До и После: Ремонт квартиры по правилам перфекциониста

Квартира, оформленная еще в 90-ые по всем традициям испанского ретро-дизайна срочно нуждалась в ремонте! Новые владельцы хотели сделать ее подходящей для жизни молодой семьи и поэтому обратились к архитекторам из местной на Майорке студии ISLABAU constructora. В итоге получился проект, который превзошел ожидания обеих сторон – стильный, модный и просто красивый, он отлично вписался в атмосферу солнечного городка и теперь является Домом для двух любящих друг друга людей.
На примере этого ремонта мы покажем вам главные правила ремонта от перфекциониста, выучив которые, у вас тоже получится провести шикарный редизайн собственной квартиры в короткий срок и с максимальной отдачей.
Если вы считаете, что можно «безнаказанно» оставить керамическую плитку на полу, если она, по вашему мнению, все еще в хорошем состоянии и не имеет сколов – вы ошибаетесь. Старые вещи видно сразу, а их долгий срок жизни чувствуется сильно, даже если вокруг вы создали интерьер в глянцевом стиле.
Очень важно заменить пол, обои, краску, двери, окна, все ручки, лестницу, если она имеется, а не просто покрасить их и начать новую жизнь. Каждый уголок нужно вычистить, балкон – полностью модернизировать, заменив экраны и перила, пол, подоконники и окна.
Лишь стены под покраску вы можете просто покрасить (но не обои под покраску), и лучше выбирать свежие, яркие, светлые, модные и трендовые оттенки, чтобы интерьер смотрелся более современно!
Традиции – очень важная часть нашей жизни, но иногда они занимают слишком много места и для ваших личных увлечений его просто не остается. Если вам нужно поставить в гостиной мольберт, разберитесь сначала с его идеальным местоположением и лишь потом планируйте остальную мебель.
В этой гостиной молодая пара отказалась от традиционного дивана в пользу большого кресла с пуфиком для ног, шахматного уголка, двух кресел с тремя столиками для закусок и аксессуаров. Их интерьер приобрел черты стиля богемный шик, а благодаря стильному дизайнерскому подходу выглядит просто шикарно!
Ремонтируя старую квартиру, вы наверняка спрашивали себя: «А есть ли стопроцентное средство, которое добавит свежести, новизны и чистоты в это пространство?». И мы отвечаем – есть! Белый цвет способен на чудо даже в самых маленьких и темных комнатах, а в больших и светлых он выглядит просто шикарно!
Не бойтесь белой краски, белых окон, белых фасадов, мебели, белых дверей и ручек, столешниц и мягкой мебели!
Аккуратные, минималистичные модели мебели всегда помогут вам удержать ваш интерьер в рамках данного стиля. Главное – это не бояться купить слишком минималистичную мебель! Вы всегда можете потом обыграть ее аксессуарами!
Если раньше ванная комната была синей, очень важно не сделать ее снова синей или голубой, даже в новом качестве, иначе цвет будет напоминать вам об уровне ремонта прошлого дизайна.
То же самое с планировкой, стилем интерьера, форматом и цветом окон и дверей и отделки. Меняйте все на другое, переставляйте кровать со шкафом и диван с TV-тумбой местами просто для самого факта перемен! И тогда ваша квартира станет действительно новой.
Удовольствие от ремонта можно получить, только если вы будете выбирать то, что вы любите. Любой оттенок, любой узор, каждый предмет мебели и аксессуар должен не просто вам нравиться, а вызывать у вас восторг! Делая дом для себя, помните об этом, не соглашайтесь на дешевые или традиционные компромиссы и всегда выбирайте то, что нравится именно вам.
Для начала, чтобы не забывать о главной цели, определитесь со стилем в дизайне интерьера. Может быть, вам понравятся модный гламурный шик, коастал или идеальный для малогабаритных квартир бразильяно. Затем подумайте об оттенках для отделки и потом приступайте к ремонту и декору!
Лучшие материалы для вас на homify:
— Современные идеи дизайна спальни;