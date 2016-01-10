Дом, не нуждающийся в отоплении

Солнечное отопление, которое естественным образом прогревает дом до нужной температуры, реализовано студией AllesWirdGut Architektur ZT GmbH в этом интересном проекте. Суть такого типа отопления в том, что сам дом строится максимально герметичным, а солнечная энергия приходит в него с помощью панорамного остекления.
Этот проект мы нашли для вас в живописном Южном Тироле, в Австрии. Он имеет общую площадь в 320 квадратных метров, два этажа и необычную форму прямоугольной трапеции. В такой максимально эффективной манере архитектор использовал рельефный участок.
Дома, которые используют солнечную энергию для отопления напрямую, называются пассивными или солнечными и не связаны с использованием солнечных панелей. Компактный формат дома, крупноформатное остекление, полная изоляция окон фасадов таким образом, что через них просто не выходит воздух и тепло – рецепт строительства такого дома. Минимизация потерь тепла и максимизация его задержки в здании и получения с помощью окон является основой проектирования пассивных домов.
Стильный фасад в стиле модерн оформлен в комбинированном стиле. Отделка с помощью железа, штукатурки и натурального дерева – не редкость в современной архитектуре Австрии, но здесь она дополнена интересными круглыми световыми окнами.
Терраса, место для которой пришлось вырезать прямо в склоне холма, имеет самый лучший вид в доме. Она специально спроектирована для любования пейзажами и находится недалеко от кухонной зоны в здании. Прочный навес может выдержать даже слой снега, а клумба расцветает летом и создает яркое обрамление для вида на горы.
Стильные столовая и гостиная оформлены в очень современном стиле – основа из минимализма разбавляется эклектичной мягкой мебелью и ярким принтом кресел в столовой. Модули хранения здесь очень компактны и занимают одну из стен комнаты полностью, тем самым освобождая стену с пейзажными окнами от лишней визуальной нагрузки.
Кухня, оформленная в стиле ретро, выглядит в этом доме очень необычно.Особенные оливковые оттенки древесины, простые и глянцевые деревянные фасады сразу напоминают о фильме «Уолл-стрит» с Майклом Дугласом и точно такой же цветовой гаммой и стильным подходом.
Белоснежная ванная комната выглядит совершенно по-другому. Определяя атмосферу полного расслабления, она является идеальным дополнением такого проекта в живописной горной долине. Окно в этом помещении открывается, делая доступным небольшой постамент по типу террасы для отдыха.
Невидимые экраны балкона в спальне поражают тем, как шикарно они открывают вид на окружающий пейзаж даже с кровати! Оформленная в стиле минимализм спальня имеет и невидимые модули хранения в цвет стен и белые окна и двери.
С этой стороны мы видим два окна – спальни и ванной комнаты на втором этаже, а под ними – окна гостиной. Оригинальная планировка и использование декоративных конструкций из бетона помогают сделать дом на вид больше. Еще две спальни расположены слева на фасаде, над верандой, а подъездной путь расположен справа и ведет в очаровательный городок с домиками в стиле шале.
Пассивный дом – настоящий прорыв для частной архитектуры в Южном Тироле, где в декабре отметка температуры падает до -15 в самую холодную ночь года. В основном температура декабря и января – днем около 1-10 градусов тепла и ночью около 5 градусов холода, она отлично переносится этим пассивным домом, который отапливает себя сам с помощью накопления солнечной энергии из окон.
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