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Дом будущего: стеклянный куб

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Wohnhaus Dielsdorf, L3P Architekten ETH FH SIA AG L3P Architekten ETH FH SIA AG Дома в стиле модерн
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Стильный проект дома, который отлично показывает креативный образ жизни хозяев и повышает им статус, как настоящим оригиналам, спроектирован студией L3P Architekten ETH FH SIA AG. Несмотря на то, что проект выглядит очень современным и почти футуристичным, в первую очередь он основан на стандартных элементах в планировке, просто сконфигурированных в новом свете.

Планировка дома очень непроста, и вы не раз удивитесь, просматривая фотографии, как эффектно здесь были использованы уровни и подиумы. В доме вы найдете один просторный мастер-сьют, гостиную, кухню и столовую, местечко для богемного отдыха с гамаком и гостевую туалетную комнату. Но главная изюминка дома – полностью стеклянный экстерьер, в котором окна имеют тонирование для приватности, отражающее примерно наполовину.

Дом со стороны улицы

Wohnhaus Dielsdorf, L3P Architekten ETH FH SIA AG L3P Architekten ETH FH SIA AG Дома в стиле модерн
L3P Architekten ETH FH SIA AG

L3P Architekten ETH FH SIA AG
L3P Architekten ETH FH SIA AG
L3P Architekten ETH FH SIA AG

Уникальное строение разместилось на участке со склоном, с помощью которого архитектор продумал расположение гаража и хозяйственных помещений на цокольном этаже. Так, сам дом, видимый нами с этого ракурса особенно хорошо, получился полностью жилым – чистым и аккуратным местом для жизни перфекциониста.

Задний дворик

Wohnhaus Dielsdorf, L3P Architekten ETH FH SIA AG L3P Architekten ETH FH SIA AG Дома в стиле модерн
L3P Architekten ETH FH SIA AG

L3P Architekten ETH FH SIA AG
L3P Architekten ETH FH SIA AG
L3P Architekten ETH FH SIA AG

На заднем дворике мы найдем крыльцо у дома, по которому можно выйти к террасам у небольшого бассейна. Здесь же – оригинальная дорожка вниз к улице, составленная из больших бетонных блоков наподобие крупных булыжников.

Экстерьер дома и ландшафтный дизайн выполнены в стиле минимализм – строгие линии и контуры здесь выглядят очень просто, хотя и реализованы по очень нестандартной схеме.

Планировка

Wohnhaus Dielsdorf, L3P Architekten ETH FH SIA AG L3P Architekten ETH FH SIA AG Дома в стиле модерн
L3P Architekten ETH FH SIA AG

L3P Architekten ETH FH SIA AG
L3P Architekten ETH FH SIA AG
L3P Architekten ETH FH SIA AG

С этой стороны мы видим, что асимметричное остекление влияет на общий облик дома, делая его абсолютно оригинальным. В некоторых местах существует угловое остекление – самое эффектное, например, в зоне кухни и столовой.

Остекление по модулям не напрямую связано с планировкой – в комнате может быть всего лишь одно или все пять окон в зависимости от определенной концепции. В любом доме остекление имеет огромное влияние на психологическое ощущение человека, поэтому здесь оно использовано с особой аккуратностью.

Путешествие по дому

Wohnhaus Dielsdorf, L3P Architekten ETH FH SIA AG L3P Architekten ETH FH SIA AG Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
L3P Architekten ETH FH SIA AG

L3P Architekten ETH FH SIA AG
L3P Architekten ETH FH SIA AG
L3P Architekten ETH FH SIA AG

Итак, представьте, что вы въехали в подземный гараж и оставили там свой автомобиль, а теперь поднимаетесь по лестнице в жилой дом. Вас встречают дизайнерские светильники, черные тонированные экраны и целая коллекция семейных фотографий, возвращая вас из мира работы в мир семьи.

Уголок с гамаком

Wohnhaus Dielsdorf, L3P Architekten ETH FH SIA AG L3P Architekten ETH FH SIA AG Гостиная в стиле модерн
L3P Architekten ETH FH SIA AG

L3P Architekten ETH FH SIA AG
L3P Architekten ETH FH SIA AG
L3P Architekten ETH FH SIA AG

Затем вы обнаруживаете себя на кухне, проходите в зону гамака для отдыха и любуетесь очаровательными лесными пейзажами вокруг. В дизайне интерьера этих комнат использован очень оригинальный стиль – гламурная эклектика с готическим налетом драматизма, реализованная при этом с помощью исключительно современной мебели.

Кухня

Wohnhaus Dielsdorf, L3P Architekten ETH FH SIA AG L3P Architekten ETH FH SIA AG Кухня в стиле модерн
L3P Architekten ETH FH SIA AG

L3P Architekten ETH FH SIA AG
L3P Architekten ETH FH SIA AG
L3P Architekten ETH FH SIA AG

Кухня, состоящая из трех модулей – двух ярких и одного глянцевого черного – выглядит очень необычно на фоне бетонных стен, пола и потока. Встроенная подсветка ловко управляет глянцевыми поверхностями и заставляет их добавлять урбанистическому интерьеру лоска и шика.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Местечко для отдыха

Wohnhaus Dielsdorf, L3P Architekten ETH FH SIA AG L3P Architekten ETH FH SIA AG Гостиная в стиле модерн
L3P Architekten ETH FH SIA AG

L3P Architekten ETH FH SIA AG
L3P Architekten ETH FH SIA AG
L3P Architekten ETH FH SIA AG

Поднимаясь дальше, на следующий уровень, мы найдем прямо в лестничном холле особенное место в богемном стиле. Модные модульные диваны в стиле пэчворк, дизайнерские светильники из меди и статуя Будды создает здесь веселое, но расслабляющее настроение.

Мастер-сьют

Wohnhaus Dielsdorf, L3P Architekten ETH FH SIA AG L3P Architekten ETH FH SIA AG Гостиная в стиле модерн
L3P Architekten ETH FH SIA AG

L3P Architekten ETH FH SIA AG
L3P Architekten ETH FH SIA AG
L3P Architekten ETH FH SIA AG

Планировка этого дома рассчитана на жизнь одного или двух человек (например, семейной пары), поэтому мастер-сьют – единственная приватная зона в доме. Она включает в себя гостиную в стиле домашнего кинотеатра, ванную чашу в спальне и отдельную душевую, а также встроенные модули хранения в зоне коридора.

Волшебное зазеркалье

Wohnhaus Dielsdorf, L3P Architekten ETH FH SIA AG L3P Architekten ETH FH SIA AG Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
L3P Architekten ETH FH SIA AG

L3P Architekten ETH FH SIA AG
L3P Architekten ETH FH SIA AG
L3P Architekten ETH FH SIA AG

Поднимаясь в зону спальни, вы чувствуете себя персонажем сказочного мультфильма о современной принцессе. Кажется, что в этом интерьере есть капелька всего – эклектики, позитива, драматичности и брутальности в одном флаконе!

Ванная чаша

Wohnhaus Dielsdorf, L3P Architekten ETH FH SIA AG L3P Architekten ETH FH SIA AG Спальня в стиле модерн
L3P Architekten ETH FH SIA AG

L3P Architekten ETH FH SIA AG
L3P Architekten ETH FH SIA AG
L3P Architekten ETH FH SIA AG

Ванная чаша изысканно расположилась в спальне. Для нее специально были выбраны особенные шторы, которые даже при зажженной внутри люстре не позволяют увидеть ничего снаружи. А само гламурное решение в планировке отлично подходит для пары.

Вечерний вид

Wohnhaus Dielsdorf, L3P Architekten ETH FH SIA AG L3P Architekten ETH FH SIA AG Дома в стиле модерн
L3P Architekten ETH FH SIA AG

L3P Architekten ETH FH SIA AG
L3P Architekten ETH FH SIA AG
L3P Architekten ETH FH SIA AG

Очень сложно до конца представить себе в голове планировку этого здания, но такие проекты и создаются для того, чтобы мы не могли больше держать типовую и понятную архитектуру под полным контролем и позволили себе что-то более оригинальное!

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