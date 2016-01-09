Дом, который удивляет на каждом шагу

Есть такие архитекторы и дизайнеры интерьера, которые выбрав и разработав концепцию, найдя материалы отделки и декор, не останавливаются на достигнутом и еще на целый уровень повышают качество своих проектов оригинальными идеями и свежими решениями.

Среди них профессионалы из студии Alberico & Giachetti Architetti Associati, которые вдохновляют нас своим подходом к работе – успешным, сильным и многообещающим!

Этот деревянный семейный коттедж – отличное доказательство их мастерства и высокого уровня, который заставляет нас задуматься именно о такой жизни – красивой и стильной на 100%!