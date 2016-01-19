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До и После: Из старого дома в виллу мечты

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
VILLA A GUARENE, architetto roberta castelli architetto roberta castelli Ванная комната в стиле модерн
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Мы очень любим рассказывать нашим читателям homify о том, как сбываются мечты об идеальном доме во всех уголках земного шара. Именно так – вдохновляясь, собирая идеи в собственные коллекции и находя свой любимый, неповторимый стиль и цветовую палитру, мы можем приблизить воплощение и нашей собственной мечты.

На этот раз мы познакомим вас с проектом Роберты Кастелли – архитектора, который прекрасно знает свое дело и всегда получает успешный результат. Ее архитектурная студия расположена в Торино, Италия и здесь она помогла уже очень многим семьям обрести счастье обустроенного собственного дома или апартаментов.

Посмотрев ее работы, вы поймете – для нее нет слишком сложных задач, и даже ретро-интерьеры, капитальные ремонты и замена кровли или всех коммуникаций не пугают ее перед лицом возможности сделать дом стильным, красивым и аккуратным.

Кухня до ремонта

VILLA A GUARENE, architetto roberta castelli architetto roberta castelli
architetto roberta castelli

architetto roberta castelli
architetto roberta castelli
architetto roberta castelli

Традиционная кухня до ремонта целых два десятилетия радовала прошлых владельцев удобством и своим большим размером. Но пришло время перемен, и новой молодой семье она показалась, как и всегда новым поколениям, слишком темной и слишком маленькой.

​Кухня до ремонта

VILLA A GUARENE, architetto roberta castelli architetto roberta castelli
architetto roberta castelli

architetto roberta castelli
architetto roberta castelli
architetto roberta castelli

Традиционная кухня до ремонта целых два десятилетия радовала прошлых владельцев удобством и своим большим размером. Но пришло время перемен, и новой молодой семье она показалась, как и всегда новым поколениям, слишком темной и слишком маленькой.

​Кухня после ремонта

VILLA A GUARENE, architetto roberta castelli architetto roberta castelli Кухня в стиле модерн
architetto roberta castelli

architetto roberta castelli
architetto roberta castelli
architetto roberta castelli

После того, как Роберта Кастелли увидела эти две комнаты, она сразу поняла – их объединение позволит не просто выиграть дополнительную площадь, но и сделать комнаты более светлыми, просторными и привлекательными. Новая студийная планировка, и вправду, очень хорошо зарекомендовала себя в современных проектах, поэтому здесь гостиная и кухня тоже стали одним целым.

Кухня имеет особенную зону столовой с модулями для хранения у стены и барной стойкой возле кухни, которая является переходным элементом между гостиной и кухней. Кулинарная зона здесь представлена в очень минималистичном свете, а зона отдыха у TV выполнена в стиле европейский урбан.

Экономия площади

VILLA A GUARENE, architetto roberta castelli architetto roberta castelli Кухня в стиле модерн
architetto roberta castelli

architetto roberta castelli
architetto roberta castelli
architetto roberta castelli

С этого ракурса мы видим, как удачно новый гарнитур экономит площадь и делает все, чтобы готовка стала исключительно комфортным делом. Экономят место и раздвижные стеклянные двери-слайдеры в коридор и даже встроенная вытяжка, визуально делая пространство более разгруженным.

Лестница до ремонта

VILLA A GUARENE, architetto roberta castelli architetto roberta castelli
architetto roberta castelli

architetto roberta castelli
architetto roberta castelli
architetto roberta castelli

Традиционная деревянная лестница и классическая терракотовая плитка выглядят действительно аутентично и колоритно во множестве итальянских вилл. Но здесь мы видим, что интерьеры не просто требуют редизайна из-за своего устаревшего вида, но также нуждаются в капитальном ремонте и глотке свежего воздуха.

Лестница после ремонта

VILLA A GUARENE, architetto roberta castelli architetto roberta castelli Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
architetto roberta castelli

architetto roberta castelli
architetto roberta castelli
architetto roberta castelli

Теперь удобная для уборки и светлая новая лестница выглядит очень лаконично и модно. Основанная всего лишь на двух тонах (плитке под светлую древесину и светло-сером оттенке стен) она эффектно дополнена геометричными дизайнерскими светильниками.

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Спальня до ремонта

VILLA A GUARENE, architetto roberta castelli architetto roberta castelli
architetto roberta castelli

architetto roberta castelli
architetto roberta castelli
architetto roberta castelli

Этот интерьер в итальянском стиле явно жаждал перемен – требовал новые места для хранения, улучшенное решение по освещению помещения вечером и более современную мебель.

Спальня после ремонта

VILLA A GUARENE, architetto roberta castelli architetto roberta castelli Спальня в стиле модерн
architetto roberta castelli

architetto roberta castelli
architetto roberta castelli
architetto roberta castelli

После ремонта комната выглядит просто очаровательно! Кровать на текстильном подиуме и с уютным изголовьем, а также акцентная стена с арабскими узорами восхитительны!

Ванная до ремонта

VILLA A GUARENE, architetto roberta castelli architetto roberta castelli
architetto roberta castelli

architetto roberta castelli
architetto roberta castelli
architetto roberta castelli

Слишком перегруженная деталями ванная комната имела достаточно просторную площадь для реализации задуманного архитектором дизайн-проекта  в стиле минимализм.

​Ванная после ремонта

VILLA A GUARENE, architetto roberta castelli architetto roberta castelli Ванная комната в стиле модерн
architetto roberta castelli

architetto roberta castelli
architetto roberta castelli
architetto roberta castelli

И теперь в этом интерьере, полном современного шарма – белый глянец, профессиональная подсветка и стекло.

Ванная после ремонта

VILLA A GUARENE, architetto roberta castelli architetto roberta castelli Ванная комната в стиле модерн
architetto roberta castelli

architetto roberta castelli
architetto roberta castelli
architetto roberta castelli

С этой стороны мы видим, что площадь в 8 квадратов помогла реализовать идею закрытого от основного входа пространства туалетной комнаты с унитазом и биде. Экран, закрывающий эту зону, является стенкой душевой, что очень удобно и эргономично.

Так старый дом стал виллой мечты для одной супружеской пары, мечтавшей жить в интерьера в стиле минимализм. Дизайн-проект, созданный архитектором, полностью раскрыл возможности каждой комнаты и сделал жизнь в доме боле современной и удобной.

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