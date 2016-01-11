Возобновляемые источники энергии в вашем доме

Использование в домах возобновляемых источников энергии из года в год становится все более популярным. Они все чаще применяются для производства энергии, необходимой для работы жилых и коммерческих зданий и поэтому привлекают всеобщее внимание. Инвесторы и домовладельцы начинают контролировать экологический аспект энергопотребления и снижают эксплуатационные расходы на благо природы.
В настоящее время очень популярны возобновляемые источники энергии, которые лишь отчасти покрывают нужды частного домовладения. Обычно такие источники основываются на энергии ветра, солнца, рек, геотермальной энергии, а также на биожидкостях.
Несмотря на то, что оборудование – солнечные батареи, бойлеры для биомассы и другие вещи стоят больше, чем, например, обычный газовый котел для отопления дома, эти инвестиции помогают вам жить абсолютно иным образом и знать о том, что вы делаете все возможное для сохранение природы и будущего своих детей и внуков.
Ниже мы представляем вам некоторые из самых популярных способов использования возобновляемых источников энергии и надеемся, что вас заинтересует один из них.
Снижение парникового эффекта, аккуратное отношение к атмосфере, снижение заболеваемости от загрязнений окружающей среды, скидку на энергии в будущем и возможность построить иной порядок, не основанный на ископаемом топливе.
Небольшие ветряные мельницы, фотоэлектрические панели, тепловые насосы, солнечное тепло и котлы на биомассе дают нам надежду на высокотехнологичное будущее в рамках более безопасной добычи энергии и более разумного ее расходования.
Солнце каждый день доставляет огромные волны энергии на Землю в виде солнечного излучения. Мы можем не только загорать, греть свой бассейн, купаться в теплом озере, но также использовать эту энергию для обеспечения комфортной жизни и внутри своего дома.
Самый популярный отопительный прибор, который использует солнечную энергию – солнечный коллектор. Такие коллекторы помогут снизить затраты на отопление дома и нагрев воды, хотя в северных широтах не совсем подходят для отопления. Коллекторы в виде плоских панелей или батарей в виде стеклянных трубок, которые установлены чаще всего на крыше, еще и смотрятся футуристично.
В зависимости от климата, широты (угла наклона солнца в определенные месяца) солнечные коллекторы способны обеспечивать 60-70% от годовой потребности для горячей воды и 90-100% в течение летних месяцев. Окупать же свою стоимость они начинают с потребления около 30-35%.
Еще один способ использования солнечного излучения с помощью солнечных панелей – оборудованные фотоэлементы, преобразующие солнечную энергию в электрическую энергию. Производимое в течение дня электричество накапливается в аккумуляторах и позволяет использовать его после наступления темноты, таким образом помогая использовать солнечную энергию на все 100%.
Важно, что большинство электронных устройств в домах предназначены для переменного тока, а солнечные панели производят постоянный ток, и чтобы использовать ее, вы должны поставить инвертор. Инвертор отвечает за преобразование постоянного тока в переменный и тогда напряжение будет соответствовать требованиям обычной электросети. Таким образом, электричество может быть использовано для быта: электроники, бытовой техники, отопления и других нужд.
Расположенные во многих частных эко-домах турбины ветряных мельниц малы и подходят, главным образом, домам, которые не имеют больших потребностей в энергии. Как правило, они не рассматриваются как единственный источник энергии, потому что они не гарантируют стабильную подачу из-за переменчивости ветра. Такая турбина может обеспечить, например, освещение и работу мелких электроприборов.
На рынке существует множество гибридных ветро-солнечных систем, которые сочетают в себе оба типа устройств – ветряные турбины и фотоэлектрические панели. Эти системы позволяют эффективно использовать солнечную энергию и ветер и сделать подачу энергии стабильной и полноценной.
Тепловой насос является нагревательным прибором, который является энергосберегающим и экологически чистым, что позволяет снижать затраты на отопление дома. Тепловой насос не производит энергию сам по себе, но он получает ее из окружающей среды, а затем позволят отапливать дом. Он использует частицы возобновляемых источников энергии, которые накапливаются в воде, воздухе или грунте.
Насосы очень удобно использовать, потому что они не требуют технического обслуживания. Они могут быть использованы для отопления или нагрева воды.
Еще один эффективный способ получения энергии – котел на особенном топливе, так называемой биомассе. Она может продаваться в виде брикетов, гранул или стружки. Большой плюс в пользу использования котлов на биомассе, что образовавшийся во время сгорания биомассы диоксид углерода в результате поглощается растительностью и не попадает в атмосферу.
Использование биомассы помогает освоению пустошей и утилизации отходов. Биомасса состоит из отходов домашнего хозяйства, остатков от обрезки в садах и парках, на сельскохозяйственных угодьях, в лесных хозяйствах, а также промышленных отходов. Горит биомасса в специально сконструированных котлах с увеличенной площадью поверхности теплообмена для лучшего перемешивания отработанных газов при наличии избытка воздуха. Эти котлы имеют специальную камеру для сжигания древесных отходов и могут также отапливаться дровами.
Еще один способ – использование с помощью специальной установки тепла из-под земли (геотермальная энергия). Таким образом, ваш дом становится автономным местом для жизни. Такая идея подходит и для холодного климата. Геотермальные установки продаются и устанавливаются специалистами и требуют внесения в общий архитектурный проект здания.
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