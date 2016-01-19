До и После: Из старого дома в виллу мечты

Мы очень любим рассказывать нашим читателям homify о том, как сбываются мечты об идеальном доме во всех уголках земного шара. Именно так – вдохновляясь, собирая идеи в собственные коллекции и находя свой любимый, неповторимый стиль и цветовую палитру, мы можем приблизить воплощение и нашей собственной мечты.
На этот раз мы познакомим вас с проектом Роберты Кастелли – архитектора, который прекрасно знает свое дело и всегда получает успешный результат. Ее архитектурная студия расположена в Торино, Италия и здесь она помогла уже очень многим семьям обрести счастье обустроенного собственного дома или апартаментов.
Посмотрев ее работы, вы поймете – для нее нет слишком сложных задач, и даже ретро-интерьеры, капитальные ремонты и замена кровли или всех коммуникаций не пугают ее перед лицом возможности сделать дом стильным, красивым и аккуратным.
Традиционная кухня до ремонта целых два десятилетия радовала прошлых владельцев удобством и своим большим размером. Но пришло время перемен, и новой молодой семье она показалась, как и всегда новым поколениям, слишком темной и слишком маленькой.
Традиционная кухня до ремонта целых два десятилетия радовала прошлых владельцев удобством и своим большим размером. Но пришло время перемен, и новой молодой семье она показалась, как и всегда новым поколениям, слишком темной и слишком маленькой.
После того, как Роберта Кастелли увидела эти две комнаты, она сразу поняла – их объединение позволит не просто выиграть дополнительную площадь, но и сделать комнаты более светлыми, просторными и привлекательными. Новая студийная планировка, и вправду, очень хорошо зарекомендовала себя в современных проектах, поэтому здесь гостиная и кухня тоже стали одним целым.
Кухня имеет особенную зону столовой с модулями для хранения у стены и барной стойкой возле кухни, которая является переходным элементом между гостиной и кухней. Кулинарная зона здесь представлена в очень минималистичном свете, а зона отдыха у TV выполнена в стиле европейский урбан.
С этого ракурса мы видим, как удачно новый гарнитур экономит площадь и делает все, чтобы готовка стала исключительно комфортным делом. Экономят место и раздвижные стеклянные двери-слайдеры в коридор и даже встроенная вытяжка, визуально делая пространство более разгруженным.
Традиционная деревянная лестница и классическая терракотовая плитка выглядят действительно аутентично и колоритно во множестве итальянских вилл. Но здесь мы видим, что интерьеры не просто требуют редизайна из-за своего устаревшего вида, но также нуждаются в капитальном ремонте и глотке свежего воздуха.
Теперь удобная для уборки и светлая новая лестница выглядит очень лаконично и модно. Основанная всего лишь на двух тонах (плитке под светлую древесину и светло-сером оттенке стен) она эффектно дополнена геометричными дизайнерскими светильниками.
Этот интерьер в итальянском стиле явно жаждал перемен – требовал новые места для хранения, улучшенное решение по освещению помещения вечером и более современную мебель.
После ремонта комната выглядит просто очаровательно! Кровать на текстильном подиуме и с уютным изголовьем, а также акцентная стена с арабскими узорами восхитительны!
Слишком перегруженная деталями ванная комната имела достаточно просторную площадь для реализации задуманного архитектором дизайн-проекта в стиле минимализм.
И теперь в этом интерьере, полном современного шарма – белый глянец, профессиональная подсветка и стекло.
С этой стороны мы видим, что площадь в 8 квадратов помогла реализовать идею закрытого от основного входа пространства туалетной комнаты с унитазом и биде. Экран, закрывающий эту зону, является стенкой душевой, что очень удобно и эргономично.
Так старый дом стал виллой мечты для одной супружеской пары, мечтавшей жить в интерьера в стиле минимализм. Дизайн-проект, созданный архитектором, полностью раскрыл возможности каждой комнаты и сделал жизнь в доме боле современной и удобной.
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