До и После: Ремонт, в который НЕВОЗМОЖНО поверить!

Если дать дому второй шанс, он может превратиться в прекрасную принцессу. Мы на homify знаем об этом не понаслышке. На этот раз наши архитекторы из студии EAO-PORTUGAL, ARQUITECTURA lda в Лиссабоне, Португалия сделали почти невозможное и мы спешим поделиться с вами результатом их работы!
Некоторые дома выглядят буквально невозможными для жизни – и не просто сейчас, а в принципе, в будущем. Но не каждый архитектор или дизайнер сможет поставить крест на капитальном и еще крепком строении, особенно, если находится новый владелец с горящими глазами и желанием изменить дом к лучшему.
В данном проекте полностью разбитый дом, в котором не было оставлено ничего, кроме основных стен, стал стильным, красивым, а из-за огромного пласта проделанной работы еще и очень вдохновляющим проектом! Посмотрим на него вместе?
Особенно удручающая кухня выглядит очень скромно, разве что оригинальный сохранившийся дымоход для печи вызывает симпатию к историческому прошлому португальской архитектуры.
Кажется, что этому дому действительно ничего не может помочь… кроме профессиональных архитекторов и дизайнеров, влюбленных в свою работу. Кстати, в Португалии реконструкция домов – вполне традиционное дело, которое производится в массовом порядке. То, что имеет красивые традиционные экстерьеры, хорошую основу и расположение на красивой улице, обязательно восстанавливается, а не сносится ради построек в стиле модерн.
Интересно, что такие заказы принимают архитекторы даже самого высшего ранга, например, строящие виллы для миллионеров на берегу Атлантического океана, что показывает действительно серьезное отношение к сохранению традиционной архитектуры региона.
Новая сверкающая и яркая кухня в стиле минимализм выглядит фантастично! Одна только зеркальная встроенная духовка и красивое оформление ниши дымохода в стиле старых деревянных балок чего стоит. А милая барная стойка и элегантно вписанный на место старого шкафа холодильник и вовсе смотрятся здесь восхитительно.
При этом заметьте, что площадь старой кухни не превышала 9 квадратных метров, тогда как новая, даже без перегородки в столовую, при той же площади выглядит просто прекрасно!
В целом стены первого этажа дома были в настолько хорошем состоянии, что архитектор посоветовал после их небольшого укрепления организовать еще и второй этаж с металлическими перекрытиями. Так дом получил новый полноценный этаж и стал гораздо роскошнее.
Из-за маленькой площади первого этажа гостиная была совмещена с лестничным холлом, столовой и кухней. В этом уголке теперь – залитая солнечным светом гостиная с традиционными португальскими распашными окнами в пол и кованым экраном в виде полу-балкончика.
Новая лестница выглядит роскошно – стильная, с деревянными ступенями и подсветкой, а со стороны кухни и столовой под ней есть зона для хранения.
Открытая планировка первого этажа помогла сэкономить драгоценную площадь и при этом сделать так, чтобы каждая комната получила достаточно солнечного света. Справа от лестницы мы видим дверь в прихожую, из которой можно также попасть в гостевую туалетную комнату и небольшую гардеробную.
Наверху же нас ждет необычная спальня, которая по своей планировке выдает стремление к более современной жизни даже в формате реконструкции старого дома.
Спальня в стиле мастер-сьют – отличное решение для современной реконструкции дома! Здесь ванная комната, гардеробная и сама спальня стали чудом эргономики и минималистичного дизайна. Матовые зеркальные двери выполняют роль декоративного зонирования с особым шиком, а полы из натурального дерева смотрятся очень по-европейски.
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