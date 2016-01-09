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Дом, который удивляет на каждом шагу

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
casa in legno, alberico & giachetti architetti associati alberico & giachetti architetti associati Дома в стиле модерн
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Есть такие архитекторы и дизайнеры интерьера, которые выбрав и разработав концепцию, найдя материалы отделки и декор, не останавливаются на достигнутом и еще на целый уровень повышают качество своих проектов оригинальными идеями и свежими решениями.

Среди них профессионалы из студии Alberico & Giachetti Architetti Associati, которые вдохновляют нас своим подходом к работе – успешным, сильным и многообещающим!

Этот деревянный семейный коттедж – отличное доказательство их мастерства и высокого уровня, который заставляет нас задуматься именно о такой жизни – красивой и стильной на 100%!

Дизайн экстерьера

casa in legno, alberico & giachetti architetti associati alberico & giachetti architetti associati Дома в стиле модерн
alberico &amp; giachetti architetti associati

alberico & giachetti architetti associati
alberico &amp; giachetti architetti associati
alberico & giachetti architetti associati

Идиллический лесной пейзаж, окружающий этот дом, выглядел бы не полным без современных архитектурных изысков и сверкающих отражений в панорамном остеклении. Выполненный в традициях европейской архитектуры – с врезанными в мансарду окнами, дымоходом и достаточно прямолинейным фасадом, этот дом подготовил для нас множество подарков в своем проекте.

Комплекс построек

casa in legno, alberico & giachetti architetti associati alberico & giachetti architetti associati Дома в стиле модерн
alberico &amp; giachetti architetti associati

alberico & giachetti architetti associati
alberico &amp; giachetti architetti associati
alberico & giachetti architetti associati

Несколько из них мы найдем на заднем дворике, где выстроена баня с душевыми и комнатой отдыха, а также спальнями для гостей. Укрытая несколькими деревьями в саду, баня выглядит как самостоятельная постройка – небольшой гостевой коттедж.

Также на участке есть бассейн с мощеными террасами для отдыха в любое время года и ландшафтный дизайн в современном стиле. Расположенный в Италии этот дом может похвастаться невероятным панорамным остеклением, полностью открывающим возможности жизни на свежем воздухе.

Каминная комната

casa in legno, alberico & giachetti architetti associati alberico & giachetti architetti associati Гостиная в стиле модерн
alberico &amp; giachetti architetti associati

alberico & giachetti architetti associati
alberico &amp; giachetti architetti associati
alberico & giachetti architetti associati

Отдельно от гостиной мы найдем здесь комнату-сюрприз – эклектичную каминную с дизайнерской мягкой мебелью, стильными скульптурами и красивыми открытыми стенами из материала постройки – клееного бруса. Камин тоже украшен под брус, а красивые потолочные балки являются частью реальной конструкции. Кроме того, по всему дому расположены традиционные встроенные деревянные стеллажи (для книг, мелочей и аксессуаров), окрашенные в бежевый.

Кухня в американском стиле

casa in legno, alberico & giachetti architetti associati alberico & giachetti architetti associati Кухня в стиле модерн
alberico &amp; giachetti architetti associati

alberico & giachetti architetti associati
alberico &amp; giachetti architetti associati
alberico & giachetti architetti associati

На кухне находится столовый уголок в стиле американского ретро – с постером легендарной компании, стильными разноцветными стульями и столом, который является частью подоконника. Здесь трое детей развлекаются, пока мама занимается кулинарией. Так она может проводить с ними больше времени, чем в кухне изолированного типа.

Столовая

casa in legno, alberico & giachetti architetti associati alberico & giachetti architetti associati Столовая комната в стиле модерн
alberico &amp; giachetti architetti associati

alberico & giachetti architetti associati
alberico &amp; giachetti architetti associati
alberico & giachetti architetti associati

Основная столовая для всей семьи располагается в соседнем помещении и имеет прекрасное освещение с четырех сторон – две стены имеют непосредственное остекление, а с двух противоположных можно увидеть окна других комнат, благодаря планировке открытого типа.

Гостиная

casa in legno, alberico & giachetti architetti associati alberico & giachetti architetti associati Гостиная в стиле модерн
alberico &amp; giachetti architetti associati

alberico & giachetti architetti associati
alberico &amp; giachetti architetti associati
alberico & giachetti architetti associati

Главная парадная гостиная выполнена в стиле индастриал – строгие металлические отблески здесь можно увидеть в мебели, лестнице и практически в любом элементе. Конечно, в сочетании с постройкой из клееного бруса данный стиль больше напоминает эклектику, действительно поддерживая множество традиций.

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Спальня в стиле мастер-сьют

casa in legno, alberico & giachetti architetti associati alberico & giachetti architetti associati Спальня в стиле модерн
alberico &amp; giachetti architetti associati

alberico & giachetti architetti associati
alberico &amp; giachetti architetti associati
alberico & giachetti architetti associati

Элегантная спальня хозяев в стиле мастер-сьют имеет характерную планировку – в комплексе мы найдем спальню, зону будуара, гардеробную и ванную комнату. Выбранный кофейно-серый оттенок подает ее очень стильной и современной.

Парадный подъезд

casa in legno, alberico & giachetti architetti associati alberico & giachetti architetti associati Дома в стиле модерн
alberico &amp; giachetti architetti associati

alberico & giachetti architetti associati
alberico &amp; giachetti architetti associati
alberico & giachetti architetti associati

Зона парадного подъезда этого дома замощена прямоугольными плитами из натурального камня. Достаточно просторная для приема гостей она может вместить сразу несколько автомобилей и имеет красивый вид на дополнительную летнюю столовую с красивым камином.

Архитектурная изюминка

casa in legno, alberico & giachetti architetti associati alberico & giachetti architetti associati Дома в стиле модерн
alberico &amp; giachetti architetti associati

alberico & giachetti architetti associati
alberico &amp; giachetti architetti associati
alberico & giachetti architetti associati

Еще один сюрприз этого проекта – удивительный зеркальный экран в изумрудном цвете, он позволяет вспомнить легендарную сказку о волшебном Изумрудном городе и делает этот семейный дом для пары с детьми просто потрясающим местом для жизни!

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