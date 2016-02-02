Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

До и После: Реконструкция квартиры с WOW-эффектом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Rénovation d'un appartement bruxellois, Alizée Dassonville | architecture Alizée Dassonville | architecture Спальня в стиле модерн
Loading admin actions …

Не многие проекты реконструкций поражают нас так, как этот. Казалось бы, что можно сделать с этой квартирой в кирпичном доме, который пережил уже три капитальных ремонта за свою историю, имеет узкий фасад и холодные полы? Архитектурная студия Alizée Dassonville | Architecture из Бельгии не согласилась с вариантом его запустения и решила организовать в формате старых стен новое пространство и сделать из квартиры современный проект, под стать новой хозяйке.

Плюсы многих старых зданий – высокие потолки, изысканные и оригинальные элементы декора, но здесь они почти все отсутствовали. Лишь высокие потолки и хорошее местоположение в историческом центре – были хорошим стартом для ремонта квартиры.

Общая площадь квартиры – 80 квадратных метров, она помогла реализовать просторную гостиную, кухню и ванную комнату, а также небольшую спальню в стиле минимализм. Архитектор Элиза Дассонвиль назвала свой проект «Тетрис» за то, что очень долго выбирала конечную планировку и постоянно перемещала различные зоны туда и обратно, подбирая оптимальный вариант.

Фотография в процессе ремонта

Rénovation d'un appartement bruxellois, Alizée Dassonville | architecture Alizée Dassonville | architecture Кухня в стиле модерн
Alizée Dassonville | architecture

Alizée Dassonville | architecture
Alizée Dassonville | architecture
Alizée Dassonville | architecture

Ровные и крепкие кирпичные стены с деревянными перекрытиями, некоторые из которых пришлось поменять, являлись основой всего здания уже более 80 лет. В процессе редизайна стены и потолки были выровнены, пол первого этажа получил мощную теплую прослойку воздуха, а в некоторых комнатах были снесены старые стены для увеличения открытой площади.

Кроме того, были заменены абсолютно все коммуникации – электропроводка, отопление, водоснабжение и канализационная система нуждались в полном демонтаже.

Площадь многих комнат тоже не соответствовала пожеланиям новых хозяев, поэтому перепланировка включала в себя не просто увеличение комнат, но и иногда замену их положения в доме.

Кухня после ремонта

Rénovation d'un appartement bruxellois, Alizée Dassonville | architecture Alizée Dassonville | architecture Кухня в стиле модерн
Alizée Dassonville | architecture

Alizée Dassonville | architecture
Alizée Dassonville | architecture
Alizée Dassonville | architecture

Изящная брюссельская квартира, получившая в награду за хорошо сохраненные стены эту потрясающую кухню, стала просто невероятно красивой! Ранее ей не хватало текучести, организованного хранения и солнечного света, ведь одна из ее частей – средняя – была особенно мрачной без окна! Теперь благодаря сносу перегородок в кухню проникает свет из гостиной, а сам гарнитур выглядит очень стильно!

Дизайн интерьера

Rénovation d'un appartement bruxellois, Alizée Dassonville | architecture Alizée Dassonville | architecture Гостиная в стиле модерн
Alizée Dassonville | architecture

Alizée Dassonville | architecture
Alizée Dassonville | architecture
Alizée Dassonville | architecture

Дизайн интерьера в этой квартире продиктован желанием увеличить визуально ощущение простора комнат с помощью белого цвета и добавить легкий, воздушный акцент в интерьер старой постройки.

Так, для дизайна был выбран стиль европейский урбан, сочетающий в себе многие трендовые европейские тенденции и основанный на минимализме и организованности. Сейчас в квартире – гостиная, кухня, две спальни, а также множество бонусов – отдельная прачечная, ванная комната, гостевая туалетная комната и небольшой «подвал» для хранения на цокольном этаже.

Гостиная

Rénovation d'un appartement bruxellois, Alizée Dassonville | architecture Alizée Dassonville | architecture Гостиная в стиле модерн
Alizée Dassonville | architecture

Alizée Dassonville | architecture
Alizée Dassonville | architecture
Alizée Dassonville | architecture

Самая светлая и изысканная комната – гостиная, она оформлена серой и белой мебелью и декором. А приятные голубые и сиреневые акценты позволяют сделать интерьер более насыщенным, не используя слишком яркие пятна цвета.

Ванная комната

Rénovation d'un appartement bruxellois, Alizée Dassonville | architecture Alizée Dassonville | architecture Ванная комната в стиле модерн
Alizée Dassonville | architecture

Alizée Dassonville | architecture
Alizée Dassonville | architecture
Alizée Dassonville | architecture

Реконструкция ванной комнаты в стиле минимализм выполнена безупречно. Отсутствие видимых швов между мебелью, отделкой, керамикой и ванной чашей выглядит идеально, особенно в контексте капитального ремонта старой квартиры!

Детская

Rénovation d'un appartement bruxellois, Alizée Dassonville | architecture Alizée Dassonville | architecture Спальня в стиле модерн
Alizée Dassonville | architecture

Alizée Dassonville | architecture
Alizée Dassonville | architecture
Alizée Dassonville | architecture

Маленькая детская реализована в комнате вверх по лестнице.Не смотря на свои достаточно скромные размеры (около 10 квадратов), она выглядит очень привлекательно. Встроенные модули хранения расположены вдоль одной из стен и под подиумом, что экономит место в комнате и делает ее более легкой и приятной на вид.

Сюрпризы, подарки и очаровательные идеи декора от homify:

Дом с характером: кирпичный коттедж в Германии;

Интересные идеи для дизайна спальни.

Современный дом с душой романтика
А вам нравятся статьи о квартирах и домах после капитального ремонта?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо