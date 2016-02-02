Дом будущего: стеклянный куб

Стильный проект дома, который отлично показывает креативный образ жизни хозяев и повышает им статус, как настоящим оригиналам, спроектирован студией L3P Architekten ETH FH SIA AG. Несмотря на то, что проект выглядит очень современным и почти футуристичным, в первую очередь он основан на стандартных элементах в планировке, просто сконфигурированных в новом свете.

Планировка дома очень непроста, и вы не раз удивитесь, просматривая фотографии, как эффектно здесь были использованы уровни и подиумы. В доме вы найдете один просторный мастер-сьют, гостиную, кухню и столовую, местечко для богемного отдыха с гамаком и гостевую туалетную комнату. Но главная изюминка дома – полностью стеклянный экстерьер, в котором окна имеют тонирование для приватности, отражающее примерно наполовину.