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До и После: Ремонт квартиры по правилам перфекциониста

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Antes y Después: Diseñaron un Apartamento Minimalista con Acabados en Microcemento , ISLABAU constructora ISLABAU constructora Гостиная в стиле минимализм
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Квартира, оформленная еще в 90-ые по всем традициям испанского ретро-дизайна срочно нуждалась в ремонте! Новые владельцы хотели сделать ее подходящей для жизни молодой семьи и поэтому обратились к архитекторам из местной на Майорке студии ISLABAU constructora. В итоге получился проект, который превзошел ожидания обеих сторон – стильный, модный и просто красивый, он отлично вписался в атмосферу солнечного городка и теперь является Домом для двух любящих друг друга людей.

На примере этого ремонта мы покажем вам главные правила ремонта от перфекциониста, выучив которые, у вас тоже получится провести шикарный редизайн собственной квартиры в короткий срок и с максимальной отдачей.

Правило №1: замене подлежит все

Antes y Después: Diseñaron un Apartamento Minimalista con Acabados en Microcemento , ISLABAU constructora ISLABAU constructora
ISLABAU constructora

ISLABAU constructora
ISLABAU constructora
ISLABAU constructora

Если вы считаете, что можно «безнаказанно» оставить керамическую плитку на полу, если она, по вашему мнению, все еще в хорошем состоянии и не имеет сколов – вы ошибаетесь. Старые вещи видно сразу, а их долгий срок жизни чувствуется сильно, даже если вокруг вы создали интерьер в глянцевом стиле.

Очень важно заменить пол, обои, краску, двери, окна, все ручки, лестницу, если она имеется, а не просто покрасить их и начать новую жизнь. Каждый уголок нужно вычистить, балкон – полностью модернизировать, заменив экраны и перила, пол, подоконники и окна.

Лишь стены под покраску вы можете просто покрасить (но не обои под покраску), и лучше выбирать свежие, яркие, светлые, модные и трендовые оттенки, чтобы интерьер смотрелся более современно!

Правило №2: ремонтируйте под себя

Antes y Después: Diseñaron un Apartamento Minimalista con Acabados en Microcemento , ISLABAU constructora ISLABAU constructora Гостиная в стиле минимализм
ISLABAU constructora

ISLABAU constructora
ISLABAU constructora
ISLABAU constructora

Традиции – очень  важная часть нашей жизни, но иногда они занимают слишком много места и для ваших личных увлечений его просто не остается. Если вам нужно поставить в гостиной мольберт, разберитесь сначала с его идеальным местоположением и лишь потом планируйте остальную мебель.

В этой гостиной молодая пара отказалась от традиционного дивана в пользу большого кресла с пуфиком для ног, шахматного уголка, двух кресел с тремя столиками для закусок и аксессуаров. Их интерьер приобрел черты стиля богемный шик, а благодаря стильному дизайнерскому подходу выглядит просто шикарно!

Правило №3: белый – это хорошо

Antes y Después: Diseñaron un Apartamento Minimalista con Acabados en Microcemento , ISLABAU constructora ISLABAU constructora Кухня в стиле минимализм Белый
ISLABAU constructora

ISLABAU constructora
ISLABAU constructora
ISLABAU constructora

Ремонтируя старую квартиру, вы наверняка спрашивали себя: «А есть ли стопроцентное средство, которое добавит свежести, новизны и чистоты в это пространство?». И мы отвечаем – есть! Белый цвет способен на чудо даже в самых маленьких и темных комнатах, а в больших и светлых он выглядит просто шикарно!

Не бойтесь белой краски, белых окон, белых фасадов, мебели, белых дверей и ручек, столешниц и мягкой мебели!

Правило №4: выбирайте аккуратные модели

Antes y Después: Diseñaron un Apartamento Minimalista con Acabados en Microcemento , ISLABAU constructora ISLABAU constructora Ванная комната в стиле модерн
ISLABAU constructora

ISLABAU constructora
ISLABAU constructora
ISLABAU constructora

Аккуратные, минималистичные модели мебели всегда помогут вам удержать ваш интерьер в рамках данного стиля. Главное – это не бояться купить слишком минималистичную мебель! Вы всегда можете потом обыграть ее аксессуарами!

Правило №5: действуйте от противного

Antes y Después: Diseñaron un Apartamento Minimalista con Acabados en Microcemento , ISLABAU constructora ISLABAU constructora
ISLABAU constructora

ISLABAU constructora
ISLABAU constructora
ISLABAU constructora

Если раньше ванная комната была синей, очень важно не сделать ее снова синей или голубой, даже в новом качестве, иначе цвет будет напоминать вам об уровне ремонта прошлого дизайна.

То же самое с планировкой, стилем интерьера, форматом и цветом окон и дверей и отделки. Меняйте все на другое, переставляйте кровать со шкафом и диван с TV-тумбой местами просто для самого факта перемен! И тогда ваша квартира станет действительно новой.

Правило №6: не забывайте о главном

Antes y Después: Diseñaron un Apartamento Minimalista con Acabados en Microcemento , ISLABAU constructora ISLABAU constructora Спальня в стиле минимализм
ISLABAU constructora

ISLABAU constructora
ISLABAU constructora
ISLABAU constructora

Удовольствие от ремонта можно получить, только если вы будете выбирать то, что вы любите. Любой оттенок, любой узор, каждый предмет мебели и аксессуар должен не просто вам нравиться, а вызывать у вас восторг! Делая дом для себя, помните об этом, не соглашайтесь на дешевые или традиционные компромиссы и всегда выбирайте то, что нравится именно вам.

Для начала, чтобы не забывать о главной цели, определитесь со стилем в дизайне интерьера. Может быть, вам понравятся модный гламурный шик, коастал или идеальный для малогабаритных квартир бразильяно. Затем подумайте об оттенках для отделки и потом приступайте к ремонту и декору!

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