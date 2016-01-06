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До и После: Из заброшенного гаража в стильный коттедж

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Intemporalidade da Memória, arqb-arquitectura arqb-arquitectura
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Всего в часе езды от легендарного португальского городка Порту мы найдем этот потрясающий проект реконструкции. Заброшенный старый гараж превратился в стильный коттедж, и это стало для нас настоящим откровением. Не использовавшийся более 10 лет по назначению, он давно стал самым неухоженным домиком на улице, а его площадь и размер (формат трех автомобильных парковок) натолкнули о мысли о его полной перестройке в жилой объект.

Интересно, что это здание было построено более 40 лет назад и с тех пор ни разу не ремонтировалось капитально. Кровлю пришлось менять полностью, проводить специальную антибактериологическую обработку, вести коммуникации (свет, воду, канализацию), которых здесь раньше вообще не было. О том, как все это происходило – читайте ниже в нашей статье.

Гараж до ремонта

Intemporalidade da Memória, arqb-arquitectura arqb-arquitectura
arqb-arquitectura

arqb-arquitectura
arqb-arquitectura
arqb-arquitectura

Расположенный на угловом участке гараж раньше использовался для общественной стоянки, но с перестройкой района в последние пару десятилетий стал не нужным. Его хозяин, а точнее – уже дети первого хозяина, решили продать недвижимость, которая, как им казалось, уже практически бесполезна.

Новые же владельцы увидели в этом здании возможность воплотить собственную мечту. Очень бюджетными средствами они выкупили дом, как думали первые хозяева «под снос», и попросили архитекторов из студии Arqb-Arquitectos сделать из гаража жилой дом со всеми удобствами.

Стоит также отметить, что за старыми гаражами приютился и жилой дом, в котором ранее жили хозяева гаражей. Маленький, всего в две комнаты, он стал легкой возможностью перевести все строение в жилой фонд.

Гараж после ремонта

Intemporalidade da Memória, arqb-arquitectura arqb-arquitectura
arqb-arquitectura

arqb-arquitectura
arqb-arquitectura
arqb-arquitectura

Со стороны заднего дворика мы теперь видим потрясающую картину. Современный дом в стиле модерн с декоративным навесом для террасы по-настоящему украшает улицу! Проведенное отопление, теплые полы и утепление стен позволило воплотиться идее панорамного остекления в пол и дверей-слайдеров на террасу.

Гараж после ремонта

Intemporalidade da Memória, arqb-arquitectura arqb-arquitectura
arqb-arquitectura

arqb-arquitectura
arqb-arquitectura
arqb-arquitectura

Со стороны улицы – еще более идиллическая картина. Оформленный с помощью декоративных и частично сохраненных старых стен гаража новый дом выглядит шикарно! Дополнительные модули слева и справа помогли расширить площадь жилого здания, а красивый ландшафтный проект облагородил территорию подстать соседним коттеджам.

Соседство старого и нового

Intemporalidade da Memória, arqb-arquitectura arqb-arquitectura
arqb-arquitectura

arqb-arquitectura
arqb-arquitectura
arqb-arquitectura

Старую стену гаража избавили от штукатурки и выставили на всеобщее обозрение как декоративную, брутальную часть дизайн-проекта в стиле рустик. А новые фасады оштукатурены и оформлены в стиле модерн с использованием прямых и строгих линий и простого дизайна.

Планировка

Intemporalidade da Memória, arqb-arquitectura arqb-arquitectura
arqb-arquitectura

arqb-arquitectura
arqb-arquitectura
arqb-arquitectura

Нестандартная форма участка, и почти весь его огибает мощеная улица для автомобилей, вдохновила архитекторов на поиск новых форм для проекта загородного дома. Он получил сразу три различных модуля: главный, левый со входом и правый, и стал выглядеть еще более оригинально.

Дизайн интерьера

Intemporalidade da Memória, arqb-arquitectura arqb-arquitectura
arqb-arquitectura

arqb-arquitectura
arqb-arquitectura
arqb-arquitectura

Внутри здания – эклектичный микс старых и новых стен, антуража старины с антикварной мебелью и современного модерна.

Комфорт и удобство

Intemporalidade da Memória, arqb-arquitectura arqb-arquitectura
arqb-arquitectura

arqb-arquitectura
arqb-arquitectura
arqb-arquitectura

Несмотря на то, что старые стены были сохранены, как и некоторые другие основные перегородки, внутри мы видим современный ремонт с особенными вниманием к стыкам материалов отделки и комфортабельной эксплуатации. Например, эта удивительная дверь висит вовсе не на петлях, а сама старая стена обработана специальным лаком для экологичности и против высыпания песка из цементной прослойки.

Так гараж, который таил в себе скрытый потенциал, и дом, нуждающийся в реконструкции, благодаря таланту архитектора и дизайнера, а также вдохновению владельца стали новым, красивым и чистым коттеджем в современном европейском стиле.

Но главное в проекте реконструкций – не жертвовать удобством новых владельцев, перестраивать и переделывать то, что мешает, и оставлять исторические элементы для декоративной и атмосферной составляющей, а не наоборот.

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