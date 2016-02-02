До и После: Реконструкция квартиры с WOW-эффектом

Не многие проекты реконструкций поражают нас так, как этот. Казалось бы, что можно сделать с этой квартирой в кирпичном доме, который пережил уже три капитальных ремонта за свою историю, имеет узкий фасад и холодные полы? Архитектурная студия Alizée Dassonville | Architecture из Бельгии не согласилась с вариантом его запустения и решила организовать в формате старых стен новое пространство и сделать из квартиры современный проект, под стать новой хозяйке.

Плюсы многих старых зданий – высокие потолки, изысканные и оригинальные элементы декора, но здесь они почти все отсутствовали. Лишь высокие потолки и хорошее местоположение в историческом центре – были хорошим стартом для ремонта квартиры.

Общая площадь квартиры – 80 квадратных метров, она помогла реализовать просторную гостиную, кухню и ванную комнату, а также небольшую спальню в стиле минимализм. Архитектор Элиза Дассонвиль назвала свой проект «Тетрис» за то, что очень долго выбирала конечную планировку и постоянно перемещала различные зоны туда и обратно, подбирая оптимальный вариант.