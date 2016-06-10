Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

До и После: Ремонт, в который НЕВОЗМОЖНО поверить!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Remodelação de apartamento - Campo de Ourique, EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA
Loading admin actions …

Если дать дому второй шанс, он может превратиться в прекрасную принцессу. Мы на homify знаем об этом не понаслышке. На этот раз наши архитекторы из студии EAO-PORTUGAL, ARQUITECTURA lda в Лиссабоне, Португалия сделали почти невозможное и мы спешим поделиться с вами результатом их работы!

Некоторые дома выглядят буквально невозможными для жизни – и не просто сейчас, а в принципе, в будущем. Но не каждый архитектор или дизайнер сможет поставить крест на капитальном и еще крепком строении, особенно, если находится новый владелец с горящими глазами и желанием изменить дом к лучшему.

В данном проекте полностью разбитый дом, в котором не было оставлено ничего, кроме основных стен, стал стильным, красивым, а из-за огромного пласта проделанной работы еще и очень вдохновляющим проектом! Посмотрим на него вместе?

Кухня до ремонта

Remodelação de apartamento - Campo de Ourique, EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA
EAO – PORTUGAL ARQUITECTURA

EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA
EAO – PORTUGAL ARQUITECTURA
EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA

Особенно удручающая кухня выглядит очень скромно, разве что оригинальный сохранившийся дымоход для печи вызывает симпатию к историческому прошлому португальской архитектуры.

Кажется, что этому дому действительно ничего не может помочь… кроме профессиональных архитекторов и дизайнеров, влюбленных в свою работу. Кстати, в Португалии реконструкция домов – вполне традиционное дело, которое производится в массовом порядке. То, что имеет красивые традиционные экстерьеры, хорошую основу и расположение на красивой улице, обязательно восстанавливается, а не сносится ради построек в стиле модерн.

Интересно, что такие заказы принимают архитекторы даже самого высшего ранга, например, строящие виллы для миллионеров на берегу Атлантического океана, что показывает действительно серьезное отношение к сохранению традиционной архитектуры региона.

Кухня после ремонта

Remodelação de apartamento - Campo de Ourique, EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA
EAO – PORTUGAL ARQUITECTURA

EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA
EAO – PORTUGAL ARQUITECTURA
EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA

Новая сверкающая и яркая кухня в стиле минимализм выглядит фантастично! Одна только зеркальная встроенная духовка и красивое оформление ниши дымохода в стиле старых деревянных балок чего стоит. А милая барная стойка и элегантно вписанный на место старого шкафа холодильник и вовсе смотрятся здесь восхитительно.

При этом заметьте, что площадь старой кухни не превышала 9 квадратных метров, тогда как новая, даже без перегородки в столовую, при той же площади выглядит просто прекрасно!

Ремонтные работы

Remodelação de apartamento - Campo de Ourique, EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA
EAO – PORTUGAL ARQUITECTURA

EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA
EAO – PORTUGAL ARQUITECTURA
EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA

В целом стены первого этажа дома были в настолько хорошем состоянии, что архитектор посоветовал после их небольшого укрепления организовать еще и второй этаж с металлическими перекрытиями. Так дом получил новый полноценный этаж и стал гораздо роскошнее.

Гостиная

Remodelação de apartamento - Campo de Ourique, EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA
EAO – PORTUGAL ARQUITECTURA

EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA
EAO – PORTUGAL ARQUITECTURA
EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA

Из-за маленькой площади первого этажа гостиная была совмещена с лестничным холлом, столовой и кухней. В этом уголке теперь – залитая солнечным светом гостиная с традиционными португальскими распашными окнами в пол и кованым экраном в виде полу-балкончика.

Лестница

Remodelação de apartamento - Campo de Ourique, EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA
EAO – PORTUGAL ARQUITECTURA

EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA
EAO – PORTUGAL ARQUITECTURA
EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA

Новая лестница выглядит роскошно – стильная, с деревянными ступенями и подсветкой, а со стороны кухни и столовой под ней есть зона для хранения.

Открытая планировка первого этажа помогла сэкономить драгоценную площадь и при этом сделать так, чтобы каждая комната получила достаточно солнечного света. Справа от лестницы мы видим дверь в прихожую, из которой можно также попасть в гостевую туалетную комнату и небольшую гардеробную.

Наверху же нас ждет необычная спальня, которая по своей планировке выдает стремление к более современной жизни даже в формате реконструкции старого дома.

Спальня в стиле мастер-сьют

Remodelação de apartamento - Campo de Ourique, EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA
EAO – PORTUGAL ARQUITECTURA

EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA
EAO – PORTUGAL ARQUITECTURA
EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA

Спальня в стиле мастер-сьют – отличное решение для современной реконструкции дома!  Здесь ванная комната, гардеробная и сама спальня стали чудом эргономики и минималистичного дизайна. Матовые зеркальные двери выполняют роль декоративного зонирования с особым шиком, а полы из натурального дерева смотрятся очень по-европейски.

Лучшие материалы для вас на homify:

Теплый японский дом;

Азиатский стиль в архитектуре дизайне интерьера.

Привлекательный стильный дом
А вам нравятся спальни в стиле мастер-сьют?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо