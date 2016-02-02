Дом будущего: стеклянный куб

Стильный проект дома, который отлично показывает креативный образ жизни хозяев и повышает им статус, как настоящим оригиналам, спроектирован студией L3P Architekten ETH FH SIA AG. Несмотря на то, что проект выглядит очень современным и почти футуристичным, в первую очередь он основан на стандартных элементах в планировке, просто сконфигурированных в новом свете.
Планировка дома очень непроста, и вы не раз удивитесь, просматривая фотографии, как эффектно здесь были использованы уровни и подиумы. В доме вы найдете один просторный мастер-сьют, гостиную, кухню и столовую, местечко для богемного отдыха с гамаком и гостевую туалетную комнату. Но главная изюминка дома – полностью стеклянный экстерьер, в котором окна имеют тонирование для приватности, отражающее примерно наполовину.
Уникальное строение разместилось на участке со склоном, с помощью которого архитектор продумал расположение гаража и хозяйственных помещений на цокольном этаже. Так, сам дом, видимый нами с этого ракурса особенно хорошо, получился полностью жилым – чистым и аккуратным местом для жизни перфекциониста.
На заднем дворике мы найдем крыльцо у дома, по которому можно выйти к террасам у небольшого бассейна. Здесь же – оригинальная дорожка вниз к улице, составленная из больших бетонных блоков наподобие крупных булыжников.
Экстерьер дома и ландшафтный дизайн выполнены в стиле минимализм – строгие линии и контуры здесь выглядят очень просто, хотя и реализованы по очень нестандартной схеме.
С этой стороны мы видим, что асимметричное остекление влияет на общий облик дома, делая его абсолютно оригинальным. В некоторых местах существует угловое остекление – самое эффектное, например, в зоне кухни и столовой.
Остекление по модулям не напрямую связано с планировкой – в комнате может быть всего лишь одно или все пять окон в зависимости от определенной концепции. В любом доме остекление имеет огромное влияние на психологическое ощущение человека, поэтому здесь оно использовано с особой аккуратностью.
Итак, представьте, что вы въехали в подземный гараж и оставили там свой автомобиль, а теперь поднимаетесь по лестнице в жилой дом. Вас встречают дизайнерские светильники, черные тонированные экраны и целая коллекция семейных фотографий, возвращая вас из мира работы в мир семьи.
Затем вы обнаруживаете себя на кухне, проходите в зону гамака для отдыха и любуетесь очаровательными лесными пейзажами вокруг. В дизайне интерьера этих комнат использован очень оригинальный стиль – гламурная эклектика с готическим налетом драматизма, реализованная при этом с помощью исключительно современной мебели.
Кухня, состоящая из трех модулей – двух ярких и одного глянцевого черного – выглядит очень необычно на фоне бетонных стен, пола и потока. Встроенная подсветка ловко управляет глянцевыми поверхностями и заставляет их добавлять урбанистическому интерьеру лоска и шика.
Поднимаясь дальше, на следующий уровень, мы найдем прямо в лестничном холле особенное место в богемном стиле. Модные модульные диваны в стиле пэчворк, дизайнерские светильники из меди и статуя Будды создает здесь веселое, но расслабляющее настроение.
Планировка этого дома рассчитана на жизнь одного или двух человек (например, семейной пары), поэтому мастер-сьют – единственная приватная зона в доме. Она включает в себя гостиную в стиле домашнего кинотеатра, ванную чашу в спальне и отдельную душевую, а также встроенные модули хранения в зоне коридора.
Поднимаясь в зону спальни, вы чувствуете себя персонажем сказочного мультфильма о современной принцессе. Кажется, что в этом интерьере есть капелька всего – эклектики, позитива, драматичности и брутальности в одном флаконе!
Ванная чаша изысканно расположилась в спальне. Для нее специально были выбраны особенные шторы, которые даже при зажженной внутри люстре не позволяют увидеть ничего снаружи. А само гламурное решение в планировке отлично подходит для пары.
Очень сложно до конца представить себе в голове планировку этого здания, но такие проекты и создаются для того, чтобы мы не могли больше держать типовую и понятную архитектуру под полным контролем и позволили себе что-то более оригинальное!
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