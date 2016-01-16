Ремоделинг старой квартиры

Мадридские апартаменты, расположенные в доме, которому уже более 60 лет, срочно нуждались в редизайне – и не просто в красивой мебели, а в полноценном капитальном ремонте. Испанская студия дизайна интерьера Emmme Studio помогла новым хозяевам, купившим эту квартиру за цену чуть ниже рыночной, решить проблему декора и отделки, а также создала дизайн-проект по их пожеланиям – современный, европейский и очень стильный.
В процессе было заменено напольное покрытие, окна и двери, выровнены потолки. Особенного внимания удостоилась кухня, которую вы увидите на фотографиях ниже. А вот в ванной комнате предыдущие хозяева сами перед продажей провели ремонт, поэтому в ней изменения, ради сохранения бюджета, были минимальны.
Выполненная в настоящем испанском ретро-стиле гостиная выглядит очень традиционно. Слишком темная для таких небольших окон и с неудачной квадратной планировкой она нуждалась в талантливой руке дизайнера.
После ремонта и перепланировки гостиная заиграла новыми красками. Светло-серые, свежие и аккуратные стены выглядят просто обворожительно, а модный диванчик в модульном стиле элегантно дополняет палитру всего интерьера.
После ремонта и перепланировки гостиная заиграла новыми красками. Светло-серые, свежие и аккуратные стены выглядят просто обворожительно, а модный диванчик в модульном стиле элегантно дополняет палитру всего интерьера.
Невероятное преображение этой кухни выглядит очень вдохновляюще! Если даже такая комната может в итоге стать аккуратной, чистой и современной, значит и любая другая сможет! Замена пола, плитки и мебели внесла существенные коррективы в образ интерьера, а новый гарнитур блистает минималистичными фасадами и стильной столешницей.
Оформленная ранее в слишком драматичной манере теперь эта главная спальня радует приятными пастельными красками. Маленькая площадь позволила дизайнеру проявить свою фантазию и найти оптимальное расположение для кровати и всей нужной мебели.
Еще одна комната – спальня для гостей и в будущем, возможно, детская, она выглядит очень свежо и стильно после редизайна. Важный аспект – белые рамы и шторы на маленьких окнах делают комнату гораздо более светлой, как и светло-серый цвет стен и паркет нежно-бежевого оттенка.
А на месте прошлой детской – гардеробная, где мы найдем стильные комоды, шикарный модуль для открытого хранения и декоративную экспозицию на стеклянной столешнице. Кроме того, декоративные ставни на окне вместе с традиционной швейной машинкой потрясающе создают атмосферу старой Европы.
Редизайн ванной комнаты в первую очередь включал в себя замену напольной плитки и из-за этого переустановку всей мебели. В эту комнату были проведены «теплые полы» и отопление с помощью радиатора, которое традиционно отсутствует во многих испанских ванных комнатах.
Благодаря более холодным оттенкам в оформлении, ванная комната стала казаться просторнее, светлее и, что самое важное, современнее. Так как в традиционном испанском дизайне мы часто находим охристые оттенки (яркие оранжевые, красные, шоколадные), холодные сероватые и голубые тона здесь пришлись как раз кстати.
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