горную долину, а детская быстро превратится в стильную спальню в стиле минимализм. Такой дом как основа. С высокими потолками, красивым дизайном экстерьера и просторными комнатами он может пройти этапы жизни вместе с вашей семьей: полупустое, но просторное новоселье; наводнение в виде детских игрушек в первые 5 лет; школьные хлопоты и домашних питомцев и все последующие этапы, меняясь вместе с вами.

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