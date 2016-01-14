До и После: Ремонт квартиры по правилам перфекциониста

Если вы считаете, что можно «безнаказанно» оставить керамическую плитку на полу, если она, по вашему мнению, все еще в хорошем состоянии и не имеет сколов – вы ошибаетесь. Старые вещи видно сразу, а их долгий срок жизни чувствуется сильно, даже если вокруг вы создали интерьер в глянцевом стиле.

Очень важно заменить пол, обои, краску, двери, окна, все ручки, лестницу, если она имеется, а не просто покрасить их и начать новую жизнь. Каждый уголок нужно вычистить, балкон – полностью модернизировать, заменив экраны и перила, пол, подоконники и окна.

Лишь стены под покраску вы можете просто покрасить (но не обои под покраску), и лучше выбирать свежие, яркие, светлые, модные и трендовые оттенки, чтобы интерьер смотрелся более современно!