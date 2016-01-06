До и После: Из заброшенного гаража в стильный коттедж

Всего в часе езды от легендарного португальского городка Порту мы найдем этот потрясающий проект реконструкции. Заброшенный старый гараж превратился в стильный коттедж, и это стало для нас настоящим откровением. Не использовавшийся более 10 лет по назначению, он давно стал самым неухоженным домиком на улице, а его площадь и размер (формат трех автомобильных парковок) натолкнули о мысли о его полной перестройке в жилой объект.

Интересно, что это здание было построено более 40 лет назад и с тех пор ни разу не ремонтировалось капитально. Кровлю пришлось менять полностью, проводить специальную антибактериологическую обработку, вести коммуникации (свет, воду, канализацию), которых здесь раньше вообще не было. О том, как все это происходило – читайте ниже в нашей статье.