Дом, который удивляет на каждом шагу

Есть такие архитекторы и дизайнеры интерьера, которые выбрав и разработав концепцию, найдя материалы отделки и декор, не останавливаются на достигнутом и еще на целый уровень повышают качество своих проектов оригинальными идеями и свежими решениями.
Среди них профессионалы из студии Alberico & Giachetti Architetti Associati, которые вдохновляют нас своим подходом к работе – успешным, сильным и многообещающим!
Этот деревянный семейный коттедж – отличное доказательство их мастерства и высокого уровня, который заставляет нас задуматься именно о такой жизни – красивой и стильной на 100%!
Идиллический лесной пейзаж, окружающий этот дом, выглядел бы не полным без современных архитектурных изысков и сверкающих отражений в панорамном остеклении. Выполненный в традициях европейской архитектуры – с врезанными в мансарду окнами, дымоходом и достаточно прямолинейным фасадом, этот дом подготовил для нас множество подарков в своем проекте.
Несколько из них мы найдем на заднем дворике, где выстроена баня с душевыми и комнатой отдыха, а также спальнями для гостей. Укрытая несколькими деревьями в саду, баня выглядит как самостоятельная постройка – небольшой гостевой коттедж.
Также на участке есть бассейн с мощеными террасами для отдыха в любое время года и ландшафтный дизайн в современном стиле. Расположенный в Италии этот дом может похвастаться невероятным панорамным остеклением, полностью открывающим возможности жизни на свежем воздухе.
Отдельно от гостиной мы найдем здесь комнату-сюрприз – эклектичную каминную с дизайнерской мягкой мебелью, стильными скульптурами и красивыми открытыми стенами из материала постройки – клееного бруса. Камин тоже украшен под брус, а красивые потолочные балки являются частью реальной конструкции. Кроме того, по всему дому расположены традиционные встроенные деревянные стеллажи (для книг, мелочей и аксессуаров), окрашенные в бежевый.
На кухне находится столовый уголок в стиле американского ретро – с постером легендарной компании, стильными разноцветными стульями и столом, который является частью подоконника. Здесь трое детей развлекаются, пока мама занимается кулинарией. Так она может проводить с ними больше времени, чем в кухне изолированного типа.
Основная столовая для всей семьи располагается в соседнем помещении и имеет прекрасное освещение с четырех сторон – две стены имеют непосредственное остекление, а с двух противоположных можно увидеть окна других комнат, благодаря планировке открытого типа.
Главная парадная гостиная выполнена в стиле индастриал – строгие металлические отблески здесь можно увидеть в мебели, лестнице и практически в любом элементе. Конечно, в сочетании с постройкой из клееного бруса данный стиль больше напоминает эклектику, действительно поддерживая множество традиций.
Элегантная спальня хозяев в стиле мастер-сьют имеет характерную планировку – в комплексе мы найдем спальню, зону будуара, гардеробную и ванную комнату. Выбранный кофейно-серый оттенок подает ее очень стильной и современной.
Зона парадного подъезда этого дома замощена прямоугольными плитами из натурального камня. Достаточно просторная для приема гостей она может вместить сразу несколько автомобилей и имеет красивый вид на дополнительную летнюю столовую с красивым камином.
Еще один сюрприз этого проекта – удивительный зеркальный экран в изумрудном цвете, он позволяет вспомнить легендарную сказку о волшебном Изумрудном городе и делает этот семейный дом для пары с детьми просто потрясающим местом для жизни!
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