Дом, не нуждающийся в отоплении

С этой стороны мы видим два окна – спальни и ванной комнаты на втором этаже, а под ними – окна гостиной. Оригинальная планировка и использование декоративных конструкций из бетона помогают сделать дом на вид больше. Еще две спальни расположены слева на фасаде, над верандой, а подъездной путь расположен справа и ведет в очаровательный городок с домиками в стиле шале.

Пассивный дом – настоящий прорыв для частной архитектуры в Южном Тироле, где в декабре отметка температуры падает до -15 в самую холодную ночь года. В основном температура декабря и января – днем около 1-10 градусов тепла и ночью около 5 градусов холода, она отлично переносится этим пассивным домом, который отапливает себя сам с помощью накопления солнечной энергии из окон.

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