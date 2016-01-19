До и После: Из старого дома в виллу мечты

Мы очень любим рассказывать нашим читателям homify о том, как сбываются мечты об идеальном доме во всех уголках земного шара. Именно так – вдохновляясь, собирая идеи в собственные коллекции и находя свой любимый, неповторимый стиль и цветовую палитру, мы можем приблизить воплощение и нашей собственной мечты.

На этот раз мы познакомим вас с проектом Роберты Кастелли – архитектора, который прекрасно знает свое дело и всегда получает успешный результат. Ее архитектурная студия расположена в Торино, Италия и здесь она помогла уже очень многим семьям обрести счастье обустроенного собственного дома или апартаментов.

Посмотрев ее работы, вы поймете – для нее нет слишком сложных задач, и даже ретро-интерьеры, капитальные ремонты и замена кровли или всех коммуникаций не пугают ее перед лицом возможности сделать дом стильным, красивым и аккуратным.