Ремоделинг старой квартиры

Мадридские апартаменты, расположенные в доме, которому уже более 60 лет, срочно нуждались в редизайне – и не просто в красивой мебели, а в полноценном капитальном ремонте. Испанская студия дизайна интерьера Emmme Studio помогла новым хозяевам, купившим эту квартиру за цену чуть ниже рыночной, решить проблему декора и отделки, а также создала дизайн-проект по их пожеланиям – современный, европейский и очень стильный.

В процессе было заменено напольное покрытие, окна и двери, выровнены потолки. Особенного внимания удостоилась кухня, которую вы увидите на фотографиях ниже. А вот в ванной комнате предыдущие хозяева сами перед продажей провели ремонт, поэтому в ней изменения, ради сохранения бюджета, были минимальны.